Serie A: finisce senza gol la sfida tra Bologna e Torino

BOLOGNA-TORINO 0-0

Nel primo tempo Skorupski compie un miracolo su Djidji e salva il risultato

Finisce con un pari senza gol la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Torino, due squadre che avevano bisogno di una vittoria del riscatto dopo un periodo difficile. Nel primo tempo Skorupski compie un miracolo su colpo di testa di Djidji da posizione ravvicinata poi a inizio ripresa c'è la grande occasione di Brekalo, che di destro colpisce il palo. De Silvestri da una parte e Pobega dall'altra non sono precisi e il risultato resta fermo sullo 0-0. Bologna-Torino: le foto del match del Dall'Ara





























































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Mihajlovic, che deve fare a meno di Arnautovic, sceglie per l'attacco del Bologna il tridente leggero con Barrow, Sansone e Orsolini. Soriano parte a sorpresa dalla panchina, in mezzo al campo c'è la coppia Svanberg-Schouten. Nel Torino prima da titolare per Ricci, sulla trequarti Pobega con Brekalo alle spalle di Belotti.

Zero gol nei primi 45' di gioco al Dall'Ara e partita equilibrata, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Meglio il Torino nei minuti iniziali con Bremer che ruba palla a Sansone e poi sbaglia il tiro in diagonale e con Singo che mette in mezzo per Belotti anticipato. I padroni di casa prendono le misure dell'avversario e hanno due lampi con Barrow (il più attivo dell'attacco di Mihajlovic poi si spegne), che riesce a infilarsi nelle maglie della difesa granata ma poi non trova la soluzione giusta. Le occasioni migliori sono della squadra granata, che pressa alto e mette in difficoltà i portatori di palla rossoblù: il Bologna deve ringraziare il suo portiere Skorupski per un doppio intervento ai minuti 28' e 29' prima sulla conclusione di Singo e soprattutto su colpo di testa di Djidji. Sul finire di tempo ci prova Svanberg ma Rodriguez devia provvidenzialmente in angolo.

Pronti via e occasione da gol per il Torino con Brekalo che approfitta di un'indecisione di Medel e colpisce il palo alla sinistra di Skorupski. Pronta la replica del Bologna con De Silvestri, che calcia sull'esterno della rete. La partita resta equilibrata, con continui capovolgimenti di fronte. Mihajlovic manda in campo Soriano e Dijks per Sansone e De Silvestri. Ancora Toro con Pobega che su punizione di Brekalo manda alto di testa sprecando un'ottima opportunità, poi Hickey calcia centrale e non impensierisce Berisha. Mihajlovic inserisce anche Falcinelli per Barrow e sul nuovo entrato è perfetta la chiusura di Bremer. Finisce 0-0: un punto che allunga a tre gare la striscia positiva del Bologna e fa respirare il Toro dopo il ko interno col Cagliari.

LE PAGELLE

Skorupski 7 - Doppio intervento a salvare il risultato nel giro di pochi secondi: prima alza in angolo il tiro al volo di Singo poi compie un miracolo su colpo di testa a botta sicura di Djidji.

Medel 7 - Un'indecisione a inizio ripresa che poteva costare cara ma per il resto il cileno sbroglia più di una situazione difficile nell'area rossoblù con interventi precisi e puliti, intercetta e riparte.

Svanberg 6,5 - Prestazione a tutto campo quella del centrocampista svedese, che cerca il gol con la conclusione personale e poi ripiega ad aiutare la difesa.

Belotti 5,5 - Partita senza squilli quella del Gallo, servito poco dai compagni e quando ha il pallone non sempre fa la cosa giusta.

Brekalo 5 - Quel destro che tocca il palo e poco altro. Non trova spazi e si perde tra le maglie del Bologna. Meglio di lui Pobega (6).

IL TABELLINO

Bologna-Torino 0-0

Bologna (3-4-3): Skorupski 7; Soumaoro 6, Medel 7 (36' st Binks sv), Theate 6 (36' st Mbaye sv); De Silvestri 6 (15' st Dijks 5,5), Svanberg 6,5, Schouten 6, Hickey 5,5; Orsolini 5,5, Barrow 5 (31' st Falcinelli 6), Sansone 5 (15' st Soriano 6). A disp.: Bardi, Molla, Binks, Kasius, Viola, Aebischer, Raimondo. All.: Mihajlovic 6.

Torino (3-4-2-1): Berisha 6; Djidji 6,5, Bremer 6,5, Rodriguez 6; Singo 6, Ricci, Mandragora 6, Vojvoda 6; Pobega 6, Brekalo 5; Belotti 5,5 (40' st Sanabria sv) A disp.: Gemello, Milan, Izzo, Buongiorno, Zima, Ansaldi, Aina, Linetty, Warming, Pjaca, Seck. All.: Juric 6.

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Schouten, Theate, Medel (B), Ricci, Rodriguez, Pobega (T)



LE STATISTICHE DI BOLOGNA-TORINO

Il Torino non pareggiava una gara per 0-0 in Serie A da maggio 2021 (0-0 v Lazio all’Olimpico).

Il Torino è la squadra meno prolifica nelle partite fuori casa dei cinque grandi campionati europei: sono solo sette le reti segnate in trasferta, come Getafe e Norwich City.

Il Torino non vince in campionato da sei partite (3N, 3P) e non registra una striscia più lunga in una singola stagione in Serie A dal febbraio 2021 (sette).

Il Bologna ha conquistato il terzo risultato utile consecutivo in Serie A, eguagliando la sua migliore striscia di risultati utili in questo campionato (tre nelle prime tre giornate contro Salernitana, Atalanta e Verona).

Dall’inizio del 2022, solamente Empoli e Venezia (cinque) hanno raccolto meno punti del Bologna (sei).

Solamente la Salernitana (otto) ha conquistato meno punti del Torino fuori casa (10 alla pari del Genoa).

Il Bologna ha effettuato solo un tiro nello specchio della porta contro il Torino: questa è la terza volta che i rossoblù effettuano un solo tiro nello specchio in una singola partita in questo campionato (v Napoli nell’ottobre 2021 e v Atalanta ad agosto 2021).

Solamente in Spezia-Sampdoria (due) sono stati effettuati meno tiri nello specchio della porta che in Bologna-Torino in questa Serie A (tre).

Bremer è il giocatore derl Torino che ha effettuato più respinte (tre), intercetti (due) e che ha recuperato più palloni (11) in questa gara.

Solamente il Napoli (otto) ha subito meno reti del Torino nei primi tempi di questa Serie A (10).

Il Bologna non ha trovato il gol nel primo tempo in 19 delle 27 partite disputate in questa Serie A, meno solo del Genoa (23) e del Cagliari (21) nel torneo in corso.

Solamente Napoli (17) e Bologna (15) hanno colpito più legni del Torino (13) in questa Serie A.