Serie A, Inter-Cagliari 2-2: Thuram e Calhanoglu fanno cantare San Siro, Shomurodov e Viola partecipano alla festa

INTER-CAGLIARI 2-2

Nerazzurri due volte in vantaggio, ma sempre ripresi. Per lo scudetto la capolista dovrà vincere il derby contro il Milan

L'Inter non è andata oltre il 2-2 casalingo contro il Cagliari di Ranieri e, pur restando a +14 sul Milan secondo in classifica, non ha approfittato ulteriormente della frenata dei rossoneri. A San Siro i nerazzurri sono andati due volte in vantaggio, prima con Thuram al 12' e poi un rigore di Calhanoglu al 74', ma sono sempre stati ripresi dai rossoblù con Shomurodov al 65' e con Viola a cinque minuti dalla fine. Per vincere lo scudetto già nel prossimo turno l'Inter dovrà vincere il derby, mentre il punto conquistato dal Cagliari è un passo importante verso la salvezza.

LA PARTITA

Niente vittoria, niente record di punti da strappare alla Juventus e derby da vincere assolutamente anziché potersi accontentare di un pareggio per vincere lo scudetto con cinque giornate di anticipo. Sostanzialmente le brutte notizie per l'Inter di Simone Inzaghi sono finite qui e spostano di meno di una virgola la stagione nerazzurra e un campionato già in archivio da settimane. Al contrario, il 2-2 di San Siro certifica con timbro papale l'ottimo momento di forma del Cagliari che, in chiave salvezza, ha saputo rispondere con la stessa moneta ai pareggi sulla carta inattesi di Frosinone e Sassuolo. Anzi, dal punto di vista dei sardi la clamorosa occasione non capitalizzata da Viola in pieno recupero può addirittura risuonare come un rammarico in casa della capolista.

Senza Lautaro Martinez (squalificato) si conferma la cabala - o l'oggettiva difficoltà - dell'Inter di fare risultato alla propria maniera, ovvero triturando gli avversari. Eppure le condizioni ambientali e tecniche con il match sbloccato già al 12' da Thuram, in rete 553 minuti dopo l'ultima volta, lasciavano presagire a un inizio di festa scudetto prima ancora della matematica e del fatidico quanto pluricitato derby del 22 aprile. Invece la corazzata di Inzaghi ha dovuto fare i conti con l'organizzazione e la voglia del Cagliari, tanto bravo a restare in partita nel primo tempo concedendo poco al miglior attacco del campionato, quanto scaltro e determinato a infilare la porta della difesa meno battuta del torneo nella ripresa.

Dopo il pareggio di Shomurodov al 65' dal limite dell'area dopo una sponda di coscia di Luvumbo, l'Inter ha rimesso la testa avanti al 74' con il rigore di Calhanoglu (11° gol in campionato) che però questa volta non è bastato per raccogliere i tre punti. Con i cambi e la mini rivoluzione finale Ranieri ha mandato in campo Lapadula e Viola e proprio da questi due, nella zona ormai tanto cara ai sardi ovvero nei minuti finali, è arrivata l'azione (contestata) del pareggio con il secondo gol consecutivo del numero 10.

LE PAGELLE

Thuram 6,5 - Si sblocca subito con un inserimento che capitalizza il lavoro di Sanchez, ritrovando la rete dopo 553 minuti. Senza il suo gemello del gol però fatica a trovare spazi e giocate per essere ancora più continuo durante la sfida, come già capitato in altre occasioni.

Acerbi 5 - Serata di confusione per l'affidabile difensore centrale. I palloni alti per le punte del Cagliari, tutt'altro che fisicamente imponenti, lo mandano in tilt e da queste situazioni arrivano i due gol rossoblù.

Sanchez 6,5 - Parte con il piglio giusto di chi ha voglia di incidere e lasciare un segno oltre che, magari, giocarsi la conferma. Trova un assist e gioca da regista avanzato per tutto il match.

Viola 7 - Poco più di un quarto d'ora di gioco per lasciare il segno e rischiare di rovinare la serata a tutto il popolo nerazzurro. Il suo gol nel finale vale un altro punto d'oro per il Cagliari.

Shomurodov 7 - L'attaccante uzbeko è l'uomo in più del girone di ritorno del Cagliari e a San Siro lo dimostra con una partita di pericolosità costante. Dopo un paio di occasione non sfruttate, trova il modo di infilare Sommer.

Mina 5 - In occasione del primo gol non legge il movimento di Sanchez aprendo una prateria al cileno, poi causa il rigore intervenendo in maniera scomposta sul colpo di testa di Frattesi.

IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer 5,5; Bisseck 5,5, Acerbi 5, Bastoni 5,5 (41' st Buchanan sv); Darmian 6 (30' st Dumfries 5,5), Barella 6,5, Calhanoglu 6,5, Mkhitaryan 5,5 (19' st Frattesi 6), Dimarco 6 (30' st C. Augusto 6); Thuram 6,5, Sanchez 6,5 (30' st Arnautovic 6). A disp.: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Sensi, Cuadrado, Asllani. All.: S. Inzaghi 6.

Cagliari (3-5-2): Scuffet 6; Hatzidiakos 6 (43' st Wieteska sv), Mina 5,5, Obert 5,5; Di Pardo 6 (33' st Zappa 6), Jankto 5 (29' Prati 5,5), Makombou 6, Sulemana 6, Augello 6; Shomurodov 7 (33' st Lapadula 6,5), Luvumbo 6,5 (33' st Viola 7). A disp.: Radunovic, Aresti, Dossena, Azzi, Mutandwa, Gaetano. All.: Ranieri 7.

Arbitro: Forneau

Marcatori: 12' Thuram (I), 20' st Shomurodov (C), 29' st rig. Calhanoglu (I), 38' st Viola (C)

Ammoniti: Prati, Mina (C)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Dal 2004/05, Marcus Thuram (11 reti e sette assist in questo campionato) è il secondo giocatore dell'Inter ad aver segnato più di 10 gol e servito più di cinque assist alla sua prima stagione in Serie A coi nerazzurri dopo Samuel Eto'o (12+6 nel 2009/10).

Hakan Çalhanoglu (11 gol in questo campionato) è il secondo centrocampista dell’Inter capace di andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Ivan Perisic (11 centri sia nel 2016/17 che nel 2017/18); inoltre ha eguagliato la sua miglior stagione da un punto di vista realizzativo (11 nel 2013/14 con l'Amburgo).

Nicolas Viola, insieme a Noah Okafor, è il giocatore che ha realizzato più gol da subentrato in questa Serie A (cinque).

Marcus Thuram (11 reti e sette assist in questo campionato) è, insieme a Paulo Dybala e Olivier Giroud, è uno dei tre giocatori ad aver realizzato più di 10 gol e servito più di cinque assist in questa Serie A.

L’Inter ha stabilito il suo nuovo record di partite di fila a segno in Serie A: 40.

Il Cagliari ha recuperato 17 punti da situazione di svantaggio nel torneo in corso, solo il Napoli ha fatto meglio (19).

Nicolas Viola è il primo centrocampista del Cagliari a segnare almeno cinque gol in una stagione di Serie A da Radja Nainggolan (sei nel 2019/20).

Hakan Çalhanoglu è il giocatore che ha segnato più gol su rigore nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione: nove.

Il Cagliari è la squadra contro cui Alexis Sánchez è stato coinvolto in più gol in Serie A: otto, quattro reti e quattro assist.

Eldor Shomurodov ha partecipato ad un gol per più gare consecutive in Serie A per la prima volta da agosto 2021 (tre in quel caso).

Zito Luvumbo (2002) è il giocatore più giovane ad aver servito almeno cinque assist in questa Serie A.

L’Inter è la squadra che ha guadagnato (13) e segnato (12) più gol su rigore in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

Simone Inzaghi è il terzo allenatore di una squadra che va a bersaglio per 40 incontri consecutivi nella storia del massimo campionato, dopo Antonio Conte (43 con la Juventus tra febbraio 2013 e marzo 2014) e Massimiliano Allegri (44 con la Juventus tra ottobre 2016 e dicembre 2017).

Il Cagliari ha subito 25 gol nel corso del primo tempo in questa Serie A, meno solo di Salernitana (34) e Frosinone (30).