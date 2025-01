Serie A, Fiorentina-Torino 1-1: Palladino non sa più vincere

I ritmi in avvio sono molto alti, la Fiorentina prova a fare la partita ma i ribaltamenti di fronte sono continui. Il primo portiere a essere impegnato è Milinkovic-Savic, ma il sinistro di Gudmundsson è centrale e il serbo non ha problemi. Gli ospiti rispondono con un'incornata di Tameze su cross di Dembele (preferito a Pedersen), anche in questo caso controllata agevolmente da De Gea. Il match prosegue a folate, con tante imprecisioni da entrambe le parti. Al 28' Comuzzo va vicino al vantaggio con un colpo di testa che termina a lato di poco, poi la partita cambia improvvisamente al 33': Dembele, già ammonito, trattiene ingenuamente Folorunsho e si becca il secondo giallo lasciando i suoi in 10. I ragazzi di Vanoli resistono appena una manciata di minuti: Gudmundsson inventa per Colpani, Vanja respinge, ma Kean si avventa sul pallone e di testa scavalca il portiere facendo 1-0. Al 43' il Toro ha un sussulto grazie a un'iniziativa personale di Karamoh, ma il suo destro sfiora soltanto il palo. Passa un minuto e Milinkovic si supera su una conclusione ravvicinata di Kean, poi in pieno recupero un auto-traversa di Comuzzo fa correre un brivido ai tifosi viola, ma il primo tempo si chiude coi padroni di casa avanti.