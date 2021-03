Serie A, Giudice sportivo: due giornate a Rebic, multa per Donnarumma

SERIE A

Il croato punito per le proteste in Milan-Napoli, salterà le gare contro Fiorentina e Sampdoria. Multa di 10.000 euro a Donnarumma, una giornata anche a Juric

Mano pesante del Giudice sportivo nei confronti di Ante Rebic: l'attaccante del Milan, che era stato espulso per proteste nei minuti finali di Milan-Napoli, è stato squalificato per due giornate per avere "rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose", come specifica il comunicato della Lega Serie A. Il croato salterà dunque le sfide contro Fiorentina e Sampdoria. Sanzione anche per Gigio Donnarumma: ammenda di 10.000 euro per avere "assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un'espressione insultante". Getty Images

Per quanto riguarda la squalifica di Rebic, va tenuto conto di un precedente, quello dell'espulsione di Morata in Benevento-Juve. L'arbitro era lo stesso (Pasqua) e anche in quel caso allo spagnolo fu sventolato un rosso per proteste a fine incontro. Arrivarono le due giornate di squalifica, poi tramutatesi in una dopo il ricorso bianconero. Un precedente che fa ben sperare il Milan, sempre che il club decida di presentare ricorso.

Una giornata di squalifica (e 10.000 euro di multa) anche al tecnico del Verona, Ivan Juric, per avere "contestato con veemenza una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento con parole irrispettose, uscendo dal terreno di gioco".

Squalifica di un turno anche per i giocatori in diffida che sono stati ammoniti nel corso dell'ultima giornata: Cuadrado della Juve (che salterà il match col Benevento), Glik e Schiattarella dei sanniti (che dunque non ci saranno contro i bianconeri), Ramirez della Samp, Di Lorenzo del Napoli, Bruno Peres della Roma. Ammonizione per proteste e ammenda di 1.500 euro (in quanto capitano) per Lorenzo Pellegrini della Roma.