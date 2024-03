Serie A, giudice sportivo: due turni a Guendouzi, una a Marusic e Leao. Stop di due giornate per Juric

GIUDICE SPORTIVO

Il tecnico del Torino aveva rivolto un gesto di minaccia a Italiano. Fermato anche Sarri

© Getty Images Due giornate di squalifica per il centrocampista della Lazio Guendouzi, espulso nella rissa finale della sfida contro il Milan "per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione a un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario". Un turno ai compagni di squadra Marusic (e ammenda di 5 mila euro), anche lui espulso nel recupero contro i rossoneri "per avere, al 49° del secondo tempo, rivolto un'espressione gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara", e Pellegrini (doppia ammonizione). Fermati per una giornata anche Leao del Milan e Vlahovic della Juve. Due giornate di stop al tecnico del Torino Ivan Juric, espulso durante il match contro la Fiorentina e reo di essersi "al 45° del secondo tempo, rivolto nei confronti di Italiano con espressioni gravemente minacciose". A Juric è stata anche inflitta una multa di 15mila euro. Un turno di stop al tecnico della Lazio Maurizio Sarri, ammonito contro il Milan e già diffidato.

Tra i giocatori espulsi, stop per un turno a Ebosele (Udinese) e Ricci (Torino), mentre erano diffidati e staranno tutti fermi per una giornata Walace (Udinese), con 1.500 euro di ammenda in quanto capitano, Beltran (Fiorentina), Leao e Florenzi (Milan), Dawidowicz (Verona), Holm (Atalanta), Kristensen (Roma), Vasquez (Genoa) e Vlahovic (Juventus). Quanto alle ammende a società, il Napoli dovrà pagare 15mila euro, per lancio di fumogeni e oggetti in campo, la Juventus ottomila, il Lecce tremila e la Lazio 1.500.