Serie A: il via non è a rischio, nodo tamponi e riaperture stadi

La crescita dei contagi da Covid-19 preoccupa, ma il via della stagione il 19 settembre non è a rischio. E' certo, però, che il campionato ripartirà a porte chiuse e per una parziale riapertura bisognerà attendere almeno ottobre. Lega, Federcalcio, medici sportivi e rappresentanti delle istituzioni politiche sono al lavoro per elaborare un protocollo di sicurezza più "morbido" e meno restrittivo per le società. In particolare il mondo del calcio chiede al Comitato Tecnico-Scientifico la possibilità di svolgere i tamponi in maniera più dilazionata nel tempo - passando da una frequenza di uno ogni 4 giorni a uno ogni 7 - e di poter disporre in futuro di esami meno invasivi per il gruppo.