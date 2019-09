Serie A, gli arbitri della quinta giornata: Maresca per Inter-Lazio

L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per il turno infrasettimanale di campionato, quinta giornata di Serie A: si inizia con Verona-Udinese con Chiffi, chiusura giovedì con Guida per Torino-Milan. Il big match della giornata, Inter-Lazio, sarà affidata a Maresca mentre Brescia-Juventus, che vedrà il ritorno in campo di Mario Balotelli, sarà diretta da Pasqua.