Serie A, Genoa-Verona 1-0: Dragusin firma il successo e certifica la crisi dell'Hellas

GENOA-VERONA 1-0

Una rete del difensore sul finire del primo tempo vale tre punti per Gilardino. Un palo per parte: Ekuban e Terracciano

Il Genoa ha battuto 1-0 il Verona nel secondo anticipo della 12a giornata di Serie A. Al Ferraris, in una partita importante in chiave salvezza, i rossoblù di Gilardino hanno capitalizzato al massimo il destro al volo di Dragusin al 44' poco dopo il palo di Ekuban. Nella ripresa Puscas si è divorato due volte il raddoppio ma il Verona - al quinto ko di fila -, nonostante 15 minuti finali di assedio, non ha trovato il pareggio fermato prima dal palo sul tiro di Terracciano e poi da Martinez sul colpo di testa di Martinez.

LA PARTITA

Il Genoa si è affidato alla difesa per vincere lo scontro diretto contro il Verona in chiave salvezza. I rossoblù hanno battuto 1-0 l'Hellas di Baroni grazie alla rete di Dragusin nel primo tempo, ma soprattutto hanno saputo difendere con il coltello tra i denti il vantaggio nella ripresa quando la pressione gialloblù ha messo in difficoltà il Grifone.

Meno fioretto e più spada per il Genoa che pur confermando l'abilità nell'approcciare le partite con agonismo e qualità, si è affidato agli interpreti meno tecnici e più concreti rispetto al recente passato. Gudmundsson è stato protagonista del gioco rossoblù ma meno in fase realizzativa, mentre Ekuban ed Haps - per fare due nomi - hanno messo in difficoltà il Verona soprattutto nel primo tempo. Dopo il palo colpito dall'attaccante, prima dell'intervallo il Genoa ha trovato il vantaggio con un destro secco al volo di Dragusin che ha freddato Montipò.

Nella ripresa il Verona ha provato a cambiare ritmo e dopo una fiammata nei primi cinque minuti anche grazie all'ingresso di Ngonge, è stato nell'ultimo quarto d'ora che i gialloblù hanno spostato la contesa nella parte di campo del Genoa colpito dal fisiologico (e non una novità) calo fisico. Prima il palo sul tiro di Terracciano, poi i riflessi di Martinez hanno negato all'Hellas il gol del pareggio che avrebbe evitato la quinta sconfitta consecutiva in campionato. Ma se Baroni e l'ambiente si aspettavano una risposta dal gruppo, quella - a differenza del risultato - è arrivata.

--

LE PAGELLE

Dragusin 7 - Nella propria area fa quello che sa fare meglio respingendo di testa e in ogni modo i palloni spioventi. In quella avversaria si trasforma in bomber con un destro al volo di potenza che sblocca il match.

Gudmundsson 6,5 - In ogni azione pericolosa del Genoa c'è il suo zampino anche se con un ruolo meno da protagonista rispetto all'ultimo mese. E' il faro tecnico del Grifone e Gilardino lo sfrutta al meglio.

Martinez 7 - Mette le mani sul successo del Genoa con una parata di istinto e riflessi su Djuric nel finale. Una parata che oltre al clean sheet vale quasi quanto il gol di Dragusin.

Ekuban 6,5 - Continua l'astinenza da gol, ma è anche sfortunato. Il diagonale che va ad impattare il palo meritava miglior sorte per dargli fiducia dopo una prova di sacrificio.

Strootman 6,5 - Qualità e geometria, al proprio ritmo ma di assoluto livello. Geniale l'assist con cui manda in porta Puscas a inizio ripresa.

Puscas 5,5 - Entra al posto di Ekuban e nel giro di pochi minuti si divora due gol davanti a Montipò; prima si fa chiudere da Amione, poi devia debolmente dall'area piccola.

Bonazzoli 5 - Primo tempo di difficoltà per l'attaccante confermato nell'orbita di Djuric. Non trova mai lo spazio per la giocata e Baroni lo lascia negli spogliatoi all'intervallo.

Folorunsho 6 - La fisicità in mezzo al campo è sempre sopra la media, impattante nei contrasti e nei duelli, a volte pure troppo. Non riesce a rendersi pericoloso in attacco.

Ngonge 5,5 - Un paio di fiammate a inizio ripresa per riprendersi il posto da titolare, ma poco di più. Si conferma in un momento di forma non positivo.

Montipò 6,5 - L'ultimo baluardo gialloblù che se prima è aiutato dal palo e poi su Dragusin può poco, nella ripresa tiene a galla il Verona con almeno tre interventi decisivi.

--

IL TABELLINO

GENOA-VERONA 1-0

Genoa (3-5-2): Martinez 7; Dragusin 7, Bani 6 (41' De Winter 6,5), Vasquez 6,5; Sabelli 6,5, Frendrup 6, Badelj 6 (40' st Malinovskyi sv), Strootman 6,5 (40' st Thorsby sv), Haps 6,5 (40' st Matturro sv); Gudmundsson 6,5, Ekuban 6,5 (9' st Puscas 5,5). A disp.: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Matturro, Hefti, Thorsby, Malinovskyi, Jagiello, Kutlu, Galdames. All.: Gilardino 6,5.

Verona (3-5-2): Montipò 6,5; Magnani 5,5, Hien 5,5, Amione 6 (25' st Duda 6); Terracciano 6,5, Folorunsho 6 (40' st Saponara sv), Hongla 6, Suslov 5 (18' st Cruz 5,5), Doig 5 (18' st Faraoni 5); Bonazzoli 5 (1' st Ngonge 5,5), Djuric 5,5. A disp.: Berardi, Perilli, Coppola, Saponara, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Mboula. All.: Baroni 5,5.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 44' Dragusin

Ammoniti: Vasquez (G); Hien, Terracciano, Faraoni (V)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Radu Dragusin è il secondo giocatore rumeno a segnare con il Genoa in Serie A dopo Dan Petrescu (rete contro il Parma nel settembre 1993, esclusi autogol).

• Per la seconda volta dal suo ritorno in Serie A (dal 2019/20) il Verona ha subito almeno cinque sconfitte di fila nella massima serie (10 tra il settembre e il novembre 2022).

• Il Genoa ha vinto due partite in casa senza subire gol in Serie A per la prima volta da gennaio 2021 (contro Bologna e Cagliari).

• Più in generale il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro gare al Ferraris in campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 23 partite casalinghe nella massima serie (9N, 11P).

• Il Verona non ha segnato in sei partite in questa Serie A, solo Salernitana (sette) ed Empoli (otto) non hanno trovato la rete in più gare nel torneo in corso.

• Nel 2023 il Verona ha perso 17 partie in Serie A, meno solo di Werder Bremen (18), Bournemouth (19) e Almeria (20) tra le squadre nei cinque maggiori campionati europei.

• Il Genoa ha segnato cinque gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo in questa Serie A, solo il Milan (sei) ha fatto meglio. Dall’altro lato il Verona ne ha subiti quattro in questa frazione, nessuna squadra ne conta di più.

• Radu Dragusin ha realizzato il suo primo gol in Serie A, con il suo terzo tiro nello specchio nella massima serie.

• Il Verona non segna in un primo tempo di un match di campionato da 10 partite di fila. In generale, i gialloblù non hanno trovato la rete in 11 primi tempi in questa Serie A - nessuno ha fatto peggio nei top-5 campionati europei in corso.

• 100ª presenza per Milan Djuric in Serie A.