Serie A, Frosinone-Fiorentina 1-1: Soulé risponde a Nico Gonzalez

FROSINONE-FIORENTINA 1-1

I viola mancano l'aggancio al terzo posto della Juventus: è pareggio allo Stirpe, in un match dalle reti tutte argentine. Decisive le parate di Turati

© Getty Images Non arriva un'altra vittoria per la Fiorentina, che ritrova Nico Gonzalez e viene fermata sull'1-1 dal Frosinone: l'argentino va in gol al 19', ma la sua rete è vanificata dal pareggio di Soulé (70'). Quinto risultato utile consecutivo per i ciociari, imbattuti da tre gare allo Stirpe e salvati dall'ottimo Turati. I viola mancano l'aggancio alla Juventus e si portano al quinto posto con 11 punti, al fianco di Lecce e Napoli.

LA PARTITA

Sfuma la vittoria per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che sognava l'aggancio al terzo posto della Juventus e invece viene fermata sull'1-1 dal Frosinone: Soulé risponde a Nico Gonzalez e fa esultare lo Stirpe. Italiano sorprende nelle formazioni iniziali: Nico Gonzalez (ancora acciaccato) viene schierato titolare e a destra non c'è Kayode, bensì Parisi. La presenza dell'argentino fornisce grandi armi offensive ai viola, che si rendono subito pericolosi con Sottil e Nzola, che costringe Turati alla prima parata. Domina la Fiorentina, con Nico Gonzalez pericoloso e la clamorosa chance per Parisi, che spreca. Il vantaggio è nell'aria e arriva al 19', col cross morbido di Duncan e l'incornata di Nico Gonzalez per l'1-0. Il Frosinone reagisce alzando subito il baricentro e rendendosi pericoloso con Soulé e Brescianini, il cui tiro (deviato) manda in tilt Terracciano. Nel finale però è ancora impeto viola, con la grande parata di Turati su Parisi.

La ripresa vede uscire Biraghi, che si era fatto male (alla caviglia) al termine del primo tempo, con l'ingresso di Kayode al suo posto. I primi minuti vedono la Fiorentina in sostanziale controllo, abbassando i ritmi, poi ecco la reazione avversaria con Mazzitelli, che costringe Terracciano alla deviazione in corner. La rete è nell'aria, visto l'atteggiamento sufficiente dei viola, e arriva al 70': il neoentrato Caso pennella il cross per Soulé, che svetta di testa e corona l'ottimo avvio di campionato col gol dell'1-1. Il finale è molto tattico, coi cambi difensivi di Eusebio Di Francesco e la migliore chance per i padroni di casa, con Terracciano ad anticipare Cuni sul cross tagliato di Monterisi. Finisce 1-1 tra Frosinone e Fiorentina, coi viola che agganciano Lecce e Napoli a quota 11 e sono quinti. Avvio storico, invece, per i ciociari, che hanno perso solo col Napoli: nove punti in classifica (col Sassuolo), cinque gare da imbattuti e tre gare senza sconfitte (da 7 punti) allo Stirpe.

LE PAGELLE

Soulé 6.5 - Conferma l'ottimo avvio di stagione con un'altra prova di valore, sublimata dal primo gol in questa Serie A. Anche nei momenti più difficili è la luce che accende il Frosinone, poi pareggia di testa con un grande stacco.

Turati 6.5 - Se il Frosinone resta in partita fino al pareggio, è merito suo: resiste alle sfuriate della Fiorentina a suon di parate, cedendo solo al colpo di testa di Nico Gonzalez. Si conferma una delle rivelazioni di questa Serie A.

Nico Gonzalez 7 - Torna dopo l'infortunio, quando tutti lo davano in panchina o in tribuna, ed è subito decisivo: accelerazioni, sovrapposizioni e la rete del momentaneo vantaggio. Novanta minuti di qualità, con un piccolo calo nel finale.

Nzola 5 - Prosegue l'ossessiva ricerca del gol dell'ex Spezia, che non riesce a sbloccarsi in nessun modo. Dopo aver sbagliato due occasioni in sequenza, si intestardisce a cercare il tiro e nella ripresa esce completamente dalla gara. Il cambio è consequenziale.

IL TABELLINO

Frosinone-Fiorentina 1-1

FROSINONE (4-3-3) - Turati 6.5; Oyono 6, Okoli 5.5, Romagnoli 6, Marchizza 5.5; Mazzitelli 6, Barrenechea 5.5 (45' st Bourabia sv), Brescianini 6 (21' st Garritano 6); Soulé 6.5 (45' st Monterisi sv), Cheddira 5.5 (36' st Cuni sv), Baez 5.5 (21' st Caso 6.5). All. Di Francesco. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Lulic, Reinier, Kvernadze, Bidaoui, Ibrahimovic, Lusuardi.

FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano 6; Parisi 6, Milenkovic 6, Martinez Quarta 6, Biraghi 6 (1' st Kayode 5.5); Arthur 6 (26' st Mandragora 6), Duncan 6.5; Gonzalez 7, Bonaventura 5.5 (26' st Barak 6), Sottil 5.5 (16' st Ikoné 5.5); Nzola 5 (36' st Beltran sv). All. Italiano. A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Christensen, Lopez, Ranieri, Infantino, Comuzzo, Amatucci, Brekalo, Kouamé.

Arbitro: Fournier.

Marcatori: 19' Gonzalez (Fio), 25' st Soulé (Fro).

Ammoniti: Milenkovic (Fio), Mazzitelli (Fro), Okoli (Fro), Parisi (Fio), Oyono (Fro), Mandragora (Fio).

LE STATISTICHE DI FROSINONE-FIORENTINA 1-1

Nessuna squadra ha recuperato più punti da situazione di svantaggio rispetto al Frosinone in questo campionato (quattro).

Matías Soulé è il più giovane giocatore tra quelli che in questo campionato di Serie A hanno già segnato e fornito un assist vincente.

Nicolás González ha segnato tre gol di testa in questa Serie A, uno in più di quelli realizzati tra il 2021/22 e il 2022/23.

Nicolás González ha realizzato cinque gol di testa nel 2023 in Serie A, nessun giocatore ha fatto meglio nel periodo.

Tra tutte le competizioni dei cinque maggiori campionati europei in corso, la Fiorentina è la squadra che ha segnato più reti di testa (otto).

Alfred Duncan, dal suo arrivo alla Fiorentina (2019/20), non aveva mai partecipato a più gol rispetto al campionato in corso: quattro (un gol e tre assist) come nel 2021/22 (due gol e due assist).

Vincenzo Italiano ha schierato il 113° XI titolare diverso, in 113 partite, da quando è alla Fiorentina.

Era da oltre un anno che la Fiorentina non riusciva a effettuare 14 conclusioni in un primo tempo di una gara di Serie A (14/08/2022 vs Cremonese).