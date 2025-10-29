Serie A: il Bologna pareggia 0-0 col Torino, la Cremonese inguaia 2-0 il Genoa

BOLOGNA-TORINO 0-0

Bologna e Torino si affrontano al Dall’Ara, dove i padroni di casa controllano il gioco nella fase iniziale, ma gli ospiti creano il primo grande pericolo: al 24’ Che Adams scheggia infatti la traversa, dopo un errore difensivo dei felsinei. Paleari nega quindi il gol con una fantastica parata a Lykogiannis e il primo tempo si chiude a reti bianche. In avvio di ripresa sempre Paleari deve poi sfoderare un’altra grande risposta per fermare Bernardeschi e sigillare lo 0-0 finale. Il pareggio porta quindi il Bologna a 15 punti e il Torino a 12.



IL TABELLINO

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Zortea 6, Vitik 5,5, Lucumi 6,5, Lykogiannis 6,5; Moro 6, Ferguson 6 (16’ st Freuler 6); Bernardeschi 6 (16’ st Orsolini 6), Odgaard 5,5 (37’ st Fabbian sv), Cambiaghi 5,5 (16’ st Dominguez 5,5); Dallinga 5,5 (1’ st Castro 5,5). A disp.: Ravaglia, Pessina, Pobega, Rowe, Heggem, Casale, De Silvestri, Miranda, Sulemana. All.: Italiano

Torino (3-5-2): Paleari 7; Tameze 6 (12’ st Ismajli 6), Maripan 6, Coco 6,5; Pedersen 6, Casadei 6,5, Ilic 6 (34’ st Asllani sv), Gineitis 6 (12’ st Vlasic 6), Lazaro 6; Ngonge 5,5 (41’ st Zapata sv), Adams 5,5 (13’ st Simeone 5,5). A disp.: Popa, Siviero, Biraghi, Dembele, Masina, Anjorin, Ilkhan, Njie. All.: Baroni

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Ilic (T), Tameze (T), Odgaard (B), Ismajli (T), Lykogiannis (B)



GENOA-CREMONESE 0-2

A Marassi va in scena la partita tra Genoa e Cremonese, gara che si sblocca già al 3’, quando a passare avanti sono gli ospiti. A timbrare l’1-0 sugli sviluppi di calcio d’angolo è Bonazzoli, autore - ancora una volta - dello stupendo gesto tecnico che può essere considerato ormai la specialità della casa: la rovesciata. Cornet si divora invece una clamorosa chance per pareggiare al 40’, con la Cremo che si presenta così avanti di un gol all’intervallo. Il gap si trasforma però subito in 2-0 a inizio secondo tempo, visto che Bonazzoli timbra la doppietta personale al 49’. Vitinha si vede invece annullare per fuorigioco il gol che avrebbe potuto riaprire la gara al 57’. I tifosi del Genoa mostrano tutto il proprio disappunto nei confronti della propria squadra e, a cinque minuti dal novantesimo, il match viene momentaneamente sospeso per il lancio di fumogeni. L’arbitro fa poi riprendere il gioco e, al triplice fischio, decreta il 2-0 finale. La Cremonese vola a 14 punti. Ultimo in classifica resta il Genoa, con soli 3 punti.



IL TABELLINO

Genoa (4-2-3-1): Leali 6; Norton-Cuffy 5,5, Ostigard 6, Vasquez 6, Martin 6 (18’ st Frendrup 5,5); Masini 6, Malinovskyi 5,5; Cornet 5 (8’ st Vitinha 5), Carboni 5,5 (18’ st Colombo 5,5), Ellertsson 5,5; Ekhator 5 (8’ st Ekuban 5). A disp.: Gronbaek, Marcandalli, Siegrist, Sommariva, Cuenca, Onana, Messias, Venturino, Thorsby, Fini, Sabelli. All.: Vieira

Cremonese (3-5-2): Audero 6,5; Terracciano 6,5, Baschirotto 6,5, Bianchetti 6,5; Barbieri 6,5, Vandeputte 7, Bondo 6,5 (43’ st Sarmiento sv), Payero 6 (43’ st Folino sv), Floriani Mussolini 6 (32’ st Faye 6); Bonazzoli 8 (28’ st Vasquez 6), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Johnsen, Ceccherini, Lordkipanidze, Lickunas. All.: Nicola

Arbitro: Abisso

Marcatori: 3’ e 4’ st Bonazzoli

Ammoniti: Carboni (G), Vitinha (G), Leali (G), Barbieri (C)

Note: gol annullato per fuorigioco a Vitinha (G) al 12’ st