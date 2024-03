Serie A: il Cagliari vince a Empoli, 1-1 tra Frosinone e Lecce

SERIE A

I sardi passano 1-0 grazie a Jankto: primo ko sulla panchina dei toscani per Nicola. Allo Stirpe, lo sfortunato autogol del portiere su rigore di Krstovic vanifica il gol di Cheddira

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Colpo salvezza del Cagliari, che nella ventisettesima giornata di Serie A vince 1-0 a Empoli: è il primo ko di Nicola sulla panchina dei toscani. Al Castellani decide il gol al 69' di Jankto, bravo a insaccare dopo la parata di Caprile su Nandez. Finisce 1-1, invece, tra Frosinone e Lecce: allo Stirpe, l'autorete di Cerofolini sul rigore sbagliato di Krstovic (61') risponde al vantaggio nel recupero del primo tempo firmato da Cheddira sugli sviluppi di calcio di punizione.

EMPOLI-CAGLIARI 0-1

Vittoria fondamentale in zona salvezza per il Cagliari, che costringe Nicola al primo ko sulla panchina dell'Empoli: al Castellani finisce 1-0 per i sardi. Match con tanti episodi: i padroni di casa colpiscono il legno al 17' con Cambiaghi, poi Maleh centra Scuffet. Dall'altra parte, deve superarsi Caprile, bravo sul colpo di testa potente e preciso sul primo palo di Lapadula, con Ranieri che al 32' perde per infortunio Luvumbo. La ripresa si infiamma con il gol annullato a Cacace, che con una deviazione sottoporta firma quello che sembra essere l'1-0 per i toscani, ma sulla rete c'è fuorigioco e si resta in parità. A passare, al 69', è allora la formazione sarda, con Jankto che insacca di sinistro all'angolino dopo l'ennesima parata di Caprile su Nandez. Nel lungo recupero, Scuffet ferma da pochi passi Pezzella, entrato nel finale, e certifica la vittoria del Cagliari, oltre che il primo ko sulla panchina dell'Empoli per Nicola. Zona retrocessione incasinatissima, con sei squadre in appena due punti: l'Empoli è solo a +2 sul terzultimo posto dei rossoblù e del Verona.

IL TABELLINO

EMPOLI-CAGLIARI 0-1

Empoli (4-3-2-1): Caprile 6,5, Ismajli 5,5, Walukiewicz 6 (37' st Cerri sv), Luperto 6,5, Cacace 6 (27' st Pezzella 6); Maleh 5,5, Marin 6, Kovalenko 6 (27' st Fazzini 6); Cambiaghi 6, Cancellieri 5,5 (27' st Gyasi 6); Destro 5,5 (13' st Niang 6). A disp.: Perisan, Berisha, Bereszynski, Ebuehi, Zurkowski, Bastoni, Shpendi. All.: Nicola 5,5

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet 6; Nandez 6,5, Dossena 6, Mina 6,5, Augello 6 (33' st Azzi 6); Jankto 7 (32' st Wieteska 6), Deiola 6, Makoumbou 6,5; Gaetano 5,5 (42' st Shomurodov sv); Luvumbo 6 (32' Zappa 6,5), Lapadula 6 (42' st Mutandwa sv). A disp.: Radunovic, Iliev, Obert, Di Pardo, Viola, Prati, Oristanio. All.: Ranieri 7

Arbitro: Rapuano

Marcatore: 24' st Jankto

Ammoniti: Gaetano (C), Mina (C), Scuffet (C)

LE STATISTICHE

Il Cagliari è tornato a vincere una gara in trasferta in Serie A per la prima volta dal 27 febbraio 2022 (2-1 vs Torino), la squadra sarda era una delle tre (assieme a Lecce e Frosinone) a non aver trovato ancora la vittoria in gare esterne in questo campionato.

Il Cagliari ha battuto Empoli in Serie A per la prima volta dal 14 maggio 2017 (3-2) con Massimo Rastelli in panchina, dopo una serie di cinque gare senza successi contro i toscani.

Entrambe le sfide in cui l’Empoli non ha segnato nelle nove gare casalinghe giocate contro il Cagliari in Serie A, ha sempre perso poi la partita, la prima il 25 ottobre 2014 (0-4) quando sulla panchina dei sardi sedeva Zdenek Zeman.

Jakub Jankto è tornato a segnare un gol in Serie A 1036 giorni dopo dall’ultima volta, dalla rete del 2 maggio 2021 contro la Roma con la maglia della Sampdoria.

Jakub Jankto è il primo giocatore ceco ad andare a segno con la maglia del Cagliari in Serie A.

L’Empoli ha perso la prima gara dall’arrivo di Davide Nicola sulla panchina dei toscani; inoltre dopo due pareggi e una vittoria, ha perso la prima partita casalinga in Serie A dallo 0-3 del 7 gennaio scorso contro il Milan.

Il Cagliari non vinceva una gara fuori casa in Seria A senza subire gol dal 21 aprile 2021 (0-1 vs Udinese) con Leonardo Semplici in panchina.

Empoli e Cagliari non hanno trovato il gol nel primo tempo in 21 delle 27 partite di questo campionato, nessuna squadra ha fatto peggio in questa Serie A.

Gara numero 100 di Yerry Mina nei cinque maggiori campionati europei.

FROSINONE-LECCE 1-1

Finisce in parità un intensissimo scontro diretto per la salvezza tra Frosinone e Lecce. Nel primo tempo dello Stirpe, c'è subito un episodio: l'infortunio di Harroui, che dopo appena 4 minuti deve lasciare spazio a Reinier. Ci pensa poi Cerofolini a tenere in vita i ciociari che, all'ultima azione, passano: su schema da calcio di punizione, Falcone smanaccia ma sul piede di Cheddira, che controlla e segna. Nella ripresa, però, la formazione di Di Francesco fa harakiri: retropassaggio sbagliato e fallo da rigore di Cerofolini su Krstovic. Il portiere di casa ipnotizza Rafia dal dischetto, ma la conclusione dal dischetto viene ribattuta dopo l'intervento del Var e dagli undici metri va proprio Krstovic, che sbaglia ma grazie anche all'aiuto del palo e della schiena dell'estremo difensore del Lecce insacca il pari. Poi, Brescianini si vede annullare il possibile 2-1, Falcone vola al 97' su Kaio Jorge e la sfida finisce in parità. Il Lecce sale a 25, ma ora è solo a +2 sulla zona retrocessione, mentre il Frosinone è a +1.

IL TABELLINO

FROSINONE-LECCE 1-1

Frosinone (4-3-3): Cerofolini 6,5; Zortea 6, Romagnoli 6,5, Okoli 5,5, Valeri 6; Brescianini 6,5 (32' st Barrenechea 6), Mazzitelli 6, Gelli 6 (32' st Ghedjemis 6); Soulé 5,5, Cheddira 7 (42' st Kaio Jorge sv), Harroui sv (4' Reinier 6, 42' st Seck sv). A disp.: Frattali, Turati, Lirola, Monterisi, Kvernadze, Baez, Cuni, Garritano, Ibrahimovic. All.: Di Francesco 6

Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Gendrey 6, Pongracic 6, Baschirotto 6, Gallo 6,5; Kaba 6 (17' st Gonzalez 6), Ramadani 5,5, Rafia 5 (22' st Oudin 6); Almqvist 5,5 (31' st Blin 6), Krstovic 7 (31' st Piccoli 6), Banda 6 (22' st Sansone 5,5). A disp.: Samooja, Venuti, Dorgu, Touba, Berisha, Pierotti. All.: D'Aversa 6

Arbitro: Guida

Marcatori: 47' Cheddira (F), 16' st aut. Cerofolini (F)

Ammoniti: Reinier (F), Almqvist (L)

LE STATISTICHE

Solo l’Udinese (15) ha pareggiato più partite del Lecce (10, al pari del Torino) in questa stagione di Serie A.

Considerando le squadra attualmente nella seconda metà della classifica in Serie A, il Frosinone è quella che ha segnato più reti in questo campionato (35).

Nel 2024 solo la Salernitana (due) e il Sassuolo (quattro) hanno guadagnato meno punti di Frosinone e Lecce in Serie A: entrambi cinque, con una vittoria, due pareggi e sei sconfitte in nove match.

Tutti i tre gol di Walid Cheddira in Serie A sono stati realizzati nel 1° tempo, due dei quali nei minuti di recupero della prima frazione di gioco.

Walid Cheddira ha segnato in due partite di fila in campionato per la prima volta da febbraio 2023 (in Serie B contro SPAL e Cosenza in quel caso).

Solo Salernitana (nove) e Sassuolo (otto) hanno affrontato più rigori del Frosinone (sette) in questa stagione di Serie A.

Il Frosinone ha schiera ben otto giocatori titolari italiani per la prima volta in un match di questa stagione di Serie A.