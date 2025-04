Serie A: in campo Inter e Juve,  ci sono Cagliari e Lecce sulla strada per lo Scudetto e la Champions

Nella trentaduesima giornata di Serie A, Inter e Juventus giocano in casa, rispettivamente contro Cagliari e Lecce, per proseguire la ricorsa verso i propri obiettivi: lo scudetto per i nerazzurri, il piazzamento Champions per i bianconeri. Dopo l'impresa di Monaco col Bayern, Inzaghi prova ad andare (momentaneamente) a +6 sul Napoli per mettere pressione a Conte, impegnato nel posticipo di lunedì con l'Empoli. Tudor, invece, ospita i salentini con l'obiettivo di approfittare dello scontro diretto tra Atalanta e Bologna e del derby di Roma e guadagnare è punti sulle rivali per un posto in Champions.