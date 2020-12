Serie A, Fiorentina-Genoa 1-1: finale pazzesco, Milenkovic trova il pari al 98’

FIORENTINA-GENOA 1-1

Finisce 1-1 la sfida tra Fiorentina e Genoa che chiude la 10a giornata di Serie A. Una partita dai ritmi blandi (caratterizzata dalla rete annullata a Bonaventura tra le proteste al 70') che si accende nel finale: all'89' Pjaca porta in vantaggio gli ospiti, Milenkovic firma il pari all’ottavo minuto di recupero, anticipando di pochi secondi il triplice fischio. Punto utile ad entrambe per rimettersi in moto dopo un periodo difficile. La fotogallery di Fiorentina-Genoa













































LE STATISTICHE DI OPTA

• La Fiorentina ha vinto solo due delle prime 10 gare stagionali di Serie A (3N, 5P): solo nel 1977/78 ha fatto peggio a questo punto del campionato, con un solo successo.

• Il Genoa non trova il successo da nove partite (3N, 6P), la serie più lunga per i rossoblù in un singolo campionato dal maggio 2019, ossia le ultime 10 gare con Prandelli alla guida.

• Fiorentina e Genoa hanno pareggiato quattro delle ultime cinque sfide in Serie A – una vittoria rossoblù a completare il parziale.

• La Fiorentina ha raccolto solo due punti nelle ultime cinque uscite di campionato (2N, 3P), segnando una sola rete nel parziale.

• Il Genoa ha segnato solo due gol in trasferta in questo campionato, almeno due in meno rispetto a qualsiasi altra squadra.

• Solo Achraf Hakimi (tre reti) ha segnato più gol di Nikola Milenkovic (due) tra i difensori di questo campionato.

• Marko Pjaca ha segnato due gol nelle sue ultime tre presenze in Serie A.

• Erick Pulgar ha collezionato la sua 50ª presenza con la Fiorentina, considerando tutte le competizioni.