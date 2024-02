Serie A: Frosinone-Milan 2-3, Jovic regala i tre punti ai rossoneri

FROSINONE-MILAN 2-3

Come a Udine, il Diavolo rimonta nel finale: di Giroud, Soulé (rigore), Mazzitelli e Gabbia le altre reti. Ammonito Reijnders: salta il Napoli

Jovic entra e ribalta il Frosinone: 3-2 Milan







































1 di 21 © ansa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella 23a giornata di Serie A, il Milan batte 3-2 in rimonta il Frosinone e consolida il terzo posto in classifica, portandosi almeno per una notte a -4 dalla Juve e a -5 dall'Inter. Gara divertente quella dello Stirpe, sbloccata al 17' da un colpo di testa di Giroud su assist di Leao. Il portoghese, però, qualche minuto dopo regala un rigore ai ciociari con un tocco di braccio e dal dischetto Soulé non sbaglia (24'). Al 65' il sorpasso del Frosinone è firmato da Mazzitelli con la complicità di Maignan. Al 72' in tuffo di testa Gabbia firma il 2-2, poi Jovic entrato pochi secondi prima fulmina Turati dopo un rimpallo con Valeri.

LA PARTITA

Come a Udine due settimane fa, il Milan sblocca il match, si fa rimontare e nel finale effettua la contro-rimonta vincente. E come contro l'Udinese la mossa vincente di Pioli si chiama Luka Jovic: l'attaccante serbo al Bluenergy Stadium aveva segnato il momentaneo 2-2, questa sera ha fatto meglio realizzando da vero rapace dell'area di rigore il gol del 3-2 dopo essere entrato da pochi secondi. Tre punti fondamentali per i rossoneri in chiave Champions League per il Diavolo, che soffre, sbaglia ma il merito di crederci fino alla fine. Rimane con un pugno di mosche in mano il Frosinone, che ha giocato la sua onesta partita ma ha pagato a caro prezzo alcune indecisioni in difesa risultate alla fine fatali. La corsa salvezza è ancora lunga, ma questa squadra ha una filosofia di gioco ben precisa e si toglierà altre soddisfazioni.

Di Francesco è in piena emergenza con 10 assenti, soprattutto in difesa dove i centrocampisti Gelli e Brescianini vengono adattati come terzini. Il tecnico rinuncia al 4-3-3 e si schiera a specchio rispetto al Milan, con il 4-2-3-1 con il terzetto Seck-Soulé-Harroui alle spalle di Kaio Jorge. Per la quarta volta di fila, Pioli schiera la stessa formazione titolare: Gabbia in difesa, Adli a centrocampo e Loftus-Cheek trequartista. Sulla carta il match dello Stirpe promette gol ed emozioni e dopo nemmeno 1' arriva il primo spavento per il Milan: Adli perde palla in uscita, poi Soulé ci prova con un sinistro a giro impreciso. I ritmi sono alti anche se manca una certa pulizia tecnica. Il Diavolo al primo affondo passa: Soulé perde palla a centrocampo sull'aggressione di Reijnders, Leao sul secondo palo pesca Giroud che si stacca da Romagnoli e di testa non sbaglia (17'). Per il francese gol numero 11 in campionato. Il Frosinone non sta a guardare e va subito alla caccia del pareggio, ma Brescianini calcia debolmente tra le braccia di Maignan dopo un'azione insistita di Harroui e poi Maignan vola e smanaccia sopra la traversa il sinistro da fuori centrale di Seck. Al 22' un'ingenuità di Leao (braccio largo sul cross di Gelli9 regala un rigore al Frosinone: Soulé strappa il pallone dalle mani del compagno Kaio Jorge e batte Maignan che riesce solo a intuire. Giroud, il migliore dei suoi al di là del gol, prima innesca Pulisic (destro respinto da Turati con i pugni), poi mette un bel traversone in area ma sia l'americano che Leao sul secondo palo non ci arrivano. Al portoghese, sempre pericoloso palla al piede, capita l'ultima occasione di una prima frazione divertente: il suo cross deviato da Okoli per poco non beffa Turati che si salva con la mano sinistra.

L'inizio ripresa è equilibrato e Pioli poco dopo l'ora di gioco prova a pescare il jolly della panchina, inserendo Bennacer e Okafor per gli spenti Reijnders (ammonito salterà il Napoli) e Loftus-Cheek. E', però, il Frosinone a trovare il 2-1 al 65': Soulé in verticale per Mazzitelli, diagonale che sorprende Maignan non esente da colpe. Il Milan spinge con le sgasate di Leao, ma è sempre Giroud il più pericoloso: al 72' il francese, tenuto in gioco da Okoli, fa la torre di testa per Gabbia che in tuffo sul secondo palo pareggia. Pioli si gioca anche la carta Jovic e ribalta il match all'81': il serbo approfitta di un rimpallo con Valeri e fulmina Turati da pochi passi. I ciociari non ne hanno più, Di Francesco manda in campo anche Ibrahimovic ma l'Ibra originale seduto in panchina a esultare alla fine.

LE PAGELLE

Giroud 7,5 - Altra grande prova del bomber francese, che timbra il cartellino con l'11° gol in campionato, poi regala a Gabbia l'assist del 2-2.

Jovic 7 - Il quinto gol in campionato pesa come un macigno. Ormai è una sorta di garanzia: quando entra segna sempre. Dal Frosinone al Frosinone: il serbo è rinato

Reijnders 5,5 - Prestazione senza acuti, né carne né pesce. Si limita al compitino, il giallo per fallo su Seck pesa come un macigno: diffidato, salterà il Napoli.

Maignan 5 - Reattivo su Seck nel primo tempo, ha sulla coscienza il 2-1 di Mazzitelli: il diagonale del capitano del Frosinone non sembra irresistibile ma sorprende il portiere francese.

Soulé 7 - Con il cambio modulo si piazza alle spalle di Kaio Jorge, lasciando la tanto cara fascia. Freddo dal dischetto, suo l'illuminante passaggio per Mazzitelli. Perde la palla a centrocampo da cui nasce il gol di Giroud.

Okoli 6,5 - Ottima prova difensiva del difensore di proprietà dell'Atalanta, che sbroglia diverse situazioni complicate. Unico neo aver tenuto in gioco Giroud in occasione del 2-2.

Romagnoli 5 - Perde il duello di testa con Giroud dopo 17', si riprende ma anche lui partecipa alla mezza frittata con Valeri nel 3-2 di Jovic.

IL TABELLINO

FROSINONE-MILAN 2-3

Frosinone (4-2-3-1): Turati 6,5; Gelli 5,5, Romagnoli 5, Okoli 6,5, Brescianini 5,5 (40' st Reinier SV); Mazzitelli 6,5 (40' st Ibrahimovic SV), Barrenechea 6,5; Seck 6,5 (32' st Valeri 5), Soulé 7, Harroui 6 (32' st Lirola 5,5); Kaio Jorge 5,5 (32' st Cheddira 5). A disp.: Cerofolini, Frattali, Monterisi, Bourabia, Garritano, Kvernadze. All.: Di Francesco 6

Milan (4-2-3-1): Maignan 5; Calabria 6 (40' st Florenzi sv), Kjaer 6, Gabbia 6,5, Theo Hernandez 6; Adli 5,5, Reijnders 5,5 (17' st Bennacer 6); Pulisic 6 (35' st Jovic 7), Loftus-Cheek 5,5 (17' st Okafor 5,5), Leao 6,5; Giroud 7,5 (40' st Musah sv). A disp.: Nava, Sportiello, Bartesaghi, Jimenez, Simic, Terracciano. All.: Pioli 6,5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 17' Giroud (M), 24' rig. Soulé (F), 20' st Mazzitelli (F), 27' st Gabbia (M), 36' st Jovic (M)

Ammoniti: Loftus-Cheek (M), Reijnders (M), Harroui (F), Florenzi (M)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Il Milan ha realizzato almeno due reti in nove delle ultime 10 partite di campionato: in generale, da inizio dicembre, la squadra rossonera è la formazione che vanta più gol all’attivo in Serie A (25).

• Era dal 2020 (tre vittorie e due pareggi in quel caso) che il Milan non rimaneva imbattuto nelle prime cinque gare di un anno solare (quattro vittorie e un pareggio nel 2024).

• Il Milan ha subito tre degli ultimi sei gol in Serie A su calcio di rigore; ne aveva subiti solo due dei primi 20 dal dischetto in questo campionato.

• Solo Harry Kane (6) ha segnato più gol di testa di Olivier Giroud (5) nei maggiori cinque tornei europei 2023/24. Cinque degli ultimi sette gol del francese in campionato sono arrivati con colpo di testa.

• Olivier Giroud è uno dei quattro giocatori dei maggiori cinque tornei europei 23/24 con almeno otto gol all’attivo (11 per lui) e almeno otto assist: gli altri sono Salah, Watkins e Sanè.

• Olivier Giroud è stato coinvolto in 19 gol in 20 gare di questo campionato (11 reti e 8 assist) e ha stabilito il suo record con i rossoneri in una singola stagione di Serie A.

• Primo rigore causato da Rafael Leao in carriera nei maggiori cinque campionati europei.

• Solo Giroud (8) e Thuram (7) hanno fornito più assist di Rafael Leao (6) in questa Serie A: questo è il primo che il portoghese fornisce in questo campionato al compagno di squadra francese.

• Matías Soulé è diventato il primo giocatore ad andare in doppia cifra di gol con la maglia del Frosinone in una singola stagione di Serie A.

• Per la prima volta in Serie A Matias Soulè ha fatto gol e assist nella stessa partita.

• Soulè è uno dei tre sudamericani in doppia cifra di gol nei big-5 campionati europei 2023/24, insieme a Lautaro Martínez e Richarlison.

• Solo Bellingham (14 reti) è più giovane di Matías Soulé (10) tra chi è in doppia cifra di gol nei maggiori cinque tornei europei 23/24.

• Luca Mazzitelli ha segnato 4 gol in questa Serie A ed è a una sola rete dal suo record in un singolo campionato: stabilito con 5 reti in B nel 2015/16 (con il Brescia) nel 2020/21 (con il Pisa).

• Primo gol per Matteo Gabbia in Serie A, nella sua 42ª presenza nella competizione.

• Oggi 150ª presenza in Serie A sia per Rafael Leão che per Théo Hernández.

• Solo Inter (9) e Chelsea (8) hanno ricevuto più rigori a favore del Frosinone (7) nei maggiori cinque tornei europei 23/24.

• Il Milan è la squadra che ha segnato più gol con calciatori subentrati (10) in questa Serie A.

• Solo Christian Stuani (5) ha segnato più gol da subentrato di Luka Jovic (4, tutti gli ultimi segnati nella competizione) nei maggiori cinque tornei europei 23/24.

• Luka Jovic ha segnato cinque gol nelle ultime sette presenze in Serie A (205 minuti giocati, esclusi recuperi).

• Contro nessuna squadra Luka Jovic ha partecipato attivamente a più gol in Serie A che contro il Frosinone: due gol e un assist.