Serie A, gli arbitri: Piccinini per l'Inter, la Juve con Guida al Var  

Sarà Marco Piccinini il fischietto di Inter-Salernitana, secondo anticipo della 25esima giornata di Serie A in programma venerdì sera. Al Var, per la sfida di San Siro, scelto Serra mentre Guida, all'opera in occasione di Roma-Inter con polemiche, sarà al monitor in occasione di Verona-Juventus. Di Bello invece, sarà protagonista in campo (sabato, ore 18). Gianluca Rocchi ha inoltre designato Colombo per Monza-Milan (domenica, ore 20,45) con Marini al Var. Al Napoli, che sfiderà il Genoa, toccherà designato Juan Luca Sacchi.