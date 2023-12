Serie A, Fiorentina-Salernitana 3-0: la Viola cala il tris e vede la Champions

fiorentina-salernitana 3-0

Viola perfetti al Franchi con un tris porta gli uomini di Italiano a un punto dalla zona Champions

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Fiorentina batte 3-0 la Salernitana nella gara valida per la 14esima giornata del campionato di Serie A. All'Artemio Franchi gli uomini di Vincenzo Italiano, reduci dal successo in Conference contro il Genk, sbrigano la pratica nella prima frazione con Beltran che realizza il vantaggio su rigore (6') dopo il fallo di Pirola su Arthur, poi il raddoppio con lo splendido destro a giro di Sottil (18'). Nella ripresa è Bonaventura a calare il tris al 56', ma protagonista assoluto del match è Costil, estremo difensore dei campani, che a suon di parate mozzafiato ha salvato i suoi da un risultato che poteva essere ben più pesante. Un successo che porta i toscani al quinto posto in solitaria a un punto dalla zona Champions, uomini di Inzaghi fermi all'ultimo posto.

LA PARTITA

Dominio della Viola al Franchi, con gli uomini di Vincenzo Italiano che sfruttano un primo tempo perfetto per archiviare nei primi 18' di gioco una gara che poteva essere davvero insidiosa. Tanti ringraziamenti a un Beltran in forma super, a un magico Sottil e un sopraffino Bonaventura, ma anche complimenti a Costil che tiene a galla la Salernitana con interventi da applausi che, suo malgrado, lo portano a essere il migliore in campo dei suoi.

Italiano punta ancora una volta su Beltran dal 1', Inzaghi lascia a riposo Dia preferendogli Ikwuemesi con i soliti Candreva e Kastanos a supporto. Gara che parte col piede sull'acceleratore da una parte e dall'altra, con la doppia occasione capitata prima tra i piedi di Beltran e poi su quelli di Ikwuemesi sul ribaltamento di fronte, ma in entrambi i casi con le difese attente e precise nella chiusura. Non lo è però al 4' Pirola, che travolge in area di rigore Arthur imbucato da un colpo di tacco splendido di Beltran, col direttore di gara Tremolada che indica il tiro dagli 11 metri: a presentarsi sul dischetto è proprio l'argentino che con un destro potente e preciso insacca alle spalle di Costil che aveva intuito il lato giusto, ma non ha avuto fortuna. Grandissimi riflessi dell'estremo difensore francese che salvano la Salernitana dal tracollo al 7', con il colpo di testa a botta sicura di Ikonè che prima viene deviato da Bradaric e poi trova lo stesso Costil a smanacciare sulla linea di porta negando la rete del 2-0 alla Viola. E al 17' è ancora super Costil sul tiro a giro di Duncan, col francese che vola e devia in angolo un pallone destinato all'incrocio dei pali. Ma pochi secondi dopo a non fallire è Sottil, con un destro a giro pennellato che dopo aver baciato traversa e palo si insacca alle spalle del portiere dei campani che non può far altro che osservare con lo sguardo il pallone finire in rete. Una Salernitana che gira a vuoto contro un meccanismo perfetto, fatto di movimenti, sovrapposizioni e inserimenti della Fiorentina che confonde gli uomini di Filippo Inzaghi trincerati sulla propria trequarti. Viola che provano quindi ad approfittarne, col 3-0 più volte sfiorato e negato, neanche a dirlo, da interventi da applausi di Costil. Unica occasione degna di nota per i campani è una punIzione dal limite procurata da Kastanos, ma la girandola di finte e l'appoggio poco preciso su Candreva vanifica tutto per i granata, con la prima frazione che si conclude con i toscani meritatamente avanti nel punteggio.

Inzaghi che nella ripresa prova a dare una scossa ai suoi mettendo dentro Dia al posto di Kastanos per formare con Ikwuemesi un tandem d'attacco puro. E il 10 dei senegalesi accende effettivamente il gioco dei suoi, con incursioni al centro che provano subito a fare male aI Viola. Al 47' la ghiottissima occasione per Ikwuemesi, con un colpo di testa su cross di Mazzocchi con Terracciano battuto che però impatta sulla traversa negando ai granata la gioia del gol per dimezzare lo svantaggio. Al 53' Sottil prova a replicare, ma con risultati ampiamente opposti rispetto alla rete della prima frazione. Ma è proprio dalla corsia di sinistra che nasce il gol del 3-0 della Viola, con lo stesso Sottil che riceve da Duncan (che recupera palla da un Bohinen da incubo) e pesca libero sul secondo palo Bonaventura che di prima al 56' segna la rete del definitivo ko per la Salernitana. Un gol che sa di sentenza e condanna definitiva, con i campani che incassano il colpo e si demoralizzano ancor di più nonostante il tentativo di Inzaghi di dare motivazioni inserendo uomini freschi. Toscani che non si accontentano e continuano ad attaccare fino all'ultimo minuto a caccia di un poker che però non arriva.

Uomini di Italiano che portano a casa un successo che sa di Champions, col quinto posto in solitaria a un solo punto dal Napoli quarto atteso nel big match contro l'Inter. Dall'altro lato la Salernitana è sempre più ultima.

LE PAGELLE

Bonaventura 7 - Il solito Jack per una Fiorentina che sa sfruttare al meglio tutti i movimenti di un ragazzo che non sembra avere 34 primavere alle spalle. Sa essere sempre al posto giusto al momento giusto, in alternativa riesce ad andare dove vuole palla al piede e a proporsi per dare soluzioni ai compagni.

Sottil 7 - Sulla sinistra a tu per tu contro Mazzocchi o Daniliuc ha sempre la meglio, è in giornata e il suo tiro a giro è la perfezione assoluta per il raddoppio della Viola.

Beltran 7 - La prima rete al Franchi in A non si scorda mai e l'argentino si fa caricare dall'entusiasmo per giocare una delle partite più belle da quando è in Toscana. Inventa per il rigore procurato da Arthur, segna e poi ci prova più volte per la doppietta, ma nonostante il secondo gol mancato è l'autentica spina nel fianco della difesa dei campani.

Costil 6,5 -​​​​​ Se ogni parata fosse un gol, oggi l'estremo difensore sarebbe stato l'assoluto goleador dei campani. Incolpevole sulle reti subite, il francese mette in fila una serie di interventi da applausi, con smanacciate sulla linea e colpi di reni perfetti che hanno negato alla Viola di prendere il largo e aiutato la Salernitana a non sprofondare al Franchi. Ma non è bastato.

Pirola 5 - La sua gara inizia nel peggiore dei modi col fallo da rigore su Arthur, poi non riesce a riprendersi e a dare quella sicurezza che, con Fazio e Daniliuc, avrebbe potuto evitare il dominio della Fiorentina.

Bohinen 5 - Confuso e in ritardo nelle giocate, mette più volte in difficoltà i suoi. È il primo a cascare alla finta a rientrare con cui Sottil, con una magia, regala il raddoppio alla Viola che sa di ko per i campani. E sul 3-0 è il protagonista in negativo, con Ducan che gli strappa il pallone dai piedi in ripartenza.

IL TABELLINO

FIORENTINA-SALERNITANA 3-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6,5, Milenkovic 6,5, Ranieri 6 (18' st Martinez Quarta 6), Biraghi 6,5; Arthur 6,5, Duncan 6,5 (18' st Lopez 6); Ikone 6,5 (28' st Brekalo 6), Bonaventura 7, Sottil 7 (28 st' Kouame 6); Beltran 7 (18' st Nzola 6)

A disposizione: Amatucci, Barak, Christensen, Nico Gonzalez, Infantino, Mandragora, Yerry Mina, Parisi, Pierozzi, Vannucchi. All.: Italiano 6

Salernitana (3-4-2-1): Costil 6,5; Daniliuc 5,5, Fazio 5,5, Pirola 5; Mazzocchi 5,5, Bohinen 5 (13' st Maggiore 5,5), Coulibaly 5,5 (13' st Legowski 5,5), Bradaric 5,5; Candreva 6 (28' st Tchaouna 5,5), Kastanos 5,5 (1' st Dia 5,5); Ikwuemesi 5,5 (36' st Cabral sv)

A disposizione: Fiorillo, Salvati, Bronn, Gyomber, Lovato, Sambia, Martegani, Botheim, Simy. All.: Inzaghi F. 5,5

Arbitro: Tremolada

Marcatori: 6' rig. Beltran (F), 18' Sottil (F), 11' st Bonaventura (F)

Ammoniti: Ranieri (F)

Espulsi: -

LE STATISTICHE DI OPTA

• Con 102 reti segnate finora nel 2023, la Fiorentina ha già stabilito il suo record storico di gol realizzati in un singolo anno solare considerando tutte le competizioni.

• La Salernitana ha subito 66 gol da inizio 2023 in Serie A, solo l’Almería (79) ne conta di più nei big-5 campionati europei nel periodo.

• Giacomo Bonaventura conta sei gol e due assist finora: tra i centrocampisti dei big-5 campionati europei in corso, solo Jude Bellingham e Bryan Mbeumo vantano, oltre a lui, più di cinque reti e più di un assist.

• Giacomo Bonaventura è il centrocampista che ha preso parte a più gol in questo campionato: otto, frutto di sei reti e due assist.

• La Fiorentina ha segnato nove gol nei primi 20 minuti di gioco, almeno tre più di qualsiasi altra squadra in questo frangente nel campionato in corso.

• Due degli ultimi quattro gol della Fiorentina in Serie A sono arrivati dal dischetto, dopo che nessuna delle precedenti 37 reti viola in campionato era arrivata su rigore.

• Nessuna squadra ha subito più gol su rigore della Salernitana in questo campionato (cinque, al pari della Fiorentina).

• Con Beltrán e Sottil sono saliti a 11 i marcatori diversi della Fiorentina in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più finora.

• Riccardo Sottil ha ritrovato il gol in Serie A che gli mancava dal 23 gennaio 2022, in Cagliari-Fiorentina 1-1, 679 giorni fa.

• Primo gol in Serie A per Lucas Beltrán; in generale, quella di oggi è la sua terza rete stagionale (dopo la doppietta al Cukaricki), tutte arrivate in casa.