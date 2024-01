Serie A: Genoa e Torino non si fanno male, è 0-0 a Marassi

GENOA-TORINO 0-0

Le parate di Milinkovic-Savic salvano i granata nel momento più difficile, prima di una ripresa in totale equilibrio. Il Toro manca così il sorpasso al Napoli

Il Genoa non sfigura nella prima senza Radu Dragusin e, anzi, probabilmente meriterebbe la vittoria ai punti contro il Toro. Nel primo tempo domina infatti il Grifone, che sbatte su Vanja Milinkovic-Savic e rallenta i ritmi nella ripresa. Finisce dunque 0-0 a Marassi, col Torino che recrimina per l'errore di Sanabria e resta decimo con 28 punti. I rossoblù salgono invece a quota 22 punti in 20 gare.

LA PARTITA

Genoa e Torino non si fanno male, pareggiando 0-0 a Marassi. Un risultato giusto, visto che entrambe le squadre non riescono a sfruttare le rispettive occasioni e sembrano accontentarsi del pari nel finale. Spingono subito i rossoblù, che vogliono interrompere la loro serie negativa contro i granata: una sola vittoria nelle ultime undici, poi due pari e otto sconfitte. La prima occasione è per Gudmundsson, che calcia e costringe Milinkovic-Savic alla respinta di piede. Il Torino risponde con Buongiorno e rischia ancora al 22', quando il portiere serbo alza in corner la conclusione insidiosa di Malinovskyi. Gioca meglio e si rende più pericoloso il Genoa, che aziona anche Retegui: la punta della Nazionale colpisce a lato di testa. Nel finale si rivede il Toro ma Messias, schierato da mezzala, anticipa con esito Duvan Zapata ed è 0-0 al riposo. Nella ripresa i ritmi si abbassano e il Toro, dopo aver sostituito uno spento Vlasic, si ravviva: è Sanabria a sfiorare il gol del vantaggio, colpendo a lato di poco sul cross di Buongiorno. Risponde solo nel finale il Genoa, ma Milinkovic-Savic è ancora reattivo sulla punizione di Malinovskyi. Nel finale entrambe le squadre alzano il piede dall'acceleratore, rallentando ulteriormente i ritmi dopo la girandola dei cambi. Finisce 0-0 a Marassi e il Toro resta decimo con 28 punti, non bissando il successo sul Napoli. Chiude con 22 punti dopo 20 giornate il Genoa, che non è riuscito a sfruttare le occasioni create.

LE PAGELLE

Gudmundsson 6.5 - Ogni singola manovra del Genoa passa dai suoi piedi. Si costruisce tre-quattro occasioni, ma il piede non è caldo e Milinkovic-Savic è insuperabile.

Messias 6.5 - Gilardino lo schiera nel terzo ruolo differente da inizio stagione e l'ex Milan non fa una piega. Gioca e bene da mezzala, con qualità e quantità.

Buongiorno 7 - Vince ogni singolo duello contro Retegui e si propone anche in attacco, costruendo un paio d'occasioni. L'ennesima prestazione di altissimo livello, nella stagione della sua consacrazione.

Milinkovic-Savic 6.5 - Blinda la porta del Toro nel primo tempo dominante del Genoa, con due interventi decisivi. Molto attento anche nella ripresa, con due interventi su Gudmundsson.

Vlasic 5.5 - Dopo la grande prestazione contro il Napoli, questa volta non riesce ad incidere minimamente nella partita. Se le punte ricevono pochissimi palloni, è colpa anche del croato. E Juric lo sostituisce.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-1-1) - Martinez 6; De Winter 6, Bani 6.5, Vasquez 6; Sabelli 6 (42' st Vogliacco sv), Malinovskyi 6.5, Badelj 6 (42' st Strootman sv), Messias 6.5 (25' st Frendrup 6), Martin 5.5 (37' st Haps sv); Gudmundsson 6.5; Retegui 5.5. A disposizione: Leali, Sommariva, Jagiello, Matturro, Fini, Galdames. All. Gilardino.

TORINO (3-4-1-2) - Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6 (37' st Sazonov sv), Buongiorno 7, Rodriguez 6; Bellanova 6, Ricci 6, Ilic 6, Lazaro 6 (37' st Vojvoda sv); Vlasic 5.5 (16' st Tameze 6); Sanabria 6, Zapata 6 (21' st Pellegri 6). A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Radonjic, Seck, Muntu, Gineitis. All. Juric.

Arbitro: Giua.

Ammoniti: Vlasic (T), De Winter (G), Malinovskyi (G), Martin (G), Buongiorno (T).

LE STATISTICHE

Genoa e Torino hanno pareggiato una partita di Serie A al Ferraris per la prima volta dal 30 novembre 2013 (1-1 reti di Biondini e Farnerud), inoltre l’ultimo pareggio a reti bianche in casa dei rossoblù risaliva al 18 ottobre 1990.

Solo l’ Inter (12) ha tenuto più volte la porta inviolata rispetto al Torino (10) in questa Serie A; era dal 1992/93 che i granata non ottenevano così tanti clean sheet dopo 20 gare giocate in un’edizione del massimo campionato italiano.

Il Torino non ha subito gol nel primo tempo in 18 delle sue 20 partite, meglio di qualsiasi altra squadra in questa stagione di Serie A.

Il Genoa non ha trovato la rete in sei delle ultime nove gare di Serie A contro il Torino, i rossoblù, sono rimasti a secco di gol per due partite di fila contro i granata nella competizione per la prima volta dal periodo tra aprile 2019 e luglio 2020 (tre in quel caso).

Il Genoa ha pareggiato tre gare di fila nella competizione competizione per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2022 (sette in quel caso); il Grifone ha raccolto quattro pareggi nelle ultime cinque gare di campionato (1V) tanti pareggi quanti quelli raccolti nelle precedenti 25 sfide di Serie A.

Il Torino è, con l’Inter, soltanto una delle due squadre che non ha ancora subito reti nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (l’ultimo gol concesso dai granata nel primo quarto d’ora di gara in Serie A risale al 16 aprile 2023, contro la Salernitana – marcatura di Vilhena);

Il Genoa è rimasto imbattuto per cinque turni di fila in Serie A (1V, 4N) per la prima volta da marzo 2022 (otto in quel caso, 1V, 7N) con Alexander Blessin in panchina.

Il Torino è la squadra che ha pareggiato più match con il punteggio di 0-0 in questo campionato (quattro).

Il Torino non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio in questa gara, è la prima volta che non realizza alcun tiro nello specchio in una gara di Serie A dalla sfida contro la Sampdoria del 21 marzo 2021.

Ruslan Malinovs'kyj ha efettuato tre tiri verso la porta avversaria, di cui due nello specchio della porta, più di qualsiasi altro giocatore in questa partita.

Alessandro Buongiorno è il giocatore che in questa partita, ha vinto più duelli (12) duelli aerei (sei) ed ha effetuato più intercetti (sette) e respinte difensive (12).