Serie A, Juventus-Cagliari 2-0: Kean e Bernardeschi chiudono l'andata

JUVENTUS-CAGLIARI 2-0

Un gol per tempo per i bianconeri che chiudono il 2021 con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate

La Juventus chiude con una vittoria il 2021 e il girone d'andata in Serie A: 2-0 allo Stadium contro il Cagliari. Protagonista di serata Moise Kean, già vicino al gol al 10' con il palo colpito di testa e poi vincente al 40' deviando in porta una conclusione di Bernardeschi. Nella ripresa il ritmo si è abbassato e il Cagliari ha sfiorato il pareggio prima con Dalbert e poi con Joao Pedro. All'83' il raddoppio di Bernardeschi.

LA PARTITA

Un passettino per volta, senza meravigliare ma compiendo il proprio dovere. La Juventus ha chiuso il girone d'andata battendo 2-0 in casa il Cagliari avvicinando di altri due punti il quarto posto dell'Atalanta, alias zona Champions, ora distante solo quattro lunghezze. Dopo un inizio tumultuoso di stagione, al giro di boa la situazione per i bianconeri ha assunto connotati meno catastrofici. Al contrario il Cagliari di Mazzarri, pur dando timidi segnali di vita rispetto alle recenti disfatte, ha chiuso la prima parte di stagione con solo 10 punti e 40 reti subite: numeri che in passato l'hanno sempre condannato.

Contro il suo passato Allegri ha risfoderato un 4-3-3 dall'inizio con gli esterni a piede invertito - Bernardeschi e Kean - che ha fatto da controaltare ai cambiamenti tattici di Mazzarri, passato a un compatto 4-4-1-1 senza gli epurati Godin e Caceres e con Nandez e Keita in panchina. Fino a quando la Juventus ha saputo tenere un ritmo leggermente più alto della normale amministrazione non c'è stata partita. Per la metà del primo tempo i bianconeri hanno giocato nella metà campo del Cagliari sfiorando il vantaggio già al 3' con un colpo di testa di Kean finito alto, colpendo anche un palo al 10' su un cross perfetto di Cuadrado.

Passata la sfuriata iniziale il match si è stabilizzato su un ritmo blando facilitando la fase difensiva del Cagliari, assente in attacco per tutto il primo tempo. A rompere l'equilibrio però ci ha pensato sempre Kean con l'episodio vincente al 40': su un tiro violento di Bernardeschi dal limite, bravo a portarsi dietro tre avversari liberandosene, Kean spostato al centro da Allegri ha messo la testa per la deviazione all'angolino.

Nella ripresa prima del raddoppio dello stesso Bernardeschi al termine di una sfida a distanza con Cragno all'83', le occasioni migliori in campo sono capitate al Cagliari per il pareggio. Con una Juventus a ritmo ancora più lento e con un centrocampista poco efficace nel palleggio, prima Dalbert al 60' si è divorato l'1-1 deviando a lato da pochi metri il cross di Bellanova; poi dieci minuti più tardi è stato reattivo Szczesny a dire di no al colpo di testa di Joao Pedro.

--

LE PAGELLE

Kean 7 - Un palo, un gol. Tutto di testa. Ed è usando la testa che disputa una partita concreta prima da attaccante esterno sinistro e poi da centravanti per un periodo del primo tempo. In quella finestra trova il vantaggio con riflesso e senso del gol. Esce per infortunio.

Bernardeschi 7 - Portandosi dietro tre avversari in un'azione personale dimostra l'ottimo momento di forma e propizia il vantaggio di Kean. Sta bene ed è in fiducia. Nella ripresa prova in tutti i modi a tornare al gol contro la sua vittima preferita in Serie A (il quarto), riuscendoci un anno e mezzo dopo l'ultima volta.

Cuadrado 6,5 - Un cross dietro l'altro e non solo da calcio d'angolo. Sulla fascia è una spina nel fianco costante per la fase difensiva del Cagliari.

Dalbert 5 - Gli capita sul piede un'occasione gigantesca con il pallone solo da deviare in rete, ma manca clamorosamente la porta. Imperdonabile.

--

IL TABELLINO

JUVENTUS-CAGLIARI 2-0

Juventus (4-3-3): Szczesny 6,5; Cuadrado 6,5, Bonucci 6, De Ligt 6,5, Alex Sandro 6; Bentancur 5,5, Arthur 5,5 (37' st Locatelli sv), Rabiot 6 (1' st McKennie 6,5); Bernardeschi 7 (44' st Kaio Jorge sv), Morata 6 (44' st De Sciglio sv), Kean 7 (27' st Kulusevski 6). A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Winter, Pellegrini, Soulé. All.: Allegri 6.

Cagliari (4-4-2): Cragno 6; Zappa 6, Ceppitelli 5,5, Carboni 5,5, Lykogiannis 6; Bellanova 6, Deiola 6 (26' st Oliva 6), Grassi 6, Dalbert 5 (39' st Keita sv); Pereiro 5 (19' st Pavoletti 5,5), Joao Pedro 5. A disp.: Aresti, Radunovic, Altare, Obert, Nandez, Faragò, Ceter. All.: Mazzarri 5.

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 40' Kean, 38' st Bernardeschi

Ammoniti: Carboni, Dalbert, Pavoletti (C)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Da inizio novembre ad oggi, la Juventus ha ottenuto 19 punti in Serie A (6V, 1N, 1P), al pari di Atalanta e Inter (i nerazzurri con una partita in meno).

• Ottavo clean sheet per la Juventus in questo campionato; solo l'Inter (10) ne conta di piú nella Serie A in corso.

• Il Cagliari non è andato a segno in sei delle otto trasferte di Serie A giocate con Walter Mazzarri in panchina (3N, 5P).

• La Juventus ha vinto sette delle otto partite in cui ha segnato Federico Bernardeschi in Serie A (1N).

• Questo è il gol numero 37 di Moise Kean in carriera in tutte le competizioni per club; tra chi ha raggiunto questa cifra in competizioni dei 5 maggiori campionati europei, solamente Sancho e Haaland sono più giovani di lui.

• Con il successo sul Cagliari, Massimiliano Allegri ha eguagliato Fabio Capello per numero di vittorie da allenatore in Serie A (252, spareggi esclusi), ma con oltre 40 panchine in meno. Da quando allena in Serie A (2008/09) il tecnico livornese ha vinto almeno 60 partite in più rispetto a qualsiasi altro allenatore.

• Moise Kean è il più giovane attaccante con almeno tre gol all'attivo in questa Serie A.

• Moise Kean ha segnato in tre delle sei partite giocate da titolare nella Serie A in corso.

• Moise Kean ha segnato due gol in due partite disputate contro il Cagliari in Serie A (quella di oggi e la prima nell'aprile 2019). Contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione (due anche contro Milan, Fiorentina e Udinese).

• Contro il Cagliari è arrivata la vittoria numero 300 per Leonardo Bonucci con la maglia della Juventus in tutte le competizioni.

• Il Cagliari è la vittima preferita di Federico Bernardeschi in Serie A: quattro reti in otto sfide. Quella di stasera è la prima realizzata in un match casalingo.

• Dalbert è il primo giocatore del Cagliari ad aver collezionato cinque cartellini gialli in cinque match diversi nella Serie A in corso.

• Contro la Juventus João Pedro ha collezionato la sua 200ª presenza in Serie A.