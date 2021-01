Serie A: il Sassuolo piega 2-1 il Genoa, pari in Torino-Verona e Bologna-Udinese

LE ALTRE PARTITE

Il Sassuolo torna al successo grazie al 2-1 casalingo contro il Genoa. Shomurodov risponde a metà della ripresa al vantaggio neroverde firmato da Boga al 52’, ma a 7’ dalla fine Raspadori sigla il gol vittoria. Il Verona sfiora a Torino la seconda vittoria consecutiva in trasferta: non basta però la rete siglata da Dimarco al 67’, perché all’84’ Bremer ristabilisce la definitiva parità. Finisce 2-2 tra Bologna e Udinese: emiliani due volte in vantaggio con Tomiyasu (19’) e Svanberg (40’), ma raggiunti dai friulani con Pereyra (40’) e Arslan (92’). Getty Images

BOLOGNA-UDINESE 2-2

Le statistiche di Opta

• Il Bologna è rimasto imbattuto per cinque partite in questa Serie A (5N); l’ultima volta che i rossoblù avevano registrato una striscia di imbattibilità di almeno cinque sfide consecutive nella stessa stagione del massimo campionato era stata nel marzo 2016.

• Il Bologna ha pareggiato cinque gare di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2013 (cinque anche in quel caso con Stefano Pioli in panchina).

• L’Udinese ha sia segnato che subito almeno un gol in ognuna delle ultime cinque trasferte di Serie A per la prima volta da ottobre 2017 (cinque anche in quel caso).

• Solo Alexis Saelemaekers è più giovane di Takehiro Tomiyasu tra i difensori con almeno due gol all'attivo in questa Serie A.

• Gli ultimi due assist in Serie A di Riccardo Orsolini hanno propiziato un gol di Tomiyasu.

• Contro l’Udinese Riccardo Orsolini ha registrato la sua 100a presenza in Serie A.

• Takehiro Tomiyasu ha segnato due gol nelle ultime tre presenze in Serie A, uno in più rispetto a quello firmato nelle prime 42 gare disputate nella competizione.

• Solo Hamed Junior Traorè e Tommaso Pobega sono più giovani di Mattias Svanberg tra i centrocampisti centrali con almeno due gol all'attivo in questa Serie A.

• Terzo gol in Serie A per Mattias Svanberg: tutte le reti dello svedese sono arrivate in casa e nei primi tempi.

• Primo gol in questa Serie A per Roberto Pereyra; l'argentino è andato a bersaglio nella competizione dopo 2048 giorni (dal 30 maggio 2015 con la maglia della Juventus).

• Contro il Bologna Kevin Lasagna ha collezionato la sua 150ª presenza in Serie A.

• Contro l'Udinese Mattias Svanberg ha rimediato il primo cartellino giallo (settembre 2018) e il primo cartellino rosso (in questo match) in Serie A.

SASSUOLO-GENOA 2-1

Le statistiche di Opta

Il Sassuolo ha vinto otto delle prime 16 partite di questo campionato (5N, 3P): record di successi per i neroverdi a questo punto della stagione in Serie A.

Il Genoa ha ottenuto solo due successi nelle prime 16 gare della Serie A 2020/21 (5N, 9P): i liguri non hanno mai fatto peggio nei precedenti 53 massimi campionati a cui ha preso parte.

Solo l'Inter (11) ha segnato più gol del Sassuolo (10) nel corso degli ultimi 15 minuti di gioco nel campionato in corso.

Jeremie Boga ha segnato il suo primo gol casalingo in questo campionato; la sua ultima marcatura interna in Serie A risaliva a luglio 2020 contro il Lecce.

Otto delle ultime nove marcature di Jeremie Boga in Serie A sono arrivate nel corso della ripresa.

Due delle tre reti di Giacomo Raspadori in Serie A sono arrivate contro il Genoa.

Manuel Locatelli è l'unico giocatore italiano nato dopo il 1/1/1998 ad aver servito almeno 10 assist in Serie A.

Il Genoa ha subito gol per 13 gare consecutive in Serie A per la prima volta da dicembre 2018.

La rete di Eldor Shomurodov è la seconda realizzata di testa dal Genoa in questo campionato, dopo il gol di Mattia Destro contro il Milan a dicembre 2020.

Nessun difensore ha servito più assist di Paolo Ghiglione in questa Serie A (quattro, al pari di Cristiano Biraghi e Rick Karsdorp).

Gianluca Scamacca ha colpito il primo legno del Genoa in questo campionato: il precedente legno dei liguri in Serie A risaliva a settembre 2020 (Destro contro il Crotone).

Solo il Verona (otto volte) ha chiuso più primi tempi di questa Serie A sul punteggio di 0-0 del Genoa (sette).

Nessuna squadra ha incassato più reti del Genoa nei 15 minuti dopo l'intervallo in questo campionato (sette, al pari dello Spezia).

Davide Zappacosta ha collezionato oggi la sua 100ª presenza in Serie A.

TORINO-VERONA 1-1

Le statistiche di Opta

Il Verona é rimasto imbattuto in tutte le ultime 7 trasferte di Serie A (3V, 4N): non inanellava una serie del genere dal 2000 nel massimo campionato (8 in quel caso).

Il Torino è rimasto senza successi nelle prime otto partite interne di Serie A per la prima volta nella sua storia.

Record di tiri per il Torino in un match di questo campionato (18).

Solo Milenkovic (7) ha segnato piú gol di Bremer (5) tra i difensori centrali nel corso degli ultimi due campionati di Serie A (2019/20 e 2020/21).

Secondo gol di Bremer in questo campionato, quinto in totale in Serie A. Gli ultimi 3 nella competizione sono arrivati in casa.

Secondo gol in Serie A per Dimarco, entrambi in trasferta e nel secondo tempo (l'altro contro l'Inter con la maglia del Parma nel settembre 2018).

Zaccagni é uno dei 5 centrocampisti di questo campionato con almeno 3 gol e 3 assist in questa Serie A (gli altri Zielinski, Mkhitaryan, Soriano, Milinkovic-Savic).

Zaccagni ha partecipato attivamente a 5 degli ultimi 9 gol del Verona in Serie A (4 gol e 1 assist).

Il Verona ha trovato il gol in tutte le ultime 8 partite di campionato: non ci riusciva da febbraio 2020.