Serie A, Inter-Udinese 5-3: Chivu la vince in rimonta, è aggancio alla Roma

LE STATISTICHE

Per la prima volta nella sua storia, l'Inter ha vinto due partite di fila in Serie A dopo essere andata sotto di almeno due gol (contro il Napoli e contro l'Udinese).

L’Inter ha segnato almeno cinque gol per la quarta volta in Serie A nel 2026, nei cinque maggiori campionati europei solo il Bayern Monaco (sei) ha realizzato cinque reti in più occasioni in questo anno solare (quattro match anche il Barcellona).

L'Inter ha trovato quattro successi nelle prime quattro partite stagionali di Serie A per la nona volta nella sua storia, la sesta in questo secolo (2002/03, 2015/16, 2017/18, 2019/20, 2023/24 e 2026/27).

Nicolò Barella e Piotr Zielinski sono gli unici due centrocampisti ad aver realizzato almeno un gol e ad aver fornito almeno un assist in ciascuna delle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2017/18).

Da inizio aprile, solo Donyell Malen (15) ha preso parte a più gol di Marcus Thuram in Serie A: 12 per il francese, otto reti e quattro assist.

Francesco Pio Esposito (2005) è il giocatore più giovane ad aver partecipato ad almeno 10 gol nel 2026 in Serie A: otto reti e due assist per l’attaccante dell’Inter.

Da inizio aprile Jurgen Ekkelenkamp è il centrocampista che ha partecipato a più gol in Serie A: sei, tre reti e tre assist.

L’Inter ha subito due gol nei primi 16 minuti di una partita di Serie A per la prima volta dal 17 ottobre 2020 (doppietta di Zlatan Ibrahimovic con il Milan).

Carlos Augusto ha realizzato un gol e ha fornito un assist in questa Serie A, eguagliando quanto fatto nell’intero scorso campionato (1+1).

L’Udinese è l’unica squadra contro cui Ange-Yoan Bonny ha realizzato più di un gol in Serie A (due).

Solo Paulo Dybala (quattro) ha fornito più assist di Andy Diouf (tre) in questa Serie A.

Solo il Bayern Monaco (13) ha realizzato più gol dalla distanza rispetto all’Inter (11) nel 2026 nei cinque maggiori campionati europei.

Solo Bayern Monaco (42) ha segnato più dell’Inter (41 come il Real Madrid) in casa nei cinque maggiori campionati europei nel 2026.

Idrissa Gueye ha segnato in trasferta entrambi i suoi gol in Serie A (anche il primo contro il Cagliari lo scorso maggio).

Quello di James Abankwah (nono minuto) è il gol più veloce subito dall'Inter dall'inizio di una partita di Serie A dalla rete di Andrea Pinamonti il 20 febbraio 2022 (con l'Empoli al quinto minuto).

Primo gol per James Abankwah in Serie A, alla sua 12ª presenza nella massima serie.