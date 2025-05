Serie A: il Venezia esce dalla zona-retrocessione, sconfitta la Fiorentina

LA PARTITA

Il Venezia si riprende il quartultimo posto e spegne, forse definitivamente, i sogni europei della Fiorentina: 2-1 lagunare al Penzo, brutto ko per i viola. Palladino deve rinunciare a Kean, Gudmundsson e Cataldi: c'è Beltran unica punta, con Ndour alle sue spalle. I lagunari rispondono con un attacco leggero e il duo Oristanio-Yeboah, mostrandosi più pericolosi in avvio. Ritmo blando al Penzo e poca Fiorentina, che calcia in porta solo con Fagioli: Radu devia in corner al 29'. Ci prova anche Ndour, senza esito, mentre al 45' ecco il grande brivido: Yeboah salta mezza difesa, poi spreca clamorosamente. Giusto lo 0-0 al riposo, che resiste fino al 60' sotto il diluvio. La giocata decisiva è di Kike Perez, che arma Candé in area: stop di petto e tocco vincente a due passi dalla porta. Protestano i viola, ma non c'è il tocco di mano richiesto dalla squadra ospite e si prosegue, con Ranieri che sfiora il pari: palo e deviazione di Radu per evitare la rete. Passano trenta secondi e il Venezia raddoppia, con l'assist di Zerbin per il primo gol di Oristanio dall'8 dicembre: grande inserimento sul secondo palo e 2-0. La Fiorentina, tramortita, si risveglia coi cambi e accorcia con la zampata di Mandragora al 76', dando vita a un finale concitato. I lagunari si arroccano in difesa e resistono con un arcigno 5-4-1, perdendo Condé: fallo di Pablo Marì, neanche ammonito, e la mezzala va ko. I viola invece spingono, ma non vanno oltre una chance creata da Fagioli e rischiano due volte di subire il tris: decisivo de Gea su Nicolussi Caviglia. Esulta Di Francesco, perché il suo Venezia sale a 29 punti: ora è quartultimo e col suo destino in mano, a +1 su Empoli e Lecce. La Fiorentina, invece, si ferma a quota 59 punti e mette fortemente a rischio la qualificazione alle coppe europee.



LE PAGELLE

Zerbin 7 - Corre per ottantadue minuti incendiando quella corsia e dando opzioni offensive al Venezia, ma soprattutto rende inoffensivo un big come Robin Gosens. Geniale l'assist per il raddoppio.

Candé 6.5 - Qualche colpa sulla rete di Mandragora e su un body-check "morbido" col centrocampista, ma è sua la zampata che sblocca il risultato. Grande stop e grande freddezza davanti a de Gea.

Pablo Marì 5 - Per tutta la partita non riesce a risolvere il rompicapo rappresentato dall'attacco mobile del Venezia. Prevale la frustrazione e si concede un durissimo intervento su Condé: Marchetti lo grazia, era da ammonizione e forse anche da rosso.

Beltran 5 - Non è Moise Kean e non è neanche Gudmundsson. Si conferma l'impressione avuta sia ai tempi del River, che con Italiano: da prima punta fatica tantissimo a reggere la squadra. Mai pericoloso.



IL TABELLINO

VENEZIA-FIORENTINA 2-1

VENEZIA (3-5-2) - Radu 7; Schingtienne 6, Idzes 6.5, Candé 6.5; Zerbin 7 (37' st Zampano sv), Kike Perez 6.5 (32' st Doumbia 6), Nicolussi Caviglia 6.5, Busio 6, Ellertsson 6; Oristanio 6.5 (37' st Condé sv [46' st Haps sv]), Yeboah 6 (32' st Maric 6). A disposizione: Joronen, Grandi, Stankovic, Gytkjaer, Marcandalli, Fila, Bjarkason, Sverko, Ladisa, Carboni. All. Di Francesco.

FIORENTINA (3-5-1-1) - de Gea 6; Pongracic 5 (34' st Colpani 6), Pablo Marì 5, Ranieri 5; Dodò 5.5, Mandragora 6.5, Fagioli 5, Richardson 5 (18' st Adli 6.5), Gosens 5.5 (40' st Parisi sv); Ndour 5.5 (18' st Folorunsho 6); Beltran 5. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Moreno, Caprini, Rubino. All. Palladino.

Arbitro: Marchetti.

Marcatori: 15' st Candé (V), 23' st Oristanio (V), 31' st Mandragora (F).

Ammoniti: Busio (V), Folorunsho (F), Dodò (F), Beltran (F), Ranieri (F).