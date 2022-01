Serie A, il Giudice sportivo: le 4 partite non giocate restano sub iudice. Un turno ad Allegri per insulti all'arbitro

Niente sconfitte a tavolino, resta tutto in attesa di provvedimenti. Come si apprende dal comunicato emesso in mattinata dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, i risultati di Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, le quattro partite non giocate della prima giornata di ritorno, rimangono sub iudice. E in un certo senso era previsto (anche se forse l'Inter più delle altre sperava nei 3 punti), perché che il Giudice sportivo non si è ancora espresso neanche su Udinese-Salernitana (lo farà il 18 gennaio). Niente Roma per Massimiliano Allegri, che è stato squalificato per un turno (oltre a un’ammenda di 10 mila euro) per aver "indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del direttore di gara".