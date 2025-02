Serie A: il Milan a Torino per rialzare la testa, l'Inter contro il Genoa per una notte in vetta

Dimenticare la Champions del passato per concentrarsi su quella del futuro. Dopo il pareggio col Feyenoord che ha posto fine all'annata europea rossonera, il Milan si ritrova con l'obiettivo Coppa Italia ma soprattutto con la consapevolezza di dover centrare il quarto posto per tornare l'anno prossimo nell'Europa che conta. Difficile, se non impossibile, per l'Italia avere una quinta squadra nel 2025/2026, o comunque non c'è da farci particolare affidamento. Ecco perché Conceiçao, per salvare la stagione e "guadagnarsi" la prossima sulla panchina del Milan, non può fallire.