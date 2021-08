Serie A, Empoli-Lazio 1-3: esordio vincente per Sarri

EMPOLI-LAZIO 1-3

Bandinelli illude la squadra di Andreazzoli (che colpisce anche due legni), poi Milinkovic-Savic, Lazzari e Immobile la ribaltano a favore dei biancocelesti

di

DANIELE PEZZINI

La Lazio batte 3-1 l'Empoli nella prima giornata di Serie A 2021/2022 e regala a Maurizio Sarri un esordio vincente sulla panchina biancoceleste. I capitolini vanno sotto dopo 4' puniti da Bandinelli, ma rispondono immediatamente con Milinkovic-Savic (6'). Dopo qualche brivido ci pensano prima Lazzari (31'), poi Immobile su rigore (41') a ribaltarla e chiuderla già nel primo tempo, consentendo di fatto di gestire il risultato fino al 90'. Empoli-Lazio, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Tra alti e bassi, è buona la prima per la nuova Lazio. La squadra capitolina deve certamente aggiustare qualcosa per quanto riguarda i meccanismi difensivi (in particolare sulla corsia destra), Immobile deve ancora lavorare parecchio su quel ruolo di unica punta che già gli ha creato qualche problema in nazionale, ma nel complesso Sarri può ritenersi soddisfatto. Pedro gioca già come un veterano, Felipe Anderson ha dato segnali incoraggianti e Milinkovic si è confermato leader assoluto. Con Luis Alberto al 100% e in campo dall'inizio le cose non potranno che migliorare. Anche all'Empoli, al di là del risultato, la prima giornata lascia in eredità ottime indicazioni: quella della prima mezzora è sembrata una squadra estremamente sicura di sé, coraggiosa e propositiva, capace di mettere in grossa difficoltà un'avversaria sulla carta nettamente più forte. Poi è emersa qualche incertezza e un po' di fragilità nel reparto arretrato, ma anche la voglia di non mollare e crederci fino in fondo.

Andreazzoli si affida subito al neo acquisto Cutrone in coppia con Mancuso, mentre Sarri sceglie Felipe Anderson e Pedro per affiancare Immobile nel primo 4-3-3 della sua gestione. I capitolini partono attaccando alto, ma alla prima occasione in cui scoprono il fianco vanno in tilt: Bajrami è libero di proseguire indisturbato fino al limite e servire Bandinelli, completamente solo sulla sinistra, che trafigge Reina sul palo lontano. La reazione biancoceleste è rabbiosa e dopo 2' arriva subito il gol del pari, grazie a una zuccata di Milinkovic-Savic sugli sviluppi di corner (assist di Felipe Anderson). Le squadre si affrontano a viso aperto e il match è estremamente equilibrato, anche se è l'Empoli a creare le chance più ghiotte. Mancuso sfiora due volte il 2-1 e al 25' è il palo a negare a Bandinelli la gioia della doppietta. Dopo una mezzora un po' sorniona e condita da qualche brivido di troppo la Lazio riesce però a ribaltarla: perfetto il dai e vai tra Lazzari e Milinkovic, con il serbo che pesca il corridoio vincente per la conclusione incrociata dell'ex Spal, imprendibile per Vicario. Il portiere dei toscani è poi protagonista in negativo al 40', quando frana addosso ad Acerbi che lo aveva anticipato su una palla a campanile in area di rigore costringendo Sozza a indicare il dischetto, dal quale Immobile trasforma con freddezza il gol che vale l'1-3.

A inizio ripresa Sarri getta nella mischia Luis Alberto per Akpa Akpro, ma la prima grande chance è per l'Empoli, con due conclusioni di fila di Bandinelli e Bajrami sulle quali prima Reina, poi Luiz Felipe sulla riga di porta devono immolarsi. Lo spavento comunque non scompone gli uomini di Sarri, che anzi col passare dei minuti riescono a gestire la palla con crescente tranquillità, ragionando su ogni passaggio e scoprendosi pochissimo. La presenza in campo di Luis Alberto rende tutto più semplice nell'ultima mezzora, nella quale di fatto non ci sono più emozioni, almeno fino alla traversa di Bajrami in pieno recupero poco dopo la quale arriva il triplice fischio.

IL TABELLINO

Empoli-Lazio 1-3

Empoli (4-3-1-2): Vicario 5; Stojanovic 6,5 (38' Fiamozzi sv), Romagnoli 6, Ismajli 6, Marchizza 6; Haas 5,5 (31' Zurkowski 6), Ricci 6,5, Bandinelli 7 (25' Henderson 6); Bajrami 6,5; Mancuso 6 (37' La Mantia sv), Cutrone 5 (31' Crociata 6).

Allenatore: Andreazzoli 6,5

Lazio (4-3-3): Reina 6; Lazzari 6,5, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6, Hysaj 6; Milinkovic-Savic 7,5 (25' Anderson 6), Leiva 6 (37' st Escalante sv), Akpa Akpro 5,5 (1' st Luis Alberto 6,5); Pedro 7 (15' st Moro 6), Immobile 6 (37' st Muriqi sv), Felipe Anderson 6,5.

Allenatore: Sarri 6,5

Arbitro: Sozza

Marcatori: 4' Bandinelli (E), 6' Milinkovic-Savic (L), 31' Lazzari (L), 41' rig. Immobile (L)

Ammoniti: Leiva (L), Stojanovic (E), Ismajli (E)

