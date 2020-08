Serie A: date e sedi dei ritiri estivi, l'1/9 il sorteggio del calendario

Il campionato 2019/2020 si è concluso da poco - causa lockdown per l'emergenza coronavirus - ma la nuova stagione è già alle porte. Con la promozione dello Spezia, è dunque completo il lotto delle 20 squadre al via. La seconda ondata di Covid-19 che ha già colpito diversi club non può far dormire sonni tranquilli, con la Serie A che punta al fischio d'inizio per il 19-20 settembre. L'1 settembre andrà in scena il sorteggio del calendario, ma senza cerimonia ufficiale. Sette squadre (Benevento, Verona, Cagliari, Torino, Lazio, Crotone e Udinese) hanno già iniziato il ritiro, Juve e Milan si raduneranno il 24 agosto. il Napoli comincia il 23 a Castelvolturno. La Roma del nuovo proprietario Dan Friedkin riparte il 27. Ancora da definire la preparazione dell'Inter.