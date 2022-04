Serie A, gli orari della 34a giornata e dei recuperi: Inter-Roma sabato 23 aprile alle 18

La Lega Serie A ha reso noto gli orari degli anticipi e posticipi della 34a giornata di Serie A e dei recuperi - tra cui Bologna-Inter - che si giocheranno tutti mercoledì 27 aprile. Per quanto riguarda il campionato, Inter-Roma si disputerà il 23 aprile alle 18 in un sabato che prevederà quattro partite. Cinque sfide alla domenica, tra cui Empoli-Napoli alle 15 e Lazio-Milan nel posticipo serale. Il match tra Sassuolo e Juventus è stato fissato invece per la sera del 25 aprile.

Getty Images