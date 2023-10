Serie A: il Bologna supera il Frosinone, pari tra Salernitana e Cagliari

SERIE A

Al Dall'Ara finisce 2-1: decidono i gol di Ferguson e De Silvestri, inutile il rigore di Soulé. 2-2 all'Arechi con doppietta di Dia

Serie A: vince il Bologna contro il Frosinone, Pippo Inzaghi inizia con un pareggio

































Nella nona giornata di Serie A, il Bologna batte 2-1 il Frosinone. Al Dall'Ara decidono i due gol in tre minuti di Ferguson (19') e De Silvestri (22'): inutile il rigore di Soulé al 63'. All'Arechi, invece, finisce 2-2 tra Salernitana, con Pippo Inzaghi all'esordio in panchina, e Cagliari: dopo la rete di Luvumbo Zito al 79', i granata pareggiano con Dia (86'), che deve poi segnare anche dal dischetto al 95' per evitare il ko ai suoi dopo il colpo di testa di Viola (88').

BOLOGNA-FROSINONE 2-1

Il Bologna continua la striscia positiva e batte 2-1 il Frosinone. I rossoblù impiegano tre minuti a sbloccare e poi ad ipotecare il match del Dall'Ara: al 19', infatti, un'azione confusa dei padroni di casa viene rifinita con un tocco sotto porta da Ferguson, che porta in vantaggio gli uomini di Motta. Al 22', invece, ecco il raddoppio con un insolito colpo di testa dal limite dell'area di De Silvestri dopo l'uscita di Turati sul cross di Lykogiannis. Nella ripresa, il doppio cambio di Di Francesco scuote i ciociari: dentro Baez e Cuni, che si procura il fallo da rigore commesso da Beukema. Dal dischetto, Soulé non sbaglia e accorcia le distanze. Gli ospiti, però, non riescono a trovare il 2-2, neanche con gli ingressi di Ibrahimovic, Brescianini e Kaio Jorge, anche perché a tempo scaduto Marchizza sbaglia clamorosamente il possibile 2-2. Il Bologna sale così a 14 punti e aggancia la Roma, mentre incassa il secondo ko in tre partite il Frosinone, fermo a 12 e in dieci proprio nel finale per il rosso a Mazzitelli.

IL TABELLINO

BOLOGNA-FROSINONE 2-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 7 (39' st Corazza sv), Beukema 5,5, Calafiori 6, Lykogiannis 6,5 (29' st Kristiansen 6); Freuler 6 (39' st El Azzouzi sv), Aebischer 5,5; Orsolini 6 (29' st Ndoye 6), Ferguson 7, Saelemaekers 6 (38' st Moro); Zirkzee 6. A disp.: Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Van Hooijdonk. All.: Motta 6,5.

Frosinone (4-2-3-1): Turati 5,5; Oyono 6 (40' st Kaio Jorge sv), Okoli 5,5, Romagnoli 6, Marchizza 5; Mazzitelli 5, Barrenechea 6 (30' st Brescianini 6); Soulé 6,5, Reinier 6 (30' st Ibrahimovic 6), Garritano 5,5 (11' st Baez); Cheddira 5,5 (11' st Cuni 6,5). A disp.: Frattali, Cerofolini, Lirola, Monterisi, Lusuardi, Lulic, Kvernadze, Bourabia, Bidaoui. All. Di Francesco 5,5.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 19' Ferguson (B), 22' De Silvestri (B), 18' st rig. Soulé (F)

Ammoniti: Aebischer (B), Mazzitelli (F), Zirkzee (B).

Espulsi: Mazzitelli (F) al 47' st per somma di ammonizioni.

Note: recupero 2'+ 5'

LE STATISTICHE DI BOLOGNA-FROSINONE

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite di Serie A (3V, 5N), per i rossoblù è la miglior striscia da gennaio 2009 nella competizione (nove in quel caso).

Matías Soulé è il più giovane non europeo con almeno tre gol nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione.

Prima della rete di Lorenzo De Silvestri, l'ultimo gol di testa realizzato da fuori area in Serie A era di Gennaro Gattuso (14 maggio 2011 contro il Cagliari).

Lewis Ferguson ha preso parte a un gol in tutte le ultime tre presenze in Serie A, grazie a una rete e due assist; già tra lo scorso maggio e lo scorso giugno aveva partecipato attivamente per tre gare di fila.

Dal 2009/10 in avanti Lorenzo De Silvestri ha segnato in 13 stagioni di Serie A, più di ogni altro difensore (superato Leonardo Bonucci a 12).

Il Bologna non realizzava almeno due gol in un primo tempo di una gara di Serie A dal 20 maggio 2023 contro la Cremonese.

Il Frosinone è una delle sette squadre di Serie A contro cui Lorenzo De Silvestri ha sia trovato un gol che un assist in Serie A (assist nel febbraio 2016).

Matías Soulé, con tre reti, è il miglior marcatore straniero del Frosinone in Serie A; raggiunto in generale Leonardo Blanchard al settimo posto tra i giocatori con più gol per la squadra nella competizione.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALERNITANA-CAGLIARI 2-2

Pari pirotecnico all'Arechi: finisce 2-2 tra Salernitana e Cagliari. Inizia dunque con un punto l'avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina dei granata. I campani sembrano partire forte assaltando la difesa sarda, che però regge e col passare dei minuti prende le misure. Sono allora gli ospiti nella seconda parte del primo tempo ad emergere con Luvumbo Zito, che prima impegna Costil, poi si vede annullare un gol per fuorigioco. Uno dei protagonisti del match, però, sblocca il match al 79' sfruttando l'assist di Jankto, bravo a pressare e a rubare palla a Martegani. Inzaghi tenta l'assalto finale con in campo contemporaneamente Dia, Tchaouna, Ikwuemesi e Stewart e pareggia con l'ex Villarreal all'86', ma dopo appena due minuti Viola riporta avanti i suoi con un colpo di testa. L'autore del 2-1, però, commette un'ingenuità nel recupero toccando di mano il pallone controllato da Legowski: rigore per la Salernitana e 2-2 di Dia, che fa doppietta al 95'. Inzaghi prende subito un punto e resta davanti ai sardi, ancora ultimi a quota 3.

IL TABELLINO

SALERNITANA-CAGLIARI 2-2

Salernitana (4-3-2-1): Costil 6; Mazzocchi 5,5, Fazio 6 (38' st Ikwuemesi 6,5), Gyomber 5,5, Bradaric 5,5; Coulibaly 5,5 (31' st Legowski 6,5), Maggiore 5,5, Kastanos 5,5 (10' st Martegani 5); Candreva 5,5 (31' st Tchaouna 6), Cabral 6 (11' st Stewart 6,5); Dia 7,5. A disp.: Fiorillo, Ochoa, Daniliuc, Sambia, Lovato, Pirola, Bohinen. All.: Inzaghi 5,5.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet 6; Nandez 6 (1' st Zappa 5,5), Goldaniga 5,5, Dossena 6 (29' st Obert 6), Augello 6; Deiola 6, Prati 5,5, Makoumbou 6; Mancosu 5,5 (1' st Viola 6,5); Oristanio 5,5 (19' st Jankto 6,5), Zito Luvumbo 7 (39' st Shomurodov sv). A disp.: Radunovic, Iliev, Wieteska, Di Pardo, Pereiro, Sulemana, Azzi, Lapadula, Pavoletti, Petagna. All.: Ranieri 5,5.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 34' st Zito Luvumbo (C), 41' st e 50' st rig. Dia (S), 43' st Viola (C)

Ammoniti: Kastanos (S), Prati (C), Martegani (S), Zappa (C), Deiola (C), Makoumbou (C)

Note: recupero 1'+ 11'

LE STATISTICHE DI SALERNITANA-CAGLIARI

Antonio Candreva (476) raggiunge oggi la 26ª posizione in solitaria nella classifica all-time dei giocatori con più presenze in Serie A – staccando così Giacinto Facchetti (a quota 475).

Da inizio anno, la Salernitana (14) è la formazione che ha pareggiato più gare tra le squadre dei Top-5 campionati europei.

Solo contro il Crotone (sei) il Cagliari ha giocato più partite in Serie A senza subire nemmeno una sconfitta rispetto alle sfide senza ko registrate contro la Salernitana (cinque).

Il Cagliari (cinque) è diventata la terza squadra dopo Torino (sette) e Napoli (sei) contro cui la Salernitana ha giocato almeno cinque sfide totali in Serie A senza ottenere nemmeno un successo nella competizione.

Il Cagliari ha chiuso un primo tempo di Serie A in trasferta con almeno sei conclusioni tentate per la prima volta dal 22 maggio 2022 - nella sfida vs Venezia al Pier Luigi Penzo nel massimo campionato (sette in quel caso nella prima frazione di gara).

Solo lo Strasburgo (zero in nove partite) ha realizzato meno reti nel primo tempo di gioco rispetto alla Salernitana (una in nove gare) tra le squadre dei Top-5 campionati europei 2023/24.

Solo Matías Soulé (tre – aprile 2003) è più giovane di Zito Luvumbo (tre – marzo 2002) tra i giocatori con almeno due reti realizzate in questa Serie A.

Jakub Jankto torna a fornire un assist in Serie A 1014 giorni dopo l’ultimo servito nel massimo campionato – nella gara vs Spezia, 11 gennaio 2021.

Nicolas Viola ha realizzato una rete su azione in Serie A per la prima volta dal 29 aprile 2018 quando vestiva la maglia del Benevento vs Udinese.

Boulaye Dia ha realizzato una marcatura multipla (due reti) in Serie A per la prima volta dal maggio scorso vs Fiorentina nel massimo campionato (tripletta in quel caso).