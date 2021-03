Serie A, Inter-Atalanta 1-0: Skriniar decide la battaglia di San Siro

INTER-ATALANTA 1-0

Un gol in mischia dello slovacco regala i tre punti a Conte che resta in testa alla classifica a +6 sul Milan

L'Inter ha battuto 1-0 l'Atalanta chiudendo la 26.a giornata di Serie A e consolidando la vetta della classifica a +6 sul Milan. A San Siro le squadre di Conte e Gasperini hanno dato vita a una vera e propria battaglia dal punto di vista fisico e tecnico, con le rispettive fasi difensive in grande spolvero sugli attacchi. Decisiva per la vittoria dell'Inter la rete in mischia di Skriniar al 54' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Inter-Atalanta: le foto del big match lapresse

LA PARTITA

Forse è presto per rinonimarla "partita scudetto" ma nella battaglia di San Siro, tutta tattica e fisicità, l'Inter ha trovato tre punti fondamentali nella corsa in testa alla classifica. L'1-0 contro l'Atalanta di Gasperini, limitata e chiusa con una prestazione attenta e ordinata, è arrivato con l'unico tiro in porta della serata, in mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Skriniar, l'uomo giusto al momento giusto, certificando la bontà e la compattezza di un gruppo, quello di Conte, che al triplice fischio finale sembra assaporare il gusto di qualcosa di importante. Se al traguardo mancano 12 giornate, tante, nel girone di ritorno l'Inter per ora ha raccolto solo vittorie rispondendo in una partita difficile ai successi di Milan e Juventus, le più dirette inseguitrici.

Chi si aspettava una partita scoppiettante per numero di occasioni da gol e giocate offensive, visti anche i 122 gol a referto sommando i due attacchi prima della partita, è rimasto deluso. Sicuramente non gli amanti del calcio come sport di tattica, di uno contro uno a tutto campo e marcature preventive, disinnescando i punti di forza avversari per provare a fare male nelle poche occasioni a disposizioni. In questo Conte e Gasperini si sono equivalsi, mettendosi in difficoltà e provando a trovare la mossa giusta al momento giusto per rompere il muro di agonismo dell'avversario, con scelte tattiche diverse all'inizio - come l'Atalanta che ha rinunciato a Muriel e Ilicic dal primo minuto - o a gara in corso, come Conte, numero uno nel chiedere sempre qualcosa in più dal punto di vista del sacrificio anche ai suoi uomini di maggiore qualità, come Lautaro, affidandosi a Lukaku per le sportellate di ogni tipo.

Di occasioni da gol alla fine se ne sono contate poche, la maggior parte dovute anche a un campo scivoloso come al 14' quando Romero ha costretto Sportiello all'intervento di testa o al 25' quando Djimsiti dopo aver perso l'appoggio a centrocampo ha saputo frenare lo strapotere di Lukaku impedendogli la conclusione e l'assist ad Hakimi. Per l'Atalanta, invece, un paio di occasioni potenziali sulla sinistra con Zapata e Gosens e l'unico vero intervento di Handanovic sugli sviluppi di un corner al 39' su Zapata, con Brozovic bravo a concedere il bis sul palo sull'incornata seguente di Djmsiti.

I corner, appunto. Il fattore che è risultato decisivo a conti fatti e dal quale l'Inter al 54' ha trovato la situazione giusta; battuto da Eriksen appena subentrato allo spentissimo Vidal, nella mischia generata da un intervento scomposto su Bastoni è arrivata la zampata di Skriniar, quella da tre punti, quella che ha cambiato decisamente il volto della partita e, chissà, del campionato. Da lì in poi Conte ha impostato la propria formazione ancora di più a difesa del risultato con un 5-4-1 attento e aggressivo con Martinez ala sinistra e Perisic terzino, come Hakimi. Lo ha fatto disinnescando le giocate di Ilicic e le incursioni di Muriel, entrambi entrati nella ripresa, riempiendo l'area davanti ad Handanovic e limitando le conclusioni della Dea facendole restare potenziali fino alla fine, senza però riuscire mai a ripartire. Ma non è servito: l'1-0 basta e avanza e chissà se tra un paio di mesi, questa sfida possa essere ricordata con tutto un altro sapore. Quello della panchina interista a fine partita.

--

LE PAGELLE

Lukaku 6 - Novanta minuti di battaglia e duelli tutto fisico con i centrali dell'Atalanta. Perde un po' di lucidità negli ultimi metri, ma il suo è un porto sicuro per i compagni che da lui passano sempre e comunque.

Skriniar 6,5 - Nel primo tempo è in difficoltà sulle giocate di Zapata e Gosens, ma nella ripresa oltre a ritrovare solidità pesca anche un gol importantissimo nella corsa allo scudetto dell'Inter.

Vidal 5 - L'uomo in meno in mezzo al campo per l'Inter. Inizia distratto con due palloni persi sanguinosamente e col passare del tempo non migliora. Sembra decisamente in difficoltà dal punto di vista fisico e non è mai lucido nella giocata.

Djimsiti 7 - Partita pressoché perfetta contro Lukaku e non solo. Sue almeno tre chiusure decisive in tutti i modi, in anticipo o sfruttando il fisico.

Zapata 5,5 - Nel primo tempo punta Skriniar e prova un paio di giocate senza inquadrare la porta. Si spegne velocemente nella ripresa cedendo anche a qualche problema fisico.

Maehle 6,5 - Partita in crescendo per l'esterno destro che oltre alla quantità prova a dare qualche giocata di qualità ai compagni. Costringe Perisic a una partita completamente difensiva.

--

IL TABELLINO

INTER-ATALANTA 1-0

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; Skriniar 6,5, De Vrij 6, Bastoni 6,5; Hakimi 5,5 (40' st D'Ambrosio sv), Barella 6, Brozovic 6 (32' st Gagliardini 6), Vidal 5 (7' st Eriksen 6,5), Perisic 6,5 (40' st Darmian sv); Martinez 6 (32' st Sanchez 6), Lukaku 6. A disp.: Radu, Kolarov, Ranocchia, Sensi, Young, Vecino, Pinamonti. All.: Conte 6,5.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 5,5, Romero 6,5, Djimsiti 7 (36' st Palomino sv); Maehle 6,5, Freuler 6,5 (36' st Pasalic sv), De Roon 6,5, Gosens 6; Pessina 5 (28' st Miranchuk 5), Malinovskiy 5,5 (1' st Ilicic 5,5); Zapata 5,5 (25' st Muriel 5,5). A disp.: Rossi, Gollini, Caldara, Ruggeri, Ghislandi, Kovalenko, Lammers. All.: Gasperini 6.

Arbitro: Mariani

Marcatori: 9' st Skriniar

Ammoniti: Romero (A)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria l’Inter ha guadagnato 62 punti dopo 26 gare stagionali di Serie A, dopo il 2006/07 (70 in quel caso).

• L’Inter ha vinto 10 partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2011, quando raggiunse quota 13.

• L'Inter ha vinto una partita di Serie A effettuando un solo tiro nello specchio per la prima volta dall'aprile 2009, contro l'Udinese.

• L’Inter è la squadra che ha guadagnato il maggior numero di punti (18 in 9 match) considerando le sfide tra le squadre attualmente nelle prime sette della classifica.

• L’Atalanta aveva perso solo una delle precedenti 22 trasferte di campionato, a ottobre 2020 contro il Napoli (13V, 8N).

• I tre gol di Milan Skriniar in questo campionato sono tutti arrivati su sviluppi di corner. In generale solo nel 2017/18 ha segnato di più in una singola stagione di Serie A (quattro reti).

• Solo Atalanta (16) e Lipsia (15) hanno segnato più gol con i propri difensori dell'Inter (14) in questa stagione nei top-5 campionati europei.

• Inter e Lipsia sono le uniche due squadre che contano ben tre difensori con almeno tre gol in questa stagione nei top-5 campionati europei: Skriniar e D'Ambrosio (tre gol) e Hakimi (sei).

• Con il gol di Skriniar l'Atalanta ha subito un gol in trasferta in Serie A dopo 413 minuti di imbattibilità (dalla rete di Roberto Pereyra alla Dacia Arena a gennaio).