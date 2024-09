Serie A, Genoa-Verona 0-2: Tchatchoua e Tengstedt sbancano Marassi

GENOA-VERONA 0-2

Al Ferraris a segno al 55' il camerunense e al 64' su rigore il danese: Hellas a -1 dall'Inter

Colpaccio del Verona, che nella terza giornata di Serie A si impone 2-0 in casa del Genoa. A Marassi, il Grifone centra una traversa nel primo tempo con Vasquez, poi l'Hellas passa nella ripresa con il gol al 55' di Tchatchoua e con il rigore segnato nove minuti dopo da Tengstedt. Primo ko per Gilardino, che resta a 4 punti e subisce il sorpasso della formazione di Zanetti, a quota 6 insieme al Napoli a -1 da Inter e Torino.

LA PARTITA

Meglio di così, alla sosta, non poteva arrivarci: il Verona sbanca Marassi, batte 2-0 il Genoa e centra il secondo successo del suo campionato, costringendo Gilardino al primo ko. I rossoblù costruiscono la prima palla gol al 15': cross respinto centralmente, Messias viene murato e poi sulla ribattuta Vitinha conclude di poco a lato. Al 28', traversa di Vasquez, che apre l'azione, poi la chiude con Sabelli ma il suo inserimento apparentemente vincente si stampa sul montante. Poco dopo la mezz'ora, c'è anche il primo intervento di Gollini, attento su Harroui. L'ex Sassuolo rischia tanto a fine primo tempo prendendo un giallo che poteva anche trasformarsi in rosso, ma il Var non richiama Ayroldi.

Nella ripresa, i padroni di casa vanno vicinissimi al gol: azione clamorosa di Messias, che con un sombrero e una grande cavalcata entra in area, fallendo però il tocco sotto sull'uscita di Montipò. A sorpresa, però, passa l'Hellas: cross di Lazovic, Gollini esce male, Martìn si addormenta e Tchatchoua insacca, con Vasquez che non riesce a respingere sulla linea di porta. Dopo la rete subita, Gilardino ne cambia tre, inserendo Malinovskyi, Ekuban e Thorsby, che però provoca subito il rigore per l'Hellas con un fallo di mano in area. Dal dischetto, Tengstedt la mette sotto la traversa e fa 2-0 al 64'. I cambi non portano a un cambio di copione e la partita finisce senza ulteriori sussulti. Il Verona sorpassa il Genoa e si porta a 6 punti, lasciando il Grifone a quota 4.

LE PAGELLE

Gollini 5 - Esce male sul cross di Lazovic che porta al gol di Tchatchoua.

Thorsby 5 - Entra per dare esperienza, ma provoca subito il rigore del raddoppio.

Harroui 6 - L'unico pericoloso dell'Hellas nel primo tempo, graziato dalla sola ammonizione a fine primo tempo.

Tchatchoua 7 - Primo gol in questo campionato, inserimento perfetto e tanta corsa.

Tengstedt 7 - La mossa dal primo minuto di Zanetti paga, perché è glaciale dal dischetto chiudendo i giochi.

IL TABELLINO

GENOA-VERONA 0-2

Genoa (3-5-2): Gollini 5; De Winter 5,5, Vogliacco 6, Vasquez 6; Sabelli 6 (16' st Thorsby 5), Frendrup 5,5 (39' st Ekhator sv), Badelj 6 (16' st Malinovskyi 5,5), Messias 6,5 (41' st Accornero sv), Martin 5; Pinamonti 5,5, Vitinha 6 (16' st Ekuban 6). A disp.: Leali, Sommariva, Marcandalli, Ahanor, Bohinen, Kasa, Masini. All.: Gilardino 5,5.

Verona (4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 7, Coppola 6,5, Dawidowicz 6, Frese 6; Duda 6 (42' st Magnani sv), Belahyane 6,5; Harroui 6 (16' st Daniliuc 6), Suslov 5,5, (16' st Kastanos 6), Lazovic 6,5 (42' st Bradaric sv); Tengstedt 7 (28' st Mosquera 6). A disp.: Berardi, Perilli, Faraoni, Okou, Silva, Ghilardi, Sarr, Livramento, Alidou, Cissè. All.: Zanetti 7.

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 10' st Tchatchoua, 19' st Tengstedt

Ammoniti: Suslov (V), Dawidowicz (V), Frendrup (G), Harroui (V), De Winter (G), Belahyane (V), Duda (V)

LE STATISTICHE DI GENOA-VERONA

Per la terza volta negli ultimi 10 anni (dal 2015/16), l’Hellas Verona ha vinto due delle prime tre partite stagionali di Serie A (anche nel 2023/24 e nel 2020/21).

Jackson Tchatchoua è il secondo camerunense a segnare un gol in Serie A con l’Hellas Verona dopo Martin Hongla (una rete con gli scaligeri nel maggio 2022).

L’Hellas Verona ha vinto una partita in trasferta contro il Genoa in Serie A per la prima volta dal 3 dicembre 1989 (0-1).

Secondo clean sheet dell’Hellas Verona nelle ultime tre partite di Serie A, dopo che aveva mantenuto la porta inviolata solo in una delle precedenti 10 gare nella massima serie.

L’Hellas Verona ha vinto due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2022 (contro Atalanta e Cagliari).

Primo gol di Casper Tengstedt in Serie A, l’attaccante ha trovato la rete in campionato per la prima volta dallo scorso 12 maggio (con il Benfica in Primeira Liga).

Primo gol di Jackson Tchatchoua in Serie A alla 29ª presenza nella massima serie e al suo primo tiro nello specchio.

L’Hellas Verona ha segnato tre gol su rigore nel 2024 in Serie A, uno in più di quelli realizzati dal dischetto nel 2023 nella massima serie.

Nelle ultime 12 partite di Serie A, il Genoa non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (5V, 4N, 3P).

L’ Hellas Verona è una delle tre squadre che non ha segnato nel corso del primo tempo in questa Serie A (Como e Roma le altre due).

Il Genoa ha perso una gara casalinga di Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (0-1 vs la Lazio).

100ª presenza per Milan Badelj con il Genoa in Serie A.