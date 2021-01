Serie A, gli arbitri della prima di ritorno: a Chiffi l'unico scontro diretto

Sono state rese note le designazioni degli arbitri per la 20ª giornata di Serie A, la prima del girone del ritorno: Chiffi arbitrerà Atalanta-Lazio di domenica alle 15, unico scontro diretto per la zona Champions League, mentre Doveri sarà il fischietto di Bologna-Milan, Pasqua quello di Inter-Benevento e Fabbri di Sampdoria-Juventus, tutte in programma sabato pomeriggio. Il Napoli, contro il Parma, trova La Penna, la Roma, in casa col Verona, Piccinini. Niente stop per Maresca dopo Udinese-Inter: è quarto uomo in Samp-Juve.

Getty Images