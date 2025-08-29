Serie A: il Milan cerca la svolta a Lecce, ma Allegri ha gli uomini contati

Il Milan cerca subito un veloce riscatto nella seconda di Serie A, i rossoneri alle 20.45 sfidano il Lecce al Via del Mare. Allegri dovrà però fare a meno di tanti giocatori chiave: oltre a Leao (non rischiato, si aspetta il ritorno del portoghese dopo la sosta) e a Jashari, che ha riscontrato una frattura composta del perone destro (out almeno due mesi), anche Pulisic non è al meglio della condizione. La rosa a disposizione di Allegri, già corta per via delle vicissitudini di calciomercato (Jimenez non convocato, è in uscita), è praticamente ridotta all’osso: il 3-5-2 rossonero dovrebbe prevedere la conferma del trio centrale della prima giornata, Tomori-Gabbia-Pavlovic, nonostante De Winter scalpiti per un posto da titolare. A centrocampo ancora Modric titolare in mezzo a Fofana e Loftus-Cheek, con Estupinan largo a sinistra. La vera novità riguarda l’esterno destro: Musah è favorito per una maglia da titolare (nonostante le voci di mercato in orbita Atalanta), con Saelemaekers che avanza e si accentra per dare supporto a Gimenez in attacco. Una formazione decisamente rimaneggiata, che avrà bisogno di più di un aiuto negli ultimi giorni di mercato. Il Milan dovrà trovare i primi tre punti stagionali in casa del Lecce di Francesco Camarda, talento in prestito proprio dal club meneghino. Il giovane italiano sarà titolare al centro dell’attacco, con Tete Morente e Banda ai suoi lati. Ramadani perno davanti alla difesa, Coulibaly e Berisha le mezzali. Nei quattro di difesa spazio per Veiga e Gallo sugli esterni, c’è Tiago Gabriel ad affiancare Gaspar. Anche Di Francesco cerca la prima vittoria stagionale, dopo lo 0-0 inaugurale sul campo del Genoa.