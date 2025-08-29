Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
SI PARTE ALLE 18,30

Serie A: il Milan cerca la svolta a Lecce, ma Allegri ha gli uomini contati

I rossoneri in trasferta al Via del Mare per i primi tre punti stagionali, la Cremonese ospita il Sassuolo

29 Ago 2025 - 08:19
1 di 39
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Al via stasera la seconda giornata di Serie A 2025/26: alle 18.30 il secondo turno si apre con Cremonese-Sassuolo. I grigiorossi, dopo la vittoria in trasferta contro il Milan, ospitano gli emiliani. I rossoneri invece saranno in campo alle 20.45 al Via del Mare di Lecce, con Allegri ancora alla ricerca della quadra: senza Leao, Jashari e con Pulisic non al top della forma, il tecnico deve affidarsi a Gimenez in attesa di aiuti dal mercato.

Il Milan cerca subito un veloce riscatto nella seconda di Serie A, i rossoneri alle 20.45 sfidano il Lecce al Via del Mare. Allegri dovrà però fare a meno di tanti giocatori chiave: oltre a Leao (non rischiato, si aspetta il ritorno del portoghese dopo la sosta) e a Jashari, che ha riscontrato una frattura composta del perone destro (out almeno due mesi), anche Pulisic non è al meglio della condizione. La rosa a disposizione di Allegri, già corta per via delle vicissitudini di calciomercato (Jimenez non convocato, è in uscita), è praticamente ridotta all’osso: il 3-5-2 rossonero dovrebbe prevedere la conferma del trio centrale della prima giornata, Tomori-Gabbia-Pavlovic, nonostante De Winter scalpiti per un posto da titolare. A centrocampo ancora Modric titolare in mezzo a Fofana e Loftus-Cheek, con Estupinan largo a sinistra. La vera novità riguarda l’esterno destro: Musah è favorito per una maglia da titolare (nonostante le voci di mercato in orbita Atalanta), con Saelemaekers che avanza e si accentra per dare supporto a Gimenez in attacco. Una formazione decisamente rimaneggiata, che avrà bisogno di più di un aiuto negli ultimi giorni di mercato. Il Milan dovrà trovare i primi tre punti stagionali in casa del Lecce di Francesco Camarda, talento in prestito proprio dal club meneghino. Il giovane italiano sarà titolare al centro dell’attacco, con Tete Morente e Banda ai suoi lati. Ramadani perno davanti alla difesa, Coulibaly e Berisha le mezzali. Nei quattro di difesa spazio per Veiga e Gallo sugli esterni, c’è Tiago Gabriel ad affiancare Gaspar. Anche Di Francesco cerca la prima vittoria stagionale, dopo lo 0-0 inaugurale sul campo del Genoa.

Ad aprire la seconda giornata sarà però Cremonese-Sassuolo, alle ore 18.30. Le due neopromosse hanno esordito entrambe con partite complesse sulla carta, ma con esiti totalmente differenti: i grigiorossi hanno espugnato San Siro contro il Milan, i neroverdi si sono arresi contro i Campioni d’Italia del Napoli. Nicola dovrebbe confermare nove uomini rispetto al match contro Allegri: nel 3-5-2 in difesa piena fiducia al trio Terracciano-Baschirotto-Bianchetti. Zerbin e Pezzella agiranno sulle fasce, con Grassi perno del centrocampo. Anche Collocolo dovrebbe essere confermato, mentre Payero spinge per una maglia (al posto di Vandeputte). Davanti il neoacquisto Sanabria scalpita per un posto, insieme a lui uno tra Bonazzoli e De Luca. Grosso risponde con il 4-3-3 visto contro i partenopei, con qualche differenza a centrocampo: confermato il tridente offensivo con Berardi-Pinamonti-Laurienté, in difesa spazio a Walukiewicz, Romagna, Muharemovic e Doig. In mezzo, oltre a Lipani e Boloca, potrebbe esserci l’esordio dell’ex Milan Vranckx.

lecce-milan
camarda
allegri

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

01:24
DICH NICOLA PRE SASSUOLO DICH

La Cremonese su Vardy, Nicola: "La sua carriera parla da sola"

01:26
DICH GROSSO PRE CREMONESE DICH

Sassuolo, Grosso: "Cremonese test importante, dobbiamo sintonizzarci sulla Serie A"

01:42
DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

00:53
MCH CUTRONE A PARMA MCH

Cutrone sbarca a Parma

01:26
Milan, domani a Lecce

Milan a Lecce per il riscatto

01:29
Camarda ritrova il Milan

Camarda ritrova il Milan

01:24
Moratti ricoverato

Preoccupazione per le condizioni di Moratti

01:30
La Juventus di Tudor

Juve, c'è già la mano di Tudor

01:33
Il Maradona aspetta Kdb

De Bruyne pronto al debutto al Maradona

01:23
La testa di Baschirotto

Baschirotto, il re dei colpi di testa

01:33
Oggi Fiorentina-Polyssia

Oggi Fiorentina-Polyssia

01:32
Il sorteggio Champions

Il sorteggio Champions

01:16
MCH WIESBADEN-BAYERN 2-3 COPPA DI GERMANIA MCH

Coppa di Germania: il Bayern rischia grosso poi ci pensa Kane

01:41
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:07
Italia Under 19: triplo test amichevole in Croazia
08:06
Il Napoli, cambia speaker al Maradona: intrattenimento a società di Geolier
23:50
Ziolkowski, assist ed espulsione nell'ultima partita col Legia: adesso la Roma
Pulisic
23:42
Il Milan perde i pezzi: si ferma anche Pulisic, a Lecce in panchina
23:31
Il Besiktas esonera Solskjaer: fatale l'eliminazione in Conference