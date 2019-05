Serie A: il Frosinone viene rimontato 2-2 dal Sassuolo e retrocede in B Ai ciociari non basta il doppio il vantaggio firmato da Sammarco e Paganini. I neroverdi pareggiano grazie a Ferrari e Boga Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



05/05/2019

La 35.a giornata di Serie A decreta la retrocessione aritmetica del Frosinone, che al Mapei Stadium si fa rimontare due gol di vantaggio dal Sassuolo. Sammarco firma il vantaggio all’8’, Berardi potrebbe pareggiare ma sulla propria strada trova solo il palo, così Paganini trova il raddoppio di testa al 36’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa, però, la formazione di De Zerbi pareggia grazie a Ferrari (66’) e a un super Boga (77’).

LA PARTITA Attacca il Sassuolo nei primi minuti di gioco, ma è il Frosinone a portarsi in vantaggio all’8: assist di Pinamonti per Sammarco che, senza pensarci troppo, conclude di prima intenzione calciando perfettamente con il collo esterno. Il suo diagonale rasoterra bacia la base interna del palo e si infila in rete alle spalle di Consigli. Colpo da biliardo per il centrocampista, che non segnava in Serie A dal 16 gennaio 2016. I neroverdi reagiscono subito. Berardi allarga per Lirola che mette dentro per Sensi ma non arriva in tempo per calciare a rete. Poi, al 26’, arriva la più pericolosa occasione per i padroni di casa: grande palla recuperata da Sensi su Sammarco, Berardi si inserisce in area avversaria con una ripartenza perfetta ma il suo piattone sinistro è leggermente aperto e centra in pieno il palo alla destra di Sportiello. Sassuolo a pochissimi millimetri dal pareggio. Pinamonti spreca il raddoppio, perché il suo tentativo di tocco sotto trova la pronta respinta di Consigli che rimane in piedi fino alla fine e mette in corner. Ma proprio sulla battuta del calcio d’angolo il Frosinone pesca lo 0-2: Ciano dalla bandierina mette a centro area, Paganini sbuca da dietro e gira di testa alle spalle del portiere. Difesa del Sassuolo rimasta un po’ troppo ferma.



Dopo l’intervallo De Zerbi passa al 4-3-3 con l’inserimento di Babacar e Boga che prendono il posto rispettivamente di Matri e di Lemos. La pioggia battente non si arresta sul Mapei Stadium nemmeno nella ripresa, con il terreno di gioco che comunque tiene tranquillamente. Boga, appena entrato, prova subito a dare una sveglia al Sassuolo al 53’: l’ivoriano si accentra sul destro e fa partire la conclusione ma non trova la porta di Sportiello. Babacar impegna Sportiello di testa, poi al 66’ il Sassuolo trova la rete che dimezza le distanze: angolo di Sensi respinto da Goldaniga, poi il tiro di Magnanelli viene murato dalla difesa ciociara, ma sulla respinta Ferrari è il più lesto di tutti e insacca. Babacar mette nuovamente paura a Sportiello, ma al 77’ i neroverdi agguantano il meritato pareggio: bell’azione di Lirola dalla destra, il suo traversone trova l’inserimento di Boga (il migliore in campo) che non può fare altro che depositare la rete del 2-2. Il Frosinone si deve quindi arrendere alla rimonta subita, che determina l’aritmetica retrocessione in Serie B con tre turni di anticipo.

LE PAGELLE Boga 7,5: è in assoluto il migliore in campo. Il suo ingresso in campo a inizio ripresa, al posto di Lemos, spacca completamente in due la partita: le sue continue accelerazioni dalla sinistra mettono in apprensione la difesa del Frosinone, costretta ad arrendersi nel finale dalla rete dell’ivoriano che decreta la retrocessione matematica dei ciociari.



Sensi 6,5: recupera un gran pallone su Sammarco che propizia il lancio per Berardi che poi colpirà il palo. Nella ripresa aumenta ulteriormente i giri e, insieme a Boga e Babacar, è quello che crea più grattacapi alla difesa del Frosinone con molta generosità



Berardi 5,5: sfortunatissimo sul palo colpito a tu per tu contro Sportiello, ma nel complesso non mette in mostra un’eccellente prestazione. L’intesa con Matri non porta buoni frutti in fase offensiva a una squadra che fa fatica a sfondare il muro frusinate nel primo tempo.



Sammarco 6,5: il suo colpo da biliardo a inizio gara consente al Frosinone di sbloccare subito il risultato e a lui di tornare a segnare in Serie A dopo più di tre anni dall’ultima volta. Una rete che però non basta a rinviare quantomeno la retrocessione aritmetica in Serie B.



Pinamonti 6,5: ha il demerito di sbagliare un gol abbastanza semplice tutto solo davanti a Consigli, servito splendidamente da Valzania, facendosi parare il tiro ravvicinato; ma il suo assist per il momentaneo 1-0 di Sammarco è apprezzabile.



Paganini 6: segna un gol da centravanti vero, girando perfettamente di testa alle spalle di Consigli il calcio d’angolo battuto da Ciano che vale il momentaneo 2-0, ma cala nella ripresa (come del resto tutto il Frosinone); sbaglia completamente posizione sul gol di Boga.

IL TABELLINO Sassuolo-Frosinone 2-2

Sassuolo (3-5-2): Consigli 6,5; Demiral 5, Lemos 5,5 (1’ st Boga 7,5), Ferrari 6; Lirola 6, Sensi 6,5 (35’ st Locatelli sv), Magnanelli 6, Bourabia 5,5, Rogerio 6; Berardi 5,5, Matri 5 (1’ st Babacar 7). A disposizione: Pegolo, Marlon, Djuricic, Scamacca, Sernicola, Odgaard, Duncan, Di Francesco, Adjapong. All.: De Zerbi 6,5.

Frosinone (3-5-2): Sportiello 6,5; Goldaniga 5,5, Ariaudo5,5, Brighenti 5; Paganini 6, Cassata 5,5 (25’ st Chibsah), Sammarco 6,5, Valzania 6, Beghetto 5,5; Ciano 6 (25’ st Ciofani 5,5), Pinamonti 6,5 (37’ st Dionisi sv). A disposizione: Bardi, Marcianò, Beghetto, Capuano, Ghiglione, Goldaniga, Krajnc, Molinaro, Simic, Zampano, Maiello, Trotta. All.: Baroni 6.

Arbitro: Giua

Marcatori: 8’ Sammarco (F), 36’ Paganini (F), 21’ st Ferrari (S), 32’ st Boga (S)

Ammoniti: Sammarco (F), Brighenti (F), Bourabia (S), Locatelli (S), Sportiello (S)

LE STATISTICHE • Il Frosinone retrocede in Serie B per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2015/16.

• Il Sassuolo non rimaneva imbattuto per almeno sei gare consecutive di Serie A da aprile 2018, due vittorie e quattro pareggi nella striscia in corso.

• Pol Lirola ha fornito sei assist in questo campionato, solo Domenico Berardi ha servito più passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A con il Sassuolo (9 nel 2016/17 e 10 nel 2014/15).

• Le quattro reti di Gianmarco Ferrari in questo campionato sono tutte arrivate al Mapei Stadium su sviluppi di corner.

• Luca Paganini ha segnato due gol in 11 presenze in questo campionato, eguagliata la sua unica precedente stagione in termini di marcature in Serie A (due reti in 27 gare nel 2015/16).

• Quella di Sammarco è stata la prima rete segnata dal Frosinone da fuori area in trasferta in questo campionato.

• Nelle quattro precedenti occasioni in cui il Frosinone era passato in vantaggio in trasferta aveva poi vinto nel campionato in corso.

• Paolo Sammarco non segnava in Serie A da gennaio 2016, anche in quel caso in trasferta, contro il Torino.

