Serie A, Giudice Sportivo: una giornata ad Allegri, Cuadrado, Milik e Fazio

SERIE A

Nessuna stangata dopo la rissa nel finale di Juve-Salernitana. Stop per Spalletti e due giornate a Giampaolo

© Getty Images Una giornata di stop per Allegri, Cuadrado e Fazio e Milik: nessuna stangata dunque del Giudice Sportivo Mastrandrea in merito alla rissa scoppiata nel finale di Juventus-Salernitana (ricordiamo che l'arbitro Marcenaro aveva espulso i primi tre con rosso diretto, doppio giallo invece per l'attaccante polacco). Tra gli altri provvedimenti spiccano i due turni di stop per il tecnico della Sampdoria Giampaolo. Una giornata invece per l'allenatore del Napoli Spalletti. Questi invece gli altri giocatori fermati sempre per una giornata: Akpa, Leao, Dos Santos e Tressoldi.

JUVENTUS - Squalificato per una giornata con un'ammenda di 15.000 euro il tecnico bianconero Allegri "reo di aver rivolto - come si legge nel comunicato ufficiale - espressioni ingiuriose verso gli Ufficiali di gara e la classe arbitrale al 50° del secondo tempo contro la Salernitana". Una gioranata anche a Cuadrado, con un'ammenda di 5.000 euro "per aver spinto ripetutamente sul petto un componente della squadra avversaria e aver creato un accesso confronto che ha coinvolto sia i calciatori in campo, sia i componenti delle panchine".

NAPOLI - Una giornata di gara per l'allenatore Spalletti per doppia ammonizione.

SPEZIA - Squalificato per una giornata effettiva di gara anche il vice-allenatore Lorieri, per "aver inveito verso i componenti della squadra avversaria al 45° del secondo tempo contro il Napoli".

SAMPDORIA - Fermato per due giornate con ammonizione l'allenatore Giampaolo, punito "per aver rivolto al Direttore di gara plurime espressioni insultanti al 52° del secondo tempo contro il Milan".

MILAN - Una giornata per comportamento scorretto verso un avversario per l'attaccante rossonero Leao.

FIORENTINA - Espulso per un'intera giornata di gara il giocatore Dos Santos, con doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SALERNITANA - È stato squalificato per una giornata con un'ammenda di 5.000 euro il difensore Fazio, per "aver spinto ripetutamente sul petto un componente della squadra avversaria e aver creato un accesso confronto che ha coinvolto sia i calciatori in campo, sia i componenti delle panchine".

EMPOLI - Fermato il centrocampista ivoriano Akpa per una giornata per "comportamento scorretto verso un avversario e per essersi reso responsabile di un grave fallo di gioco durante la partita contro la Roma".

SASSUOLO - Squalificato per una giornata il brasiliano Tressoldi, per intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.