Serie A, Genoa-Udinese 0-2: friulani cinici con Ekkelenkamp e Davis

LE STATISTICHE

- 10° gol per Keinan Davis in questa Serie A. Allargando ai top-5 campionati europei in corso, solo Harry Kane (30) e Mason Greenwood (15) hanno segnato di più tra i giocatori inglesi rispetto all’attaccante dell’Udinese (10 appunto come Dominic Calvert-Lewin e Danny Welbeck).

- Keinan Davis (10 gol nel 2025/26) è il quarto giocatore inglese ad andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A, dopo Tammy Abraham (17 nel 2021/2022), David Platt (11 nel 1991/1992) e Gerald Hitchens (16 nel 1961/1962 e 12 nel 1962/1963).

- Quella in corso è la prima stagione in cui Nicolò Zaniolo va in doppia cifra di partecipazioni a rete in Serie A: cinque gol e cinque assist per il classe ’99 che è uno dei soli due giocatori italiani – insieme a Federico Dimarco (6G+14A) - ad aver sia segnato almeno cinque reti che servito almeno cinque passaggi vincenti nel torneo in corso.

- Quarto gol per Jurgen Ekkelenkamp alla sua 26esima presenza in questa Serie A, già uno in più di quelli segnati nello scorso campionato ma in 34 sfide disputate.

- Solo i gol di Pussetto contro il Torino (96:28), Arslan contro la Lazio (98:19) e Samardzic contro l'Empoli (103:34) sono più tardivi rispetto a quello di Keinan Davis al 95:18 in questa sfida tra le reti dell’Udinese da quando è disponibile il dato (dal 2004/05) in Serie A.

- L’Udinese non vinceva contro il Genoa al Ferraris in Serie A dal 3 novembre 2019 (3-1 in quel caso con Luca Gotti in panchina) mentre senza subire reti non ci riusciva dal 28 gennaio 2018 (1-0 con Massimo Oddo allenatore).

- L’Udinese non vinceva una trasferta senza subire reti in Serie A dallo scorso novembre, 0-2 vs Parma al Tardini.

- Il Genoa ha perso senza neanche trovare la via della rete al Ferraris in Serie A solo per la seconda volta sotto la gestione di Daniele De Rossi, dopo la sconfitta 0-1 contro l’Atalanta del 21 dicembre scorso.

- Solo in altre due occasioni in questa Serie A il Genoa aveva tentato più di 15 conclusioni perdendo poi il match senza riuscire a segnare: all’andata contro la Lazio (17, 0-3) e contro la Cremonese (16, 0-2).

- 200a presenza per Ruslan Malinovskyi nei cinque maggiori campionati europei, la 180a in Serie A e la 65a con il Genoa.