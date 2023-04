Serie A, Fiorentina-Spezia 1-1: Nzola frena la corsa della Viola di Italiano

FIORENTINA-SPEZIA 1-1

Succede tutto nel primo tempo, l'attaccante dei liguri ha risposto all'autorete di Wisniewski. Errori nel finale di Jovic e Shomurodov

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Fiorentina non è andata oltre l'1-1 in casa contro lo Spezia nella 29a giornata di Serie A, fermando a nove la striscia di vittorie di fila in tutte le competizioni. Al Franchi la squadra di Italiano ha sbloccato il match con un'autorete di Wisniewski dopo una cavalcata di Biraghi sulla sinistra al 25', ma già al 32' Nzola ha riequilibrato il match vincendo il duello con Igor e Terracciano. Nella ripresa il palo ha negato la gioia da tre punti a Brekalo, mentre Dragowski ha chiuso la porta ancora a Biraghi. Shomurodov, invece, si è divorato il gol della vittoria per lo Spezia al 91'.

--

LE PAGELLE

Biraghi 7 - Il più pericoloso dei suoi: con un anticipo e una cavalcata propizia l'autogol di Wisniewski per il vantaggio, poi nella ripresa costringe Dragowski a un miracolo sulla sua punizione.

Sottil 5 - Sbaglia molto a partire dalla scelta delle scarpe che continuano a farlo scivolare sulla fascia sinistra. Non gli riescono le giocate importanti al limite dell'area, non la migliore delle giornate.

Nzola 7 - Quando c'è lui in attacco lo Spezia può stare tranquillo. Si inventa l'1-1 vincendo un duello di fisico e furbizia con Igor trovando il 13° gol. Fa reparto da solo anche a Firenze.

Dragowski 7 - Sull'autorete del compagno non può nulla, per il resto da ex chiude la porta alla Fiorentina. Non solo, si concede il lusso di fornire l'assist a Nzola in un rilancio diretto provato più volte nel primo tempo. Super anche su Biraghi e Cabral.

--

IL TABELLINO

FIORENTINA-SPEZIA 1-1

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 5,5; Dodo 6, Igor 5,5, Quarta 5,5, Biraghi 7; Mandragora 6 (35' st Duncan sv), Castrovilli 5,5 (26' st Barak 6); Ikoné 5,5 (15' st Gonzalez 6), Bonaventura 6,5, Sottil 5 (15' st Brekalo 6,5); Cabral 6 (35' st Jovic sv). A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Milenkovic, Terzic, Ranieri, Venuti, Saponara, Bianco, Jovic, Kouamé. All.: Italiano 6.

Spezia (4-3-3): Dragowski 7; Amian 5,5, Ampadu 6,5, Wisniewski 6, Nikolau 6,5; Bourabia 6 (20' st Bastoni 6), Ekdal 6,5 (30' st Esposito 6), Zurkowski 6; Gyasi 5,5 (30' st Shomurodov 4,5), Nzola 7 (44' st Verde sv), Maldini 5,5 (20' st Cipot 6). A disp.: Zoet, Marchetti, Ferrer, Reca, Krollis. All.: Semplici 6,5.

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 25' aut. Wisniewski (S), 32' Nzola (S)

Ammoniti: Maldini, Nzola, Gyasi, Ampadu, Bastoni, Ekdal, Wisniewski (S)

Espulsi: nessuno

--