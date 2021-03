Serie A, Giudice sportivo: squalificati Conte, Cosmi e D'Aversa

SERIE A

Due giornate al tecnico del Parma, una a quelli di Inter e Crotone. Inibizione e multa per il ds calabrese Ursino

Mano pesante del Giudice sportivo contro le panchine di Serie A. Sono stati infatti squalificati per una giornata Antonio Conte dell'Inter (che contro l'Atalanta ha raggiunto la quinta ammonizione) e Serse Cosmi del Crotone (per aver "proferito un'espressione blasfema" all'intervallo del match col Torino, rilevata da un collaboratore della Procura federale). Due giornate invece a Roberto D'Aversa del Parma, reo di aver rivolto agli Ufficiali di gara "espressioni gravemente offensive", nel convulso finale di partita contro la Fiorentina. Getty Images

La scure del Giudice Mastrandrea si è abbattuta anche sui collaboratori tecnici: Pedro Moreira della Roma è stato squalificato per una giornata "per avere contestato platealmente una decisione arbitrale" al 24' della sfida col Genoa, mentre Paolo Bertelli della Juve è stato punito con un'ammenda di 2.000 euro per avere "protestato continuativamente in maniera irrispettosa nei confronti dei Collaboratori della procura federale" nel corso del big match con la Lazio.

Capitolo dirigenti: squalificato per una giornata Mauro Meluso dello Spezia per aver "contestato con veemenza una decisione arbitrale". La sanzione più pesante è arrivata però nei confronti di Giuseppe Ursino del Crotone, inibito fino al 22 marzo e punito con un'ammenda di 5.000 euro per avere "assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, al quale rivolgeva espressioni ingiuriose", tra il primo e il secondo tempo della sfida salvezza col Toro.

Per quanto riguarda i calciatori, dovranno scontare una giornata di squalifica Rincon del Torino (espulso), Masiello e Destro del Genoa, Colley della Samp, Dabo del Benevento, Kucka del Parma, Lykogiannis e Pavoletti del Cagliari (tutti per somma di ammonizioni). Ammonizione e ammenda di 1.500 euro (in quanto capitano) per Cordaz del Crotone, che aveva preso un giallo per proteste.