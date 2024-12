Serie A: il Venezia batte 2-1 il Cagliari nella sfida salvezza

LE PAGELLE

Oristanio 7,5 - Mezzo gol di Zampano è merito suo. Ne semina tre in dribbling poi serve assist (il terzo in campionato) per l'1-0. Un pericolo costante per la difesa avversaria. Segna un gran gol con un delizioso tocco sotto ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

Stankovic 7,5 - Alla mezz'ora salva il Venezia con un'incredibile parata con la testa su colpo di testa di Mina. Poi nel finale doppio miracolo su Lapadula e altro intervento decisivo su Felici.

Zampano 7 - Si regala la prima rete in Serie A dopo l'assist contro la Juve. Un buon momento.

Augello 6 - Si fa bruciare da Zampano in occasione dell'1-0 del Venezia. Suo l'assist per Pavoletti e nel forcing finale è una miniera di cross per i compagni.