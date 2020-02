Serie A: Gervinho si riprende il Parma, gol vittoria al Sassuolo e sogno Europa

SASSUOLO-PARMA 0-1

Colpo in trasferta per il Parma, che va a vincere 1-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo e aggancia il Verona al sesto posto. A regalare il successo agli emiliani è Gervinho, tornato titolare dopo il tentativo fallito di trasferimento in Qatar nel mercato invernale. Per l'ivoriano tap-in vincente al 25' dopo un'azione di contropiede condotta da Cornelius. Sassuolo costantemente alla ricerca del pari. Ma la traversa dice no a Locatelli. Gervinho-gol, il Parma espugna il Mapei Stadium

























Sassuolo sconfitto 1-0, i gialloblù sognano l'Europa































LA PARTITA

De Zerbi ripropone gli stessi 11 che sempre qui al Mapei Stadium hanno travolto la Roma. Riecco Djuricic titolare al posto dell'indisponibile Traorè con Berardi e Boga allo spalle di Caputo. Nel Parma, privo di Kucka e Kulusevski, spicca il ritorno nell'undici di partenza di Gervinho, dopo il mancato trasferimento in Qatar, le scuse al club gialloblù e il reintegro in gruppo. Primi venti minuti con possesso palla del Sassuolo e il Parma che si difende e punta sulle ripartenze. La prima occasione della partita si registra al 23' quando Boga lavora bene sulla sinistra e mette in mezzo, dove Obiang si fa anticipare in uscita da Colombi. Dopo 2' arriva il vantaggio degli ospiti e proprio in contropiede. Berardi perde palla, Cornelius si invola sulla sinistra e serve Gervinho: il tap-in è vincente. La reazione dei padroni di casa è immediata, con Caputo che riceve un bel pallone in verticale da Djuricic ma che incrocia troppo: destro sul fondo. Il Sassuolo è costantemente in attacco alla ricerca del pareggio ma gli uomini di D'Aversa non lasciano spazi, con Brugman che all'occorrenza arretra sulla linea dei difensori. Al 42' Darmian è costretto a uscire per infortunio, al suo posto Laurini.

Nessun cambio nell'intervallo e subito un'occasione per i neroverdi, con un tiro-cross di Toljan e Caputo che non ci arriva per un soffio. Esce Gervinho, al suo posto Grassi nel Parma. Azione insistita dei padroni di casa, che ora allargano il gioco sugli esterni ma la difesa gialloblù fa buona guardia. Il tentativo di Berardi in rovesciata è fuori misura. Doppio cambio per De Zerbi: entrano Bourabia e Defrel per Obiang e Djuricic. Al 28' occasione Sassuolo ma Colombi è attento sul destro di Caputo. D'Aversa a questo punto si copre, con Pezzella dentro per Siligardi. D'Aversa risponde con Haraslin per Boga. Colombi sbaglia il rinvio poi rimedia su pallonetto di Caputo con un incredibile colpo di reni (ma tutto fermo per fuorigioco). E un attimo dopo è la traversa a salvarlo su splendida conclusione di destro di Locatelli. E ancora ottima giocata di Locatelli per Caputo, Colombi c'è. Come c'è Consigli, che alza sulla traversa il tentativo di Pezzella. Finisce 0-1, con il Sassuolo che si ferma dopo due vittorie consecutive e il Parma che con questi tre punti sogna l'Europa.

LE PAGELLE

Colombi 7 - Con Sepe ko, il portiere gialloblù ricambia la fiducia facendosi trovare sempre pronto - benissimo sull'uscita su Obiang e in un paio di occasioni su Caputo - e dando sicurezza alla difesa.

Gervinho 7 - Un gol che vale tre punti per il Parma e tantissimo per l'ivoriano, che riconquista i suoi tifosi nel modo che gli riesce meglio.

Locatelli 6,5 - La traversa gli nega il gol del pareggio. E la grande idea per Caputo non viene sfruttata al meglio. Il più positivo dei suoi.

Djuricic 5,5 - Un paio di guizzi ma è un pomeriggio difficile, merito della difesa del Parma che chiude bene tutti gli spazi.

Berardi 5 - Da una sua palla persa scatta il contropiede vincente del Parma. Poi una rovesciata alta e niente più.



IL TABELLINO

Sassuolo-Parma 0-1

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Romagna 6, Ferrari 5,5, Kyriakopoulos 6; Locatelli 6,5, Obiang 5,5 (20' st Bourabia 6); Berardi 5, Djuricic 5,5 (20' st Defrel 5,5), Boga 5,5 (32' st Haraslin sv); Caputo 6. A disposizione: Pegolo, Turati, Magnani, Muldur, Rogerio, Peluso, Marlon, Magnanelli, Raspadori. All.: De Zerbi 5,5.

Parma (4-3-3): Colombi 7; Darmian 6 (42' Laurini 6,5), Iacoponi 6, Bruno Alves 6, Gagliolo 6; Hernani 6, Brugman 6,5, Kurtic 6; Siligardi 6 (30' st Pezzella 6), Cornelius 6,5, Gervinho 7 (10' st Grassi 6). A disposizione: Radu, Corvi, Dermaku, Regini, Sprocati, Caprari, Karamoh. All.: D'Aversa 7.

Arbitro: Mariani

Marcatori: 25' Gervinho

Ammoniti: Marlon (S) dalla panchina, Berardi, Bourabia, Locatelli, Ferrari (S), Laurini, Brugman, Grassi (P)



LE STATISTICHE

Il Parma ha vinto nove delle 11 gare di questa Serie A in cui ha segnato il primo gol dell’incontro.

Per la prima volta in questo campionato, il Sassuolo ha chiuso un match casalingo di Serie A senza trovare la via del gol.

Tutti e cinque i gol di Gervinho in questa Serie A sono arrivati in trasferta.

Era da maggio 2017 che il Sassuolo non subiva gol in 10 gare interne di fila.

Dopo l’Udinese, il Sassuolo è la seconda squadra contro cui il Parma ha vinto sia all’andata che al ritorno in questo campionato.

Il Parma ha non ha subito gol in nessuna delle ultime tre gare di Serie A contro il Sassuolo.

Il primo tiro nello specchio del Sassuolo in questo incontro è arrivato appena al minuto 72, con Francesco Caputo.

Per il Parma è la prima clean sheet esterna nel 2020 in Serie A (aveva subito in media tre reti nelle precedenti tre).

Era da maggio 2019 (17 contro la Roma) che il Sassuolo non effettuava almeno 16 tiri in un incontro casalingo di Serie A senza segnare neanche un gol.

I sette tiri del Parma in questo incontro sono stati effettuati da cinque giocatori differenti.

Il Parma è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare di campionato con Gervinho in campo (4V, 1N).