Serie A, influencer Zlatan: Boateng accetta l’#Ibrachallenge 

Zlatan Ibrahimovic è tornato in Serie A e l'effetto dirompente dell'attaccante ex Galaxy non ha tardato a manifestarsi. Due partite da titolare con il Milan, un gol e sei punti che rilanciano le ambizioni europee dei rossoneri, ma l'effetto Ibra è evidente anche fuori dal campo. "Ibra, tutti a caccia di un selfie con lo svedese

Qualche giorno fa uno scatto postato sui propri profili social dallo svedese ha infatti dato vita a quella che è già stata ribattezzata l’#Ibrachallenge. “Caxxo guardi” ha scritto l'attaccante 38enne citando sé stesso (celebre sul web l'intervista in cui si rivolse in modo sgarbato ad una giornalista, ndr) e allegando una propria foto in primo piano.

Il primo ad accettare la 'sfida' è stato l'ex compagno in rossonero Kevin Prince Boateng, che ha postato su Instagram una foto in compagnia di Pulgar con la medesima didascalia e ha taggato anche Lukaku, Balotelli e Ribery. Chi sarà il primo ad accettare l’#Ibrachallenge?

