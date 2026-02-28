INTER-GENOA 2-0

Serie A, Inter-Genoa 2-0: decidono Dimarco e Calhanoglu, Milan a -13

L'esterno di Chivu la sblocca al 31', il turco raddoppia su rigore (70'): ottava vittoria di fila in campionato per i nerazzurri

28 Feb 2026 - 22:53
Il sabato della ventisettesima giornata di Serie A si chiude con l'ottava vittoria consecutiva in campionato dell'Inter, che a San Siro piega 2-0 il Genoa. I nerazzurri creano nel primo tempo colpendo una traversa con Mkhitaryan, poi Bijlow salva con un miracolo sul colpo di testa di Bonny. Al 31', però, la capolista la sblocca col suo uomo migliore in questo momento: l'armeno scucchiaia per Dimarco, che con uno splendido sinistro al volo la mette all'angolino. Nella ripresa, Chivu inserisce Calhanoglu che raddoppia su calcio di rigore al 70', nato da un fallo di mano di Amorim dopo un altro palo colpito dai padroni di casa. Il gol del turco dal dischetto chiude i conti: finisce 2-0 e l'Inter sale a 67 punti, momentaneamente a +13 sul Milan chiamato a rispondere a Cremona. A prescindere dal risultato dello Zini, però, i nerazzurri arriveranno lanciatissimi al Derby dell'8 marzo. Resta a quota 27, invece, il Genoa, che conserva comunque il +3 sul Lecce terzultimo.

IL TABELLINO
INTER-GENOA 2-0
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij (21' st Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski (31' st Frattesi), Mkhitaryan (14' st Calhanoglu), Dimarco; Thuram (14' st Esposito), Bonny (31' st Diouf). A disp.: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, Sucic, Acerbi, Darmian, Lavelli. All.: Chivu
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinosvkyi (1' st Amorim), Martin (44' st Sabelli); Baldanzi (21' st Messias), Vitinha (15' st Ekuban); Colombo (21' st Ekhator). A disp.: Leali, Siegrist, Sommariva, Zätterström, Onana, Cornet, Masini, Doucoure. All.: De Rossi
Arbitro: Fabbri
Marcatori: 31' Dimarco, 25' st rig. Calhanoglu
Ammoniti: Malinovskyi (G), Mkhitaryan (I), Calhanoglu (I)

LE STATISTICHE

Federico Dimarco (20: sei gol e 14 assist in questo campionato) è il secondo difensore ad essere coinvolto in 20 gol in una singola stagione di Serie A da quando il torneo è tornato a 20 squadre (2004/05), dopo Massimo Oddo (7G+13A nel 2005/06).

L'Inter (67 in questo campionato) ha ottenuto almeno 67 punti dopo 27 gare stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2023/24 (72) e il 2006/07 (73).

L’Inter ha vinto almeno otto partite di fila in Serie A per la prima volta da gennaio-marzo 2024 (10 in quel caso).

Federico Dimarco ha segnato sei gol in questo campionato, suo nuovo primato personale di reti in una singola stagione in Serie A (superate le cinque del 2020/21 e del 2023/24).

Henrikh Mkhitaryan ha raggiunto le 150 partecipazioni a rete nei cinque maggiori campionati europei: 71 gol e 79 assist; dal 2013/14 (sua stagione d’esordio in questi tornei) è il settimo centrocampista a tagliare questo traguardo, dopo Kevin De Bruyne (234), Marco Reus (172), Ángel Di María (170), Hakan Çalhanoglu (166), Dimitri Payet (162) e Bruno Fernandes (159).

Dal suo arrivo all’Inter (2021/22), Hakan Çalhanoglu è il giocatore che ha segnato più gol su rigore in Serie A: 21.

L’Inter è la squadra che ha vinto più partite nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione: 22.

L’Inter è la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione: 15.

L’Inter (15 nel 2025/26) ha ottenuto almeno 15 clean sheet dopo 27 gare stagionali di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dal 1994/95, dopo i 16 nel 2005/06 e i 17 nel 2023/24.

Il Genoa ha perso tre delle ultime cinque partite di Serie A (1V, 1N), dopo che era rimasto imbattuto nelle cinque gare precedenti nel torneo (2V, 3N).

inter-genoa
serie a

23:17
Genoa, De Rossi: "Inter più forte di noi, ma non sono soddisfatto"
23:15
Inter, Calhanoglu: "Da qui alla fine sono tutte vittorie pesanti"
23:10
Inter, Dimarco: "Da qui alla fine tutte le vittorie saranno pesanti"
21:53
Arianna Fontana ospite per Inter-Genoa
20:26
Napoli, Lukaku commosso: "Mesi difficili fra infortunio e lutto di mio padre, vado avanti per i miei figli"