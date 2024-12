Serie A, Giudice sportivo: un turno di squalifica per Castellanos e Thiago Motta

Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, al termine della 15esima giornata di campionato, ha squalificato per un turno Taty Castellanos della Lazio e Liam Henderson dell'Empoli tra i giocatori, nonché il tecnico della Juventus, Thiago Motta. Al momento è stata registrata solo l'ammonizione (terza sanzione) per il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, che dopo il match con l'Atalanta era andato pesantemente all'attacco dell'operato di La Penna. Per quanto riguarda le ammende multa di 3000 euro ad Atalanta ed Hellas Verona, di 2500 euro al Genoa, di 1500 euro a Roma e Venezia.