Serie A, Empoli-Spezia 2-2: Vignato fa esplodere il Castellani, è pari al 94'

EMPOLI-SPEZIA 2-2

L'espulsione di Parisi sembra indirizzare la sfida, con Verde a firmare l'uno-due ligure. Nella ripresa, dopo il rosso a Salvatore Esposito, cambia la musica: l'ex Bologna riacciuffa gli ospiti

Lo Spezia vede sfumare una vittoria preziosissima in ottica salvezza: finisce 2-2 contro l'Empoli. La sfida sembra mettersi subito bene per i liguri: Parisi "para" la conclusione di Wisniewski, è rigore ed espulsione, con Verde a segnare dal dischetto al 25'. Il dieci è scatenato e firma la doppietta al 31', ma il rosso a Salvatore Esposito (50') cambia tutto: l'Empoli prende coraggio, accorcia con Cambiaghi (71') e pareggia al 94' con Vignato.

LA PARTITA

Sfuma, come contro l'Atalanta, una vittoria preziosissima per lo Spezia: i liguri vengono riacciuffati nel recupero dall'Empoli, con la rete di Vignato a far esplodere il Castellani. La sfida è molto equilibrata in avvio, con un paio di chances per l'Empoli: Caputo e Baldanzi, però, non riescono a superare Drągowski. Cresce così lo Spezia, che al 18' ha una grande occasione: Wisniewski colpisce di testa e Parisi salva sulla linea, ma in modo irregolare. Il terzino, infatti, aveva deviato la sfera con la mano, andando a sostituirsi al portiere ed emulando (di fatto) l'azione di Suarez nei quarti dei Mondiali 2010 contro il Ghana. Arrivano così l'espulsione e il rigore per lo Spezia: Vicario para il penalty di Verde ed è strepitoso sul tap-in, ma si deve ribattere per l'ingresso anticipato di Luperto in area. E, stavolta, arriva la rete del numero dieci dello Spezia. Paolo Zanetti corre ai ripari, inserendo Cacace per Baldanzi e passando al 4-3-2, ma al 31' arriva il 2-0 ligure: segna ancora Verde, con un superlativo tiro a giro. Il vantaggio numerico degli ospiti si riequilibra al 50', quando Salvatore Esposito viene espulso per doppia ammonizione, Gotti sostituisce Verde (con Ekdal) e l'Empoli prende coraggio: Paolo Zanetti suona la carica ai suoi, pericolosi con Cambiaghi e Caputo, che saggia i riflessi di Drągowski. I toscani rischiano in ripartenza, con Shomurodov e Amian vicini al tris, ma accorciano al 71': Wisniewski sbaglia valutazione e si fa sorprendere da Ciccio Caputo, che mette in mezzo per il tocco vincente di Cambiaghi. Siamo sul 2-1 dunque, e l'Empoli sfiora il pari con Piccoli. Paolo Zanetti lancia il forcing finale inserendo Satriano e Vignato, e proprio quest'ultimo fa esplodere il Castellani: il suo rasoterra dal limite, arrivato dopo un'azione in mischia e nel suo debutto coi toscani, vale il 2-2 al 94'. Sfuma così il successo dello Spezia, che sale a 19 punti e a +5 sul Verona terzultimo, che sfiderà domani la Roma. L'Empoli, invece, si porta a quota 27.

LE PAGELLE

Vignato 6.5 - Entra ed è subito decisivo nel suo debutto con l'Empoli. L'ingresso suo e di Satriano alzano ulteriormente il baricentro della squadra e schiacciano uno Spezia in apnea, che crolla sul suo rasoterra. Un tiro che non lascia scampo a Drągowski e vale l'insperato 2-2. Con Cambiaghi, è l'eroe dei padroni di casa.

Parisi 4.5 - Quando si agisce seguendo l'istinto in area di rigore, si sbaglia sempre. Uno dei migliori terzini della Serie A lo scopre a sue spese, con un'autentica follia sul colpo di testa di Wisniewski: colpisce di mano, emulando Suarez, ed evita il gol. Ma, ovviamente, viene espulso e lascia l'Empoli in dieci dal 20'.

Verde 7 - Prestazione-monstre per lui nel primo tempo, con un'importante sliding door: Vicario gli para il primo penalty, ma si deve ribattere e il dieci questa volta trasforma. L'apoteosi arriva alla mezz'ora, col tiro a giro che vale la doppietta. Viene sostituito dopo il rosso ad Esposito e si spegne la luce, per lo Spezia.

Esposito 5 - Il giocatore che dominava a centrocampo in Serie B, per ora non si è visto in Serie A. Nervosissimo sin dal fischio d'inizio, cade nel più facile degli errori: non tira indietro il piede dopo la prima ammonizione e viene espulso al 50'. Il suo rosso è pesantissimo per il risultato.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2) - Vicario 6.5; Ebuehi 6 (15' st Stojanovic 6), Ismajli 5.5, Luperto 6, Parisi 4.5; Akpa-Akpro 5.5 (15' st Piccoli 6.5), Marin 6, Bandinelli 6 (40' st Vignato 6.5); Baldanzi 6 (26' Cacace 6); Caputo 6 (40' st Satriano sv), Cambiaghi 6.5. All. Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Pjaca, Fazzini, Haas.

SPEZIA (3-5-2) - Drągowski 6; Amian 6, Wisniewski 5.5, Nikolaou 6; Gyasi 6 (19' st Holm 5.5), Bourabia 5.5, Esposito 5, Agudelo 6.5 (34' st Cipot sv), Reca 6; Verde 7 (7' st Ekdal 5.5), Shomurodov 6. All. Gotti. A disposizione: Marchetti, Zovko, Beck, Krollis, Salva Ferrer, Maldini.

Arbitro: Giua.

Marcatori: 25' Verde (S), 31' Verde (S), 26' st Cambiaghi (E), 49' st Vignato (E).

Ammoniti: Vicario (E), Nikolaou (S), Esposito (S), Ekdal (S).

Espulsi: Parisi (E) al 20', Esposito (S) al 5' st.

LE STATISTICHE

- L’Empoli ha recuperato due gol di svantaggio per la seconda volta in poco più di un mese, dopo esserci riuscito l’8 gennaio contro la Lazio.

- Con il gol di Nicolò Cambiaghi, l'Empoli ha tre marcatori nati dal 2000 in avanti con almeno due reti, in questo campionato nessuna squadra ne conta di più.

- Lo Spezia non realizzava due gol in una partita di Serie A dal 4 gennaio scorso contro l'Atalanta.

- Oggi Daniele Verde ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A, diventando il quinto giocatore dello Spezia a realizzare una marcatura multipla nella competizione.

- Lo Spezia ha interrotto una striscia di 357 minuti senza segnare in Serie A.

- Daniele Verde non segnava in Serie A dal 14 maggio scorso, 12 partite senza reti da allora.

- Daniele Verde ha trasformato due dei tre rigori calciati in Serie A.

- L’Empoli è la squadra che ha ricevuto più cartellini rossi in questo campionato (cinque).

- L’Empoli ha subito due gol in tutte le ultime tre partite di Serie A.