Serie A: il Cagliari sbanca Crotone, buona la prima di Semplici

CROTONE-CAGLIARI 0-2

Decidono i gol di Pavoletti e Joao Pedro su rigore

Buona la prima di Leonardo Semplici sulla panchina del Cagliari, che fa suo lo scontro salvezza contro il Crotone e torna alla vittoria dopo 16 turni. Allo Scida i sardi si impongono per 2-0. Ottima partenza del Crotone che ha subito due occasioni da gol con Di Carmine e poi con Messias. Nella ripresa, nel miglior momento dei padroni di casa, il Cagliari infila un micidiale uno-due prima con Pavoletti di testa e poi con Joao Pedro su rigore concesso per fallo di Magallan su Pavoletti. Espulso Lykogiannis per doppia ammonizione.









































































































LA PARTITA

Stroppa punta sull'ex Ounas e Messias alle spalle di Di Carmine. A centrocampo Rispoli a destra, con Pereira che si sposta a sinistra. Indisponibile l'altro ex Cigarini. Due novità nel Cagliari del neo allenatore Semplici: Nandez esterno destro di centrocampo e Pavoletti preferito a Simeone per far coppia con Joao Pedro in attacco. Nainggolan play in mezzo, affiancato da Duncan e Marin. Buona partenza dei padroni di casa, che sfruttano gli inserimenti di Ounas e hanno subito due buone occasioni per passare: Di Carmine non ci arriva di un soffio su una bella palla di Rispoli dalla destra poi dopo 2' Messias calcia alto su servizio di Golemic. Il Cagliari dal canto suo nelle prime battute della gara pensa a difendersi con ordine. Squillo dei sardi con un colpo di testa fuori misura di Pavoletti su punizione di Lykogiannis. Con il passare dei minuti gli ospiti guadagnano campo ma non creano pericoli alla porta di Cordaz. Da segnalare gli infortuni nel Crotone prima di Vulic, sostituito da Zanellato al 20', e poi di Molina che lascia il campo in barella (al 39' entra Eduardo).

Via alla ripresa e il Crotone torna ad alzare il ritmo. Godin prima e Ceppitelli poi salvano due situazioni delicate in difesa. Ma in quattro minuti il Cagliari infila un micidiale uno-due. Pavoletti sblocca la partita con un poderoso stacco di testa su traversone dalla sinistra di Lykogiannis poi Magallas ferma fallosamente sempre Pavoletti in area e su rigore Joao Pedro realizza il 2-0. Duro colpo per il Crotone, che però ha subito una grande occasione per accorciare con il migliore dei suoi, Ounas, il cui tiro a giro di sinistro si stampa sul palo. Via alle sostituzioni da una parte e dall'altra: nel Cagliari c'è anche spazio per Asamoah. E i sardi chiudono in 10 per il rosso a Lykogiannis per doppia ammonizione. Cragno compie un miracolo con un grande riflesso sul tentativo di Pereira ma non c'è più tempo per recuperare. Buona la prima per Semplici: il Cagliari torna a vincere dopo 16 turni.



LE PAGELLE

Pavoletti 7,5 - Semplici lo preferisce a Simeone e la mossa è azzeccata. Sblocca il risultato con il suo marchio di fabbrica poi si procura il rigore del raddoppio.

Ceppitelli-Godin 7 - Nessuna sbavatura, perfetti negli interventi.

Ounas 6,5 - Il migliore dei suoi, è quello che riesce a creare le situazioni più pericolose. Sfortunato sul palo.

Messias 5,5 - Poco concreto, ha la grande colpa di non sfruttare una buona occasione a inizio partita.

Magallan 5 - Suo il fallo da rigore su Pavoletti che chiude la partita a favore del Cagliari.

IL TABELLINO

Crotone-Cagliari 0-2

Crotone (3-4-2-1): Cordaz 6; Magallan 5, Golemic 6, Luperto 5,5; Rispoli 6 (19' Reca 6), Molina 6 (39' Eduardo 5), Vulic sv (20' Zanellato 6), P. Pereira 6; Ounas 7, Messias 5,5; Di Carmine 5 (20' st Simy 5,5). A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Rojas, D’Aprile, Marrone, Petriccione, Riviere. All.: Stroppa 5.

Cagliari (3-5-2): Cragno 6,5; Ceppitelli 7, Godin 7, Rugani 6; Nandez 6, Marin 6, Nainggolan 6, Duncan 6 (20' st Deiola 6), Lykogiannis 6; Joao Pedro 7 (32' st Asamoah sv), Pavoletti 7,5 (20' st Simeone 6). A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Pereiro, Zappa, Cerri, Walukiewicz. All.: Semplici 7.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 11' st Pavoletti, 15' st rig. Joao Pedro

Ammoniti: Di Carmine, Magallan (Cr), Ceppitelli, Rugani (Ca)

Espulsi: 30' st Lykogiannis (Ca) per doppia ammonizione

LE STATISTICHE

Il Cagliari è tornato al successo in un match di Serie A dopo una striscia di 16 partite (5N, 11P) - l’ultima vittoria sarda risaliva a novembre contro la Sampdoria.

Il Crotone è la quarta squadra nella storia della Serie A a girone unico a perdere almeno 18 delle prime 24 gare di Serie A in una singola stagione dopo l’Udinese nel 1961/62, il Parma nel 2014/15 e il Benevento nel 2017/18 - tutte retrocesse a fine campionato.

Il Crotone ha perso sei partite di fla in Serie A per la prima volta nella sua storia.

Il Crotone ha subito gol in ciascuna delle ultime 15 partite interne di Serie A, eguagliando la striscia aperta più lunga nella competizione detenuta dalla SPAL (tra ottobre 2019 e agosto 2020).

Il Crotone ha disputato la sua 100ª partita in Serie A.

João Pedro è uno dei quattro giocatori sudamericani ad aver segnato almeno 30 reti nei top-5 campionati europei nelle ultime due stagioni, assieme a Lionel Messi, Luis Muriel e Luis Suárez.

João Pedro ha preso parte attiva a cinque gol (tre reti e due assist) nelle sue quattro sfide contro il Crotone in Serie A.

Dal suo arrivo al Cagliari nel 2017/18, solo Robert Lewandowski (23) ha segnato più gol di testa di Leonardo Pavoletti (21) nei top-5 campionati europei.

21 dei 29 gol di Leonardo Pavoletti in Serie A con la maglia del Cagliari sono arrivati di testa,

Leonardo Semplici ha registrato la sua 100ª panchina in Serie A.

Semplici è il primo allenatore del Cagliari a vincere un match di Serie A al debutto sulla panchina sarda da Gianluca Festa nell’aprile 2015.

Il Cagliari ha mantenuto la porta inviolata in un incontro di Serie A per la prima volta nell’anno solare 2021, l’ultima volta risaliva a dicembre 2020 contro il Parma.