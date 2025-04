Serie A: il Napoli cerca l'aggancio all'Inter

ROMA-VERONA: RANIERI PROVA A METTERE PRESSIONE PER LA CHAMPIONS

Il sabato si chiude con Roma-Verona all'Olimpico. Dopo l'accoppiata Juventus-Lazio, la formazione giallorossa torna ad affrontare una squadra in lotta per la salvezza, proprio come fatto nelle sette partite consecutive vinte prima degli 1-1 coi bianconeri e nel Derby. Con 54 punti e a -5 dal quarto posto della squadra di Tudor, quella di Ranieri cerca quello che sarebbe per detta dello stesso tecnico un miracolo: serve continuità mista a errori di chi sta davanti. Nella Capitale arriva una squadra che di punti ne ha invece 32: 8 in più di Venezia ed Empoli che si sfidano, tra l'altro, nello scontro diretto. Un margine rassicurante, ma che non è sinonimo di salvezza: ecco perché tornare da Roma con un risultato positivo avvicinerebbe, e non di poco, l'obiettivo permanenza in Serie A. Ranieri ha tutti a disposizione a parte Dybala: Pellegrini dovrebbe recuperare e affiancare Soulé alle spalle di Dovbyk nel 3-4-2-1. Zanetti va a Roma senza Tengstedt, ma recupera Suslov e Sarr, pronti a tornare titolari nel 3-5-1-1 dei gialloblù.