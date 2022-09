Serie A, gli arbitri della settima giornata: Mariani per Milan-Napoli

© Getty Images

L'Aia ha designato Maurizio Mariani come arbitro di Milan-Napoli, big match della settima giornata di Serie A in programma domenica 18 settembre alle 20.45. Diversa sorte per l'arbitro Marcenaro e il Var Banti, protagonisti del contestato gol annullato a Milik in occasione di Juventus-Salernitana: il primo sarà quarto uomo in Fiorentina-Verona mentre il secondo non è stato inserito nelle designazioni del massimo campionato ma sarà Var in Serie B per Cagliari-Bari.