Serie A, Genoa-Parma 1-4: la tripletta di Cornelius affonda i rossoblù

GENOA-PARMA 1-4

LA PARTITA

È un Parma in formato Europa quello che esce con i tre punti dal Ferraris, al termine di una prestazione dominante contro un Genoa incapace di approfittare delle sconfitte delle dirette rivali nella corsa alla salvezza. I gialloblù partono subito all’attacco e ci mettono 18 minuti per passare in vantaggio: Gervinho fa quaranta metri palla al piede e scarica a destra verso Hernani, il cross basso del brasiliano trova Cornelius che da pochi passi batte Perin per l’1-0. La partita sale di ritmo e al 28’ succede di tutto: è ancora Cornelius a sfiorare il raddoppio con una splendida girata a centro area neutralizzata dal portiere rossoblù, sul rovesciamento di fronte Sturaro prova la conclusione e trova il braccio largo di Iacoponi. Per l’arbitro Giacomelli è calcio di rigore. Dal dischetto va Criscito, ma il suo tiro viene deviato da Sepe sul palo. Scampato il pericolo, il Parma raddoppia al 33’: stavolta è Laurini a crossare dalla destra, Cornelius aggancia in area e fa passare il pallone tra le gambe di Perin per il 2-0, risultato con cui le due squadre vanno all’intervallo.

Dopo la pausa Nicola tenta la carta Iago Falque al posto di Cassata ma il copione del match non cambia, tanto che al 53’ Cornelius fa tripletta, con un gran colpo di testa in tuffo su ennesima imbeccata di Laurini. Il bomber danese pare avere un conto aperto contro il Genoa: anche all’andata, infatti, fu capace di realizzare tre gol. Il Genoa prova a rientrare in partita al 59': secondo rigore del match per un altro mani in area, stavolta di Laurini, con Criscito uscito da poco è Iago Falque ad andare dal dischetto e a firmare l'1-3. La squadra di casa prova ad accorciare ulteriormente le distanze ispirata dalle giocate dello spagnolo, ma è il Parma a chiudere definitivamente i conti all’87’, quando Kulusevski fulmina Perin con un gran rasoterra dall'interno dell'area. Con la vittoria, il Parma si porta al settimo posto a pari punti con il Milan ed è momentaneamente in zona Europa League. Resta difficile, invece, la situazione del Genoa, che convidide con il Lecce il quartultimo posto.

IL TABELLINO

Genoa-Parma 1-4

Genoa (3-5-2): Perin 5,5; Romero 5, Soumaoro 5, Masiello 5,5 (dal 28’st Barreca sv); Biraschi 5,5, Sturaro 5,5, Schone 5, Cassata 6 (dal 1’st Iago Falque 6,5), Criscito 5 (dal 12’st Behrami 6); Pandev 6 (dal 12’st Pinamonti 6), Favilli 5,5 (dal 22’st Destro sv). A disp.: Ichazo, Radaelli, C.Zapata, Goldaniga, Lerager, Jagiello, Ghiglione.All.: Nicola 5

Parma (4-3-3): Sepe 7; Laurini 7 (dal 22’st Darmian sv), Iacoponi 5,5, Bruno Alves 6 (dal 33’st Dermaku sv), Gagliolo 6,5; Hernani 6,5 (dal 18’st Kucka sv), Brugman 6 (dal 33’st Scozzarella sv), Kurtic 6; Kulusevski 7, Cornelius 8, Gervinho 6,5 (dal 22’st Barillà sv). A disp.: Colombi, Radu, Regini, Karamoh, Caprari, Sprocati, Pezzella. All.: D’Aversa 6,5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 18’, 33’ e 8’st Cornelius (P), 14’st rig. Iago Falque (G), 42’st Kulusevski (P)

Ammoniti: Iacoponi, Laurini (P); Cassata (G)

Espulsi: -

Note: al 29’ Criscito sbaglia un calcio di rigore

LE STATISTICHE

-Il Parma ha vinto tre delle 14 trasferte contro il Genoa in Serie A, comprese le ultime due consecutive, segnando sempre almeno tre gol.

-Il Parma ha realizzato l'89% delle reti in questa Serie A con conclusioni dall'interno dell'area di rigore (33 su 37): record in percentuale in questo campionato.

-Il Genoa ha raccolto solo 25 punti nelle 27 giornate disputate in questa Serie A: in quattro delle sei stagioni precedenti con massimo 25 punti (tre punti a vittoria) a questo punto del campionato i rossoblù sono retrocessi.

-Nessuna squadra ha sbagliato più calci di rigore del Genoa in questa Serie A (tre, come Lazio e Parma). Solo la Lazio (14) ha calciato più volte dal dischetto dei rossoblù (11) in questo campionato.

-Andreas Cornelius è il terzo giocatore nella storia della Serie A capace di realizzare almeno tre gol contro uno stesso avversario in entrambe le sfide stagionali di campionato - come Kurt Hamrin contro il Genoa nel 1957/58 e Marco Borriello nel 2007/08 contro l'Udinese.

-Andreas Cornelius ha realizzato contro il Genoa il 55% delle reti in questo campionato (sei su 11): i rossoblù si confermano la sua vittima preferita con una rete segnata in media ogni 28 minuti in Serie A.

-Andreas Cornelius è il primo giocatore danese a raggiungere la doppia cifra di reti in una singola stagione in Serie A (11) da Jon Dahl Tomasson nel 2003/04.

-Quinto gol consecutivo in trasferta per Andreas Cornelius in questo campionato, dopo che i primi sei erano stati tutti realizzati in casa.

-Dejan Kulusevski ha preso parte attiva a 13 gol in questa Serie A (sei reti, sette assist) - è il giocatore più giovane ad aver partecipato ad almeno 10 gol nei cinque maggiori campionati europei dopo Erling Haaland.

-Terzo rigore parato in questa Serie A per Luigi Sepe, il secondo consecutivo. Solo Predrag Rajkovic del Reims ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei (quattro).

-Domenico Criscito ha sbagliato due calci di rigore in questo campionato: nessun giocatore ne ha falliti di più nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione.

-Iago Falque è tornato a segnare con la maglia del Genoa in Serie A a distanza di 1864 giorni - l'ultima rete dello spagnolo in rossoblù nel massimo campionato risaliva al 17 maggio 2015.