Serie A, Genoa-Atalanta 0-0: la Dea non sfonda, Sheva frena Gasperini

GENOA-ATALANTA 0-0

Passo falso dei bergamaschi che non riscattano la sconfitta con la Roma, per il Grifone secondo punto in sette partite con l’ucraino in panchina

Non riesce a rialzarsi l’Atalanta dopo il ko casalingo con la Roma, la squadra di Gasperini frena 0-0 a Marassi contro il Genoa e ora la Juventus dista soltanto quattro punti. Per Shevchenko invece secondo punto in sette partite sulla panchina ligure e piccolo passo in avanti in classifica (scavalcato il Cagliari al terzultimo posto). E’ la Dea a fare la partita ma il Grifone alza il muro, ne viene fuori una partita senza grandi emozioni. Genoa-Atalanta, le foto da "Marassi"









































































LA PARTITA

L’Atalanta non riesce a riscattarsi dopo la sconfitta 4-1 in casa contro la Roma e compie un passo falso anche a Marassi: adesso la Juventus si fa sotto a quattro punti. Piccola boccata d’ossigeno invece per il Genoa, con il secondo punto conquistato da Shevchenko in sette partite e Cagliari scavalcato al terzultimo posto. La squadra dello storico ex Gasperini impone sin da subito il proprio gioco, la manovra è avvolgente e il Genoa è costretto a chiudersi. La difesa rossoblu regge e non corre particolari pericoli, i bergamaschi fanno girare palla ma mancano di velocità e faticano a trovare lo spiraglio negli ultimi metri. Il primo squillo arriva alla mezz’ora quando Sturaro toglie dai piedi di Zappacosta la palla per un facile tiro da distanza ravvicinata, poi al 44’ la Dea perde Zapata per un problema muscolare: sono gli unici sussulti di un primo tempo lento e privo di emozioni.

Nella ripresa la musica non cambia, è l’Atalanta a gettarsi in avanti e i padroni di casa continuano ad alzare il muro: nel primo quarto d’ora Koopmeiners spara da fuori area ma Sirigu è attento, poi ci prova anche Zappacosta ma il tiro è alto. I padroni di casa a questo punto alzano il baricentro e provano a colpire in contropiede, ma Destro manca l’aggancio a tu per tu con Sportiello. Il match diventa una lotta, gli uomini di Shevchenko la mettono sul fisico e man mano che il tempo passa l’Atalanta si fa prendere dalla fretta e perde sia lucidità che freschezza. L’ultima occasione è di Piccoli che colpisce centrale di testa, al triplice fischio è uno 0-0 che non lascia appello.

LE PAGELLE

Sturaro 6,5 – Si fa ammonire in avvio di partita ma questo non condiziona la sua prestazione: solita corsa e quantità in mezzo al campo

Criscito 6,5 – Cuore di capitano, sempre pronto a caricare i suoi dando anche ordine in difesa, deve mollare per un problema muscolare

Destro 5,5 – Ha una sola grande occasione ma manca l’aggancio su lancio di Badelj, per il resto lotta e si impegna ma non è mai pericoloso Palomino 6,5 – Padrone al centro della difesa e in mezzo all’area, annulla Destro ed Ekuban andando quasi sempre in anticipo

Zappacosta 6 – L’ex della partita spinge sulla sinistra e prova anche a rendersi pericoloso andando al tiro, ripiega spesso in fase difensiva

Miranchuk 5 – Chiamato da Gasperini a fare la differenza da titolare, delude le aspettative nell’ennesimo esame della stagione

IL TABELLINO GENOA-ATALANTA 0-0

GENOA (3-5-2): Sirigu 6,5, Bani 6,5, Biraschi 6, Vasquez 6,5, Cambiaso 6, Sturaro 6,5 (43’ st Hernani sv), Badelj 6,5, Portanova 6,5 (43’ st Melegoni sv), Criscito 6,5 (23’ st Ghiglione 6,5), Ekuban 7, Destro 5,5 (27’ st Pandev sv). A disp.: Semper, Andrenacci, Bianchi, Galdames, Masiello, Sabelli, Serpe, Tourè. All. Shevchenko

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6, Palomino 6,5, Demiral 6, Djimsiti 6, Zappacosta 6, Freuler 5,5 (1’ st De Roon 6), Koopmeiners 6,5 (39’ st Piccoli sv), Hateboer 5,5, Miranchuk 5 (20’ st Pasalic 5,5), Malinovsky 5,5 (20’ st Ilicic 5,5), Zapata 5 (44’ pt Muriel 5). A disp.: Musso, Rossi, Lovato, Pessina, Pezzella, Scalvini. All. Gasperini

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Sturaro, Freuler, Badelj

LE STATISTICHE DI OPTA

• L’Atalanta ha chiuso il girone d’andata del torneo in corso con 38 punti: i nerazzurri non avevano mai ottenuto così tanti punti dopo 19 giornate (due, in più dei 36 conquistati dopo le 19 giornate della Serie A 2020/21).

• L’Atalanta non pareggiava una gara per 0-0 in Serie A da agosto 2021 (0-0 v Bologna al Gewiss Stadium).

• L’Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime due gare giocate in Serie A: la Dea non collezionava due partite consecutive senza vincere da ottobre scorso (1N, 1P).

• Il Genoa è la squadra che ha pareggiato piú volte 0-0 in questa Serie A (tre).

• Ottavo pareggio in questo campionato per il Genoa, nessuna squadra ne ha collezionati di piú.

• Il Genoa ha concluso il girone d’andata del campionato in corso con 11 punti: i rossoblù non avevano mai ottenuto così pochi punti dopo 19 giornate in massima serie (tre in meno dei 14 conquistati dopo 19 giornate nel 2019/20).

• Dopo nove gare consecutive andando a segno nella prima frazione in campionato, l’Atalanta non ha trovato la rete nel primo tempo di una partita della Serie A in corso.

• Il Genoa non ha trovato il gol nel primo tempo in 17 delle 19 partite giocate in questo campionato: nessuna squadra ha fatto peggio nel torneo in corso.