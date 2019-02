Serie A, Empoli-Chievo 2-2: la doppietta di Caputo riacciuffa la squadra di Di Carlo Gli ospiti si portano sul 2-0 con le reti di Giaccherini e Stepinski, poi ci pensa il bomber barese a pareggiare i conti Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



02/02/2019

Un punto a testa che serve poco a entrambe. Finisce 2-2 il primo anticipo della 22esima giornata di Serie A tra Empoli e Chievo, al Castellani. La squadra di Di Carlo passa al 31' con Giaccherini, che approfitta di un errore di Rasmussen, e poi raddoppia con Stepinski al 46'. Prima di rientrare negli spogliatoi, però, è Caputo a riapre i giochi. Al 52’, è ancora il bomber barese a firmare la doppietta, dopo aver evitato l'uscita di Sorrentino.

LA PARTITA Una vittoria per continuare a sperare nella salvezza, una boccata d'ossigeno per affrontare il girone di ritorno con maggiore fiducia: Empoli e Chievo arrivano alla sfida del Castellani con una situazione di classifica diversa ma il medesimo obiettivo. I toscani, quart'ultimi, vogliono provare ad allungare sul Bologna, i veneti, invece, sono il fanalino di coda della Serie A con appena 8 punti. Fondamentale, quindi, l'approccio. Che premia l'Empoli, più determinato in avvio: dopo 8 minuti la prima vera occasione passa dai piedi di Traoré. Krunic spacca in due la difesa del Chievo con una cavalcata inarrestabile, entra in area di rigore e calcia in diagonale, Sorrentino si oppone due volte, bloccando anche la ribattuta ravvicinata dell'ivoriano. La squadra di Di Carlo sembra in affanno e al 13' Farias, all'esordio con la maglia dell'Empoli, sciupa l'occasione di conquistarsi l'affetto del Castellani, calciando sul fondo a Sorrentino battuto. Per il Chievo le cose si complicano ulteriormente al 27' quando capitan Pellissier è costretto a lasciare il posto a Djordjevic per una noia muscolare. A ridare energie a un Chievo sottotono ci pensa Rasmussen: il difensore dell'Empoli regala un pallone sulla tre quarti al serbo, che serve Giaccherini. L'ex Juve e Napoli entra in area e poi scarica un bolide sotto la traversa, imprendibile per Provedel: 0-1 Chievo al 31'. Un duro colpo per la squadra di Iachini che, soprattutto in difesa, palesa lacune evidenti. Come quella che porta al raddoppio degli ospiti nel recupero del primo tempo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla sbatte contro lo sfortunato Silvestre e arriva nella disponibilità di Stepinski che, tutto solo, calcia in rete. Nemmeno il tempo di rifiatare. Sul ribaltamento di fronte, l’Empoli riapre la sfida con il solito Caputo: il cross di Di Lorenzo taglia tutta l’area di rigore e il numero 11 infila il tap-in sul secondo palo. 1-2 Chievo dopo i primi 45 scoppiettanti minuti di gioco.



Stepinski aveva avvisato i suoi compagni a fine primo tempo: "L'Empoli partirà a tutta birra nella ripresa, dobbiamo stare attenti". Il monito dell'attaccante polacco si rivela profetico: al 52', il solito Caputo fa 2-2, facendo esplodere il Castellani. Provedel rinvia lunghissimo e l'intervento sciagurato di Hetemaj lancia il bomber di Altamura, bravissimo a evitare l'uscita disperata di Sorrentino e a infilare il pallone nella porta sguarnita. Il pareggio in rimonta dei toscani smorza l'entusiasmo di un Chievo improvvisamente impaurito e incapace di sviluppare le trame che avevano creato più di qualche grattacapo alla retroguardia di Iachini nel primo tempo. Le poche sortite offensive dei clivensi passano dai piedi di Giaccherini, che non riesce però a mettere in moto Djordjevic e Stepinski, troppo isolati lì davanti. Iachini getta nella mischia il neoacquisto Dimitri Oberlin, in prestito dal Basilea, ma nemmeno la corsa e l'energia del classe '97 riescono a sparigliare le carte. L’equilibrio resiste fino alla fine, con le due squadre che non si fanno più male fino al 93’. Un punto a testa per Chievo ed Empoli che, a conti fatti, serve poco a entrambe. I clivensi restano sul fondo della classifica, con 9 punti, mentre i toscani si portano a quota 18 e mettono 4 lunghezze di distanza sul Bologna di Mihajlovic, impegnato contro l’Inter. Nel prossimo turno, il Chievo riceverà la Roma al Bentegodi, mentre l’Empoli farà visita alla Lazio all’Olimpico.

LE PAGELLE Giaccherini 7 - Ha il merito di sbloccare la partita con un siluro imprendibile per Provedel ed è una spina nel fianco costante per la difesa, non certo impeccabile, dell'Empoli. Quando ha campo se lo prende tutto, peccando leggermente di precisione solo nell'ultimo passaggio per innescare le punte

Stepinski 6,5 - Il suo gol nel recupero del primo tempo sembrava poter scrivere la parola fine sul match, ma il polacco non aveva fatto i conti con il collega Caputo. E' l'attaccante del Chievo che si muove più e meglio, come testimoniano i 6 gol in campionato fino a questo momento

Caputo 7 - Un uno-due che riacciuffa il Chievo, l'undicesimo gol stagionale, che gli permette di agganciare Immobile e Milik a quota 11 gol in campionato. Una stagione da incorniciare per il barese che, nell'area piccola, è uno degli attaccanti più mortiferi di tutta la Serie A: guai a lasciargli anche il più piccolo spiraglio

Rasmussen 5 - Il pallone in diagonale regalato a Djordjevic in occasione del primo gol del Chievo è un errore da matita rossa: una delle prime cose che si insegnano alla scuola calcio. Nella ripresa si ripete, ma questa volta il Chievo lo grazia. Errare è umano, ma perseverare...

LE STATISTICHE DI EMPOLI-CHIEVO Il Chievo ha pareggiato una partita di Serie A dopo essersi portato in vantaggio di due gol per la prima volta da maggio 2012 (vs Palermo).

Francesco Caputo è solo l'ottavo giocatore dell'Empoli ad andare in doppia cifra di gol in un singolo campionato di Serie A - l'ultimo era stato Massimo Maccarone nel 2015/16.

Il 56% delle sfide tra Empoli e Chievo in Serie A sono terminate in pareggio (9/16).

L’Empoli ha subito gol per la 19ª partita consecutiva di Serie A - record negativo considerando tutte le squadre attualmente nei Top-5 campionati europei.

Nonostante il Chievo abbia tentato più conclusioni dell’Empoli (12 v 11), i toscani hanno effettuato ben cinque tiri nello specchio più degli avversari (8 v 3).

Il gol di Giaccherini ha interrotto una striscia di 345 minuti in cui il Chievo non aveva trovato il gol in trasferta in Serie A.

Sono passati solamente 75 secondi tra il gol di Stepinski e quello di Caputo.

Terzo gol in questo campionato per Emanuele Giaccherini, eguagliato il bottino della scorsa Serie A.

Sesto gol in questa Serie A per Mariusz Stepinski, suo personale record in una singola stagione nel massimo campionato.

Sette degli 11 gol di Mariusz Stepinski in Serie A sono arrivati in trasferta.

IL TABELLINO EMPOLI-CHIEVO 2-2

Empoli (3-5-2): Provedel 6; Veseli 6, Silvestre 5,5, Rasmussen 5; Di Lorenzo 6,5, Krunic 6 (37' st Mchedlidze sv), Bennacer 5,5, Traorè 6, Pasqual 6; Farias 5,5 (13' st Oberlin 5), Caputo 7. All.: Iachini A disp. Perucchini, Dell'Orco, Diks, Antonelli, Maietta, Nikalaou, Brighi, Pajac, Acquah, Ucan

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino 6; Bani 6, Rossettini 6, Barba 5,5; Kiyine 5 (13' st Dioussé 6), Hetemaj 5, Rigoni 6, Jaroszynski 6,5 (38' st Frey sv); Giaccherini 7; Pellissier 6 (29' Djordjevic 6), Stepinski 6,5. All.: Di Carlo A disp. Semper, Cesar, Schelotto, Tanasijevic, Vignato, Piazon, Burruchaga, Pucciarelli, Meggiorini

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 31' Giaccherini, 46' Stepinski, 47' Caputo, 7' st Caputo

Ammoniti: 25' Jaroszynski, 47’ st Barba



Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X