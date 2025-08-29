Serie A: il Milan cerca la svolta a Lecce, ma Allegri ha gli uomini contati

© IPA
I rossoneri in trasferta al Via del Mare per i primi tre punti stagionali, la Cremonese ospita il Sassuolo
Al via stasera la seconda giornata di Serie A 2025/26: alle 18.30 il secondo turno si apre con Cremonese-Sassuolo. I grigiorossi, dopo la vittoria in trasferta contro il Milan, ospitano gli emiliani. I rossoneri invece saranno in campo alle 20.45 al Via del Mare di Lecce, con Allegri ancora alla ricerca della quadra: senza Leao, Jashari e con Pulisic non al top della forma, il tecnico deve affidarsi a Gimenez in attesa di aiuti dal mercato.
Il Milan cerca subito un veloce riscatto nella seconda di Serie A, i rossoneri alle 20.45 sfidano il Lecce al Via del Mare. Allegri dovrà però fare a meno di tanti giocatori chiave: oltre a Leao (non rischiato, si aspetta il ritorno del portoghese dopo la sosta) e a Jashari, che ha riscontrato una frattura composta del perone destro (out almeno due mesi), anche Pulisic non è al meglio della condizione. La rosa a disposizione di Allegri, già corta per via delle vicissitudini di calciomercato (Jimenez non convocato, è in uscita), è praticamente ridotta all’osso: il 3-5-2 rossonero dovrebbe prevedere la conferma del trio centrale della prima giornata, Tomori-Gabbia-Pavlovic, nonostante De Winter scalpiti per un posto da titolare. A centrocampo ancora Modric titolare in mezzo a Fofana e Loftus-Cheek, con Estupinan largo a sinistra. La vera novità riguarda l’esterno destro: Musah è favorito per una maglia da titolare (nonostante le voci di mercato in orbita Atalanta), con Saelemaekers che avanza e si accentra per dare supporto a Gimenez in attacco. Una formazione decisamente rimaneggiata, che avrà bisogno di più di un aiuto negli ultimi giorni di mercato. Il Milan dovrà trovare i primi tre punti stagionali in casa del Lecce di Francesco Camarda, talento in prestito proprio dal club meneghino. Il giovane italiano sarà titolare al centro dell’attacco, con Tete Morente e Banda ai suoi lati. Ramadani perno davanti alla difesa, Coulibaly e Berisha le mezzali. Nei quattro di difesa spazio per Veiga e Gallo sugli esterni, c’è Tiago Gabriel ad affiancare Gaspar. Anche Di Francesco cerca la prima vittoria stagionale, dopo lo 0-0 inaugurale sul campo del Genoa.
Ad aprire la seconda giornata sarà però Cremonese-Sassuolo, alle ore 18.30. Le due neopromosse hanno esordito entrambe con partite complesse sulla carta, ma con esiti totalmente differenti: i grigiorossi hanno espugnato San Siro contro il Milan, i neroverdi si sono arresi contro i Campioni d’Italia del Napoli. Nicola dovrebbe confermare nove uomini rispetto al match contro Allegri: nel 3-5-2 in difesa piena fiducia al trio Terracciano-Baschirotto-Bianchetti. Zerbin e Pezzella agiranno sulle fasce, con Grassi perno del centrocampo. Anche Collocolo dovrebbe essere confermato, mentre Payero spinge per una maglia (al posto di Vandeputte). Davanti il neoacquisto Sanabria scalpita per un posto, insieme a lui uno tra Bonazzoli e De Luca. Grosso risponde con il 4-3-3 visto contro i partenopei, con qualche differenza a centrocampo: confermato il tridente offensivo con Berardi-Pinamonti-Laurienté, in difesa spazio a Walukiewicz, Romagna, Muharemovic e Doig. In mezzo, oltre a Lipani e Boloca, potrebbe esserci l’esordio dell’ex Milan Vranckx.
