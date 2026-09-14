Serie A, Inter-Udinese 5-3: Chivu la vince in rimonta, è aggancio alla Roma

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Non mancano certamente le emozioni a San Siro, che ritrova subito Federico Dimarco (da subentrante dopo l'infortunio) e assiste alla vittoria in rimonta dei suoi beniamini. L'Inter approccia infatti malissimo la gara contro l'Udinese, salvo poi risvegliarsi e vincere per 5-3: è dunque aggancio alla Roma a quota 12 punti, Chivu e Gasp sono appaiati in testa prima dello scontro diretto. Esattamente com'era successo contro il Real Madrid, l'approccio è shock per i nerazzurri, che si prendono un letterale "quarto d'ora accademico" e lasciano campo all'Udinese. Martinez legge male la traiettoria sull'incornata di Abankwah (8') e, dopo il pari sfiorato da Thuram con grande parata di Okoye, causa di fatto il raddoppio. L'errore dell'ex Genoa è gravissimo, con un'autentica papera che spiana la strada al 2-0 di Ekkelenkamp (16'). Kolarov viene espulso per proteste e San Siro si rianima, supportando una squadra che si trova sul doppio svantaggio per la terza gara consecutiva.
L'Inter rientra così in partita e la riapre col gran sinistro di Carlos Augusto (26'), poi pareggia con un caparbio Barella: cade, si rialza e insacca alle spalle di Okoye il 2-2 (35'). I nerazzurri sfiorano tre volte il vantaggio prima del riposo, senza esito, poi passano al 57': Ebosse si perde Thuram, che trova la rete del 3-2 sull'assist di Diouf. Chivu è costretto a sostituire l'infortunato Stones, ma al 67' esulta ancora: Zielinski ispira Pio Esposito, è poker. La gara è definitivamente girata e possono ritrovare il campo anche Bonny e Dimarco, col francese che cala la manita al 79' in tap-in. Solo nel finale i nerazzurri alzano il piede dall'acceleratore, subendo la sesta rete stagionale: Martinez è ancora incerto, Gueye lo buca per il 5-3 finale. Vittoria in rimonta dunque per l'Inter, che torna in vetta al fianco della Roma: le due squadre, che guidano con 12 punti, si sfideranno sabato alle 18. Ferma a quota 4 punti invece l'Udinese, nuovamente positiva a San Siro nonostante il ko.
IL TABELLINO
INTER-UDINESE 5-3
INTER (3-5-2) - Martinez; Akanji, Stones (18' st Pavard), Bastoni (25' st Dimarco); Diouf, Barella, Zielinski (38' st Stankovic), Mkhitaryan (18' st Jones), Carlos Augusto; Thuram (25' st Bonny), Esposito. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Bisseck, Mosconi. All. Chivu.
UDINESE (3-4-2-1) - Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda (29' st Bertola), Karlström, Miller (29' st Chakvetadze), Kamara; Unai Gomez (17' st Gueye), Ekkelenkamp (36' st Lovric); Davis (36' st Bayo). A disposizione: Mrozek, Padelli, Oier Zarraga, Vinciati, Jovanovic. All. Runjaic.
Arbitro: Pairetto.
Marcatori: 8' Abankwah (U), 16' Ekkelenkamp (U), 26' Carlos Augusto (I), 35' Barella (I), 12' st Thuram (I), 21' st Esposito (I), 34' st Bonny (I), 45' st Gueye (U).
Ammoniti: Davis (U), Mkhitaryan (I).
Note: espulso Kolarov (viceall. Inter) al 18' per proteste.
LE STATISTICHE
Per la prima volta nella sua storia, l'Inter ha vinto due partite di fila in Serie A dopo essere andata sotto di almeno due gol (contro il Napoli e contro l'Udinese).
L’Inter ha segnato almeno cinque gol per la quarta volta in Serie A nel 2026, nei cinque maggiori campionati europei solo il Bayern Monaco (sei) ha realizzato cinque reti in più occasioni in questo anno solare (quattro match anche il Barcellona).
L'Inter ha trovato quattro successi nelle prime quattro partite stagionali di Serie A per la nona volta nella sua storia, la sesta in questo secolo (2002/03, 2015/16, 2017/18, 2019/20, 2023/24 e 2026/27).
Nicolò Barella e Piotr Zielinski sono gli unici due centrocampisti ad aver realizzato almeno un gol e ad aver fornito almeno un assist in ciascuna delle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2017/18).
Da inizio aprile, solo Donyell Malen (15) ha preso parte a più gol di Marcus Thuram in Serie A: 12 per il francese, otto reti e quattro assist.
Francesco Pio Esposito (2005) è il giocatore più giovane ad aver partecipato ad almeno 10 gol nel 2026 in Serie A: otto reti e due assist per l’attaccante dell’Inter.
Da inizio aprile Jurgen Ekkelenkamp è il centrocampista che ha partecipato a più gol in Serie A: sei, tre reti e tre assist.
L’Inter ha subito due gol nei primi 16 minuti di una partita di Serie A per la prima volta dal 17 ottobre 2020 (doppietta di Zlatan Ibrahimovic con il Milan).
Carlos Augusto ha realizzato un gol e ha fornito un assist in questa Serie A, eguagliando quanto fatto nell’intero scorso campionato (1+1).
L’Udinese è l’unica squadra contro cui Ange-Yoan Bonny ha realizzato più di un gol in Serie A (due).
Solo Paulo Dybala (quattro) ha fornito più assist di Andy Diouf (tre) in questa Serie A.
Solo il Bayern Monaco (13) ha realizzato più gol dalla distanza rispetto all’Inter (11) nel 2026 nei cinque maggiori campionati europei.
Solo Bayern Monaco (42) ha segnato più dell’Inter (41 come il Real Madrid) in casa nei cinque maggiori campionati europei nel 2026.
Idrissa Gueye ha segnato in trasferta entrambi i suoi gol in Serie A (anche il primo contro il Cagliari lo scorso maggio).
Quello di James Abankwah (nono minuto) è il gol più veloce subito dall'Inter dall'inizio di una partita di Serie A dalla rete di Andrea Pinamonti il 20 febbraio 2022 (con l'Empoli al quinto minuto).
Primo gol per James Abankwah in Serie A, alla sua 12ª presenza nella massima serie.