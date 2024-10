Serie A, Genoa-Fiorentina 0-1: la zampata di Gosens porta i viola al terzo posto

LE STATISTICHE

-Era dalla stagione 2015/16 (21) che la Fiorentina non otteneva almeno 19 punti dopo le prime 10 gare di un campionato di Serie A (19 nel torneo in corso).

-La Fiorentina ha vinto sei partite di fila fra tutte le competizioni per la prima volta da aprile 2023 (nove in quel caso).

-La rete contro il Genoa è stata la 50ª partecipazione attiva di Robin Gosens in Serie A (30 gol e 20 assist).

-Il Genoa ha raccolto sei punti in questa Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) non ne ha mai ottenuti meno dopo le prime 10 gare del torneo (sei anche nel 2017/18 e nel 2020/21).

-La Fiorentina ha vinto quattro partite di fila in Serie A per la prima volta da febbraio-aprile 2023 (cinque in quel caso).

-La Fiorentina ha vinto tre trasferte di fila contro il Genoa per la prima volta in Serie A.

-Nelle prime otto presenze in questo campionato Robin Gosens ha segnato due gol e fornito due passaggi vincenti, partecipando così già a una rete in più di quanto fatto nella Serie A 2022/23 (tre gol in 32 partite).

-La Fiorentina è l’unica squadra che non ha ancora subito un gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questo campionato.

-Il Genoa (3N, 3P nel torneo in corso) non ha vinto nessuna delle prime sei partite casalinghe di un campionato di Serie A per la quarta volta nella sua storia dopo il 1956/57, nel 2017/18 e nel 2021/22.

-I due giocatori più giovani ad essere partiti titolari in questa Serie A giocano nel Genoa: Honest Ahanor (16 anni e 218 giorni vs la Juventus) e Jeff Ekhator (17 anni e 355 giorni oggi vs la Fiorentina).

-La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata per tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2023.

-100ª presenza per Morten Frendrup in tutte le competizioni con il Genoa e 100ª presenza per Johan Vásquez in Serie A.

-100ª presenza per Christian Kouamé in Serie A con la Fiorentina.