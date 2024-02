Serie A, Genoa-Atalanta 1-4: Gasperini consolida il quarto posto

GENOA-ATALANTA 1-4

L'ex Malinovksyi risponde al gioiello di De Ketelaere, poi Koopmeiners, Zappacosta e Touré regalano ai bergamaschi il quarto successo di fila

Genoa-Atalanta, le immagini del match















































1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Atalanta batte 4-1 il Genoa e centra la quarta vittoria consecutiva in Serie A, tornando a +3 sul Bologna e consolidando il quarto posto in classifica. Ad aprire le marcature a Marassi è il solito De Ketelaere, con un gol-capolavoro dopo 22'. I padroni di casa reagiscono a inizio ripresa e trovano il pari con il grande ex Malinovskyi (51'), ma subito dopo vanno di nuovo sotto puniti da una splendida punizione di Koopmeiners (55'). Al termine di un lunghissimo recupero i gol in contropiede di Zappacosta e dell'esordiente Touré rendono il passivo più pesante di quanto espresso dal campo. La Dea continua a correre, il Grifone, nonostante l'ennesima partita gagliarda, si ferma dopo otto risultati utili consecutivi.

LA PARTITA

Le due squadre mettono in campo tanta intensità fin dai primi istanti di gioco, entrambe si affidano molto alle verticalizzazioni improvvise per tentare di sfruttare gli uno contro uno, ma a lungo sono soprattutto i difensori a mettersi in luce. A dare una svolta a un match pimpante ma bloccato è il solito De Ketelaere: Pasalic trova il corridoio giusto per pescarlo al limite dell'area, lui controlla spalle alla porta, si gira e con un sinistro al volo da cineteca batte Martinez. Un gioiello che certifica il momento d'oro dell'ex Milan, poi ammonito da Colombo per un'inutile esultanza provocatoria nei confronti del pubblico genoano. I padroni di casa rispondono con una buona occasione per Vasquez sugli sviluppi di corner, che però trova la respinta di un attento Carnesecchi. La pressione portata dai rossoblù si fa sentire e il portiere nerazzurro è decisivo anche al 41', quando si allunga su una conclusione improvvisa di Retegui da fuori area difendendo il vantaggio e consentendo ai suoi di andare all'intervallo avanti di un gol.

Il Genoa torna in campo nella ripresa con un atteggiamento ultra aggressivo, Retegui e Frendrup spaventano due volte Carnesecchi nel giro di un paio di minuti, ma a trafiggerlo è il grande ex, Malinovskyi: bella l'imbucata di Badelj, straordinario il suo siluro mancino all'incrocio. Gasperini, furibondo per l'avvio dei suoi, medita un triplo cambio, ma subito prima di effettuarlo la Dea torna avanti: punizione-gioiello di Koopmeiners, su cui nulla può Martinez. Al quarto d'ora Pasalic ha una chance enorme per chiuderla, ma si fa ipnotizzare a tu per tu col portiere spagnolo. Con Touré al posto di Scamacca la Dea fa molta più fatica a mantenere il baricentro alto, ma a un quarto d'ora dalla fine riesce comunque a trovare il gol dell'1-3: lo segna Scalvini al termine di un'azione un po' confusa, ma lo annulla il Var dopo una revisione infinita (circa 7 minuti) per un impercettibile tocco di Pasalic, che si trovava in offside, prima che la palla entrasse in rete. Il match resta vivo e all'88' Carnesecchi deve inventarsi un intervento miracoloso su Gudmundsson per salvare il risultato. Gilardino ci prova con tutte le armi a sua disposizione, ma negli ultimi tre dei ben 13 minuti di recupero complessivi incassa in contropiede i gol di Zappacosta e Touré, che rendono il risultato fin troppo penalizzante per i suoi ragazzi.

LE PAGELLE

Vogliacco 6 - Si perde De Ketelaere in occasione dello 0-1, lasciandogli troppo spazio per girarsi e calciare, ma nel complesso disputa una prova solida e coraggiosa come tutta la retroguardia del Grifone.

Retegui 6,5 - Una serata di lotta e sofferenza, in cui non riesce a sfondare, ma dà tutto per la squadra e in generale risulta tra i più pericolosi.

Malinovskyi 7 - Calamita sui suoi piedi una quantità infinita di palloni, lavorando bene tra la mediana e la trequarti. Sigla il più classico dei gol dell'ex alla sua maniera, con un sinistro fulminante.

Gudmundsson 5,5 - Partita complicata, con pochi palloni giocabili, ma anche poche invenzioni e qualche errore non da lui. Si fa negare da Carnesecchi il gol del pari all'88', che poteva riscattarlo.

De Ketelaere 7 - Un primo tempo da indemoniato, tra strappi, giocate di classe e un gol da stropicciarsi gli occhi. Esce a inzio ripresa quando Gasp vuol dare una scossa a una squadra un po' addormentata.

Scamacca 6 - Zero occasioni personali e qualche urlaccio preso da Gasperini. È comunque prezioso il suo lavoro per i compagni e da una sua magia a centrocampo si innesca l'azione che porta allo 0-1.

Carnesecchi 7 - Compie almeno tre interventi decisivi, prima del miracolo d'istinto con cui nega il pari a Gudmundsson a due minuti dal 90' e che risulta decisivo nella vittoria della sua squadra.

Touré 6 - Gettato nella mischia di un match intenso ed equilibratissimo, si fa notare per i tanti palloni buttati e per la scarsa capacità di gestire quelli che gli arrivano addosso, ma si rifà con il gol che vale il 4-1 finale e che gli può dare una bella iniezione di fiducia per le prossime sfide.

IL TABELLINO

Genoa-Atalanta 1-4

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 6 (45'+2 st Vitinha sv), Bani 6,5, Vasquez 6; Sabelli 6 (38' st Messias 5,5), Malinkovskyi 7, Badelj 6,5 (19' st Ekuban 6), Strootman 6 (19' st Martin 6), Frendrup 5,5; Gudmundsson 5,5, Retegui 6,5.

Allenatore: Gilardino 6

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 7; Djimsiti 6,5, Scalvini 6,5 (43' st Toloi 6), Kolasinac 6; Holm 6 (12' st Zappacosta 6,5), De Roon 6, Pasalic 7, Ruggeri 6; Koopmeiners 6,5; Scamacca 6 (12' st Touré 6), De Ketelaere 7 (12' st Miranchuk 6).

Allenatore: Gasperini 6,5

Arbitro: Colombo

Marcatori: 22' De Ketelaere (A), 6' st Malinovskyi (G), 10' st Koopmeiners (A), 45'+10 st Zappacosta (A), 45'+13 st Touré (A)

Ammoniti: De Ketelaere (A), Strootman (G), Kolasinac (A), Bani (G), De Roon (A), Martin (G), Miranchuk (A)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Solo Bukayo Saka (settembre 2001) è più giovane di Charles De Ketelaere (marzo 2001) tra i giocatori che hanno realizzato almeno sei reti e servito almeno sei assist nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione.

• L’Atalanta ha vinto quattro partite di fila in Serie A per la prima volta da novembre-dicembre 2021 (sei in quel caso).

• Teun Koopmeiners è il centrocampista che ha realizzato più gol in trasferta in questa Serie A (cinque come Hakan Çalhanoglu), l’olandese ha trovato la rete per tre gare di fila per la prima volta nella massima serie.

• Il Genoa, insieme al Paris Saint-Germain, è l'unica squadra a contare due giocatori con almeno tre gol realizzati da fuori area nei cinque maggiori campionati europei in corso (Malinovskyi e Gudmundsson).

• Nel 2024 solo Dusan Vlahovic (sette) ha partecipato a più gol di Charles De Ketelaere (sei: quattro reti e due assist) in Serie A.

• Ruslan Malinovskyi è stato coinvolto in 50 reti nei cinque grandi campionati europei (27 gol e 23 assist).

• Quella di El Bilal Touré al 102' 23'' è la rete più tardiva segnata in Serie A da quella di Daniel Ciofani nell’aprile 2019 (102’43’’).

• Il Genoa è la squadra contro cui Davide Zappacosta ha segnato più gol in Serie A (tre).

• Con la rete di El Bilal Touré sono 14 i marcatori dell’Atalanta in questa Serie A, solo la Fiorentina (15) ne conta di più.

• Mario Pasalic ha servito tre assist in questa Serie A, uno in più di quelli registrati nello scorso campionato (due in 32 partite).

• Milan Badelj ha servito tre assist in questa Serie A, solo nel 2020/21 (quattro) ha fatto meglio in una singola edizione del torneo.

• Charles De Ketelaere ha trovato la rete in due partite di fila per la prima volta in Serie A.

• L’Atalanta ha trovato il gol su punizione diretta in Serie A per la prima volta da dicembre 2020 (Malinovskyi contro la Fiorentina).

• Solo il Lecce e l’Atalanta (sette) hanno segnato più gol del Genoa da fuori area (sei) in questa Serie A.

• Per la prima volta dal 2004/05, l’Atalanta ha segnato due gol dopo il 90° in una partita di Serie A.

• L’Atalanta ha vinto entrambi i match stagionali contro il Genoa in Serie A per la prima volta dal 2017/18.

• 50ª presenza per Matteo Ruggeri con la maglia dell’Atalanta contando tutte le competizioni.