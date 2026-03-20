Serie A, Genoa-Udinese 0-2: friulani cinici con Ekkelenkamp e Davis
Malinovskyi e Colombo centrano due traverse nel primo tempo, l'olandese (66') e l'inglese (90') fanno vincere gli ospiti
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Nella trentesima giornata di Serie A, l'Udinese vince 2-0 contro il Genoa e sale a 39 punti, lasciando il Grifone a quota 33. Eppure, sono i rossoblù, soprattutto nel primo tempo, ad avere le migliori occasioni, con le traverse centrate da Malinovskyi al 25' e da Colombo al 36'. A inizio ripresa, Collu concede inizialmente il rigore per tocco di mano di Kabasele, ma richiamato al Var cambia versione. Poi, al 66', il momento che sblocca la gara: cross di Zaniolo, Ekkelenkamp si inserisce tra Østigård e Vásquez e di testa batte Bijlow che esce a vuoto. De Rossi mette Ekhator ed Ekuban, ma nel finale Davis riparte e con un diagonale mancino al 96' chiude i conti.
IL TABELLINO
GENOA-UDINESE 0-2
Genoa (3-4-2-1): Bijlow 5,5; Marcandalli 5,5, Østigård 5, Vásquez 5,5 (39' st Martín sv); Ellertsson 6, Frendrup 5,5 (39' st Amorim sv), Malinovskyi 6, Norton-Cuffy 6; Messias 5,5 (15' st Baldanzi 6), Vitinha 5,5 (27' st Ekuban 6), Colombo 6 (27' st Ekhator 6). A disp.: Leali, Sommariva, Zätterström, Onana, Sabelli, Otoa, Masini. All.: De Rossi 5,5
Udinese (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 6,5, Kabasele 6, Solet 6; Ehizibue 6,5 (42' st Bertola sv), Ekkelenkamp 7 (42' st Miller sv), Karlström 6, Atta 6 (1' st Piotrowski 6), Kamara 5,5 (40' st Arizala sv); Zaniolo 6,5 (49' st Zarraga sv), Davis 7. A disp.: Sava, Padelli, Gueye, Bayo, Mlacic. All.: Runjaic 7
Arbitro: Collu
Marcatori: 21' st Ekkelenkamp, 51' st Davis
Ammoniti: Kamara (U), Zaniolo (U), Davis (U), Colombo (G), Solet (U), Miller (U)
LE STATISTICHE
- 10° gol per Keinan Davis in questa Serie A. Allargando ai top-5 campionati europei in corso, solo Harry Kane (30) e Mason Greenwood (15) hanno segnato di più tra i giocatori inglesi rispetto all’attaccante dell’Udinese (10 appunto come Dominic Calvert-Lewin e Danny Welbeck).
- Keinan Davis (10 gol nel 2025/26) è il quarto giocatore inglese ad andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A, dopo Tammy Abraham (17 nel 2021/2022), David Platt (11 nel 1991/1992) e Gerald Hitchens (16 nel 1961/1962 e 12 nel 1962/1963).
- Quella in corso è la prima stagione in cui Nicolò Zaniolo va in doppia cifra di partecipazioni a rete in Serie A: cinque gol e cinque assist per il classe ’99 che è uno dei soli due giocatori italiani – insieme a Federico Dimarco (6G+14A) - ad aver sia segnato almeno cinque reti che servito almeno cinque passaggi vincenti nel torneo in corso.
- Quarto gol per Jurgen Ekkelenkamp alla sua 26esima presenza in questa Serie A, già uno in più di quelli segnati nello scorso campionato ma in 34 sfide disputate.
- Solo i gol di Pussetto contro il Torino (96:28), Arslan contro la Lazio (98:19) e Samardzic contro l'Empoli (103:34) sono più tardivi rispetto a quello di Keinan Davis al 95:18 in questa sfida tra le reti dell’Udinese da quando è disponibile il dato (dal 2004/05) in Serie A.
- L’Udinese non vinceva contro il Genoa al Ferraris in Serie A dal 3 novembre 2019 (3-1 in quel caso con Luca Gotti in panchina) mentre senza subire reti non ci riusciva dal 28 gennaio 2018 (1-0 con Massimo Oddo allenatore).
- L’Udinese non vinceva una trasferta senza subire reti in Serie A dallo scorso novembre, 0-2 vs Parma al Tardini.
- Il Genoa ha perso senza neanche trovare la via della rete al Ferraris in Serie A solo per la seconda volta sotto la gestione di Daniele De Rossi, dopo la sconfitta 0-1 contro l’Atalanta del 21 dicembre scorso.
- Solo in altre due occasioni in questa Serie A il Genoa aveva tentato più di 15 conclusioni perdendo poi il match senza riuscire a segnare: all’andata contro la Lazio (17, 0-3) e contro la Cremonese (16, 0-2).
- 200a presenza per Ruslan Malinovskyi nei cinque maggiori campionati europei, la 180a in Serie A e la 65a con il Genoa.